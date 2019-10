Pasukan Demokratik Suriah: Sudah Tidak Ada Pasukan Lagi di Kota

Minggu (20/10) Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyatakan telah menarik anggotanya dari perbatasan Ras al-Ain sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata AS-Turki, namun juru bicara pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki mengatakan pasukan tersebut belum ditarik sepenuhnya.

Ras al-Ain adalah satu dari dua kota di perbatasan Turki-Suriah yang menjadi target invasi Turki memukul mundur pasukan Kurdi untuk membuat zona aman lebih dari 30 km di dalam wilayah Suriah.

Turki mengehentikan serangannya mulai Kamis (17/10) malam berdasarkan kesepakatan antara Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dengan Wakil Presiden AS, Mike Pence. Erdogan pun mengingatkan serangan Turki dapat berlanjut ketika batas waktu gencatan senjata hingga hari Selasa esok berakhir dan Pasukan Demokratik Suriah tidak ditarik mundur dari zona aman.

"Sudah tidak ada pasukan lagi di kota," ujar juru bicara SDF Kino Gabriel mengenai Ras al-Ain. Peryataannya merujuk kepada puluhan kendaraan berisikan pasukan SDF yang keluar dari Ras al-Ain selama akhir pekan lalu, wilayah yang menjadi salah satu target utama serangan Turki dan aliansi Suriahnya.

Kepada Reuters, juru bicara pemberontak Suriah yang beraliansi dengan Turki, Mayor Youssef Hamoud, mengatakan bahwa pasukan SDF belum sepenuhnya keluar dari Ras al-Ain.

Milisi Kurdi YPG adalah sekutu AS dalam memerangi kelompok ekstrimis ISIS di Suriah. Namun keputusan Presiden AS, Donald Trump, menarik tentara AS dari Suriah beberapa waktu lalu justru memberi peluang pada Turki untuk melancarkan invasi militer ke kawasan perbatasan Suriah, yang selama ini dikuasai pihak Kurdi . YPG menyebut mereka merasa dikhianati oleh pemerintah AS.

Penarikan yang dilakukan Amerika juga dinilai menciptakan kekosongan di wilayah tersebut, di mana Rusia sebagai pendukung utama Presiden Suriah Bashar al-Assad menginginkan kendali atas wilayah tersebut.

Erdogan akan bertemu Putin

Persis ketika batas waktu gencatan senjata selama 120 jam berakhir Selasa besok, Erdogan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kota Sochi, Laut Hitam.

Masalah penarikan milisi Kurdi YPG dari kota Manbij dan Kobani, dua wilayah yang dimasuki pasukan Rusia dan pasukan pemerintah Suriah, akan dibahas dalam pertemuan tersebut, ujar Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Minggu (20/10).

"Kami percaya kami dapat mencapai kesepakatan dengan mereka untuk bekerja sama di masa depan, sama seperti yang kami lakukan sebelumnya," kata Cavusoglu. Sementara Erdogan dan Putin telah bekerja sama dalam mengelola konflik Suriah, Rusia mengatakan operasi militer Turki harus dibatasi dan integritas wilayah Suriah harus dilindungi.

Invasi Turki tidak sah

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas (SPD) mengatakan serangan yang dilakukan Turki terhadap pihak Kurdi di Suriah adalah invasi yang tidak sah. Tetapi Uni Eropa mungkin belum akan menjatuhkan sanksi ekonomi pada Turki, kata Maas.

"Dari apa yang kami ketahui, dan setelah semua yang Turki sendiri sebutkan sebagai dasar hukum, kami tidak dapat berbagi pandangan seperti itu," kata Maas dalam pernyataan yang disiarkan televisi Jerman ZDF.

"Kami tidak percaya bahwa serangan terhadap kelompok Kurdi atau milisi Kurdi adalah sah berdasarkan hukum internasional," tambah menteri luar negeri Jerman ini.

Maas juga memperingatkan bahwa Jerman mengawasi tindakan Turki setelah gencatan senjata yang mereka umumkan.

"Kami telah sangat jelas mengatakan bahwa kami meneliti pertimbangan-pertimbangan yang ada - dan salah satunya mungkin memberlakukan sanksi ekonomi."

Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat "Forschungsgruppe Wahlen", 91% warga Jerman menentang ekspor senjata ke Turki dan 65% mendukung langkah-langkah sanksi ekonomi terhadap negara Turki karena serangan yang dilakukan di Suriah.

Senada dengan Maas, Menteri Pertahanan Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) juga berpendapat serupa. Pada kongres partai konservatif, dia mengatakan Turki telah melanggar "aturan-aturan pasca-Perang Dunia II," di mana konflik harus diselesaikan dengan cara diplomasi dan bukan dengan cara kekerasan.

Siapa Yang Berperang di Konflik Suriah? Perang Tiada Akhir Suriah telah dilanda kehancuran akibat perang saudara sejak 2011 setelah Presiden Bashar Assad kehilangan kendali atas sebagian besar negara itu karena berbagai kelompok revolusioner. Sejak dari itu, konflik menarik berbagai kekuatan asing dan membawa kesengsaraan dan kematian bagi rakyat Suriah.

Siapa Yang Berperang di Konflik Suriah? Kelompok Loyalis Assad Militer Suriah yang resminya bernama Syrian Arab Army (SAA) alami kekalahan besar pada 2011 terhadap kelompok anti-Assad yang tergabung dalam Free Syrian Army. SAA adalah gabungan pasukan pertahanan nasional Suriah dengan dukungan milisi bersenjata pro-Assad. Pada bulan September, Turki meluncurkan invansi militer ketiga dalam tiga tahun yang menargetkan milisi Kurdi.

Siapa Yang Berperang di Konflik Suriah? Militer Turki Hampir semua negara tetangga Suriah ikut terseret ke pusaran konflik. Turki yang berbatasan langsung juga terimbas amat kuat. Berlatar belakang permusuhan politik antara rezim di Ankara dan rezim di Damaskus, Turki mendukung berbagai faksi militan anti-Assad.

Siapa Yang Berperang di Konflik Suriah? Tentara Rusia Pasukan dari Moskow terbukti jadi aliansi kuat Presiden Assad. Pasukan darat Rusia resminya terlibat perang 2015, setelah bertahun-tahun menyuplai senjata ke militer Suriah. Komunitas internasional mengritik Moskow akibat banyaknya korban sipil dalam serangan udara yang didukung jet tempur Rusia.

Siapa Yang Berperang di Konflik Suriah? Sekutu Barat Sebuah koalisi pimpinan Amerika Serikat yang terdiri lebih dari 50 negara, termasuk Jerman, mulai menargetkan Isis dan target teroris lainnya dengan serangan udara pada akhir 2014. Koalisi anti-Isis telah membuat kemunduran besar bagi kelompok militan. AS memiliki lebih dari seribu pasukan khusus di Suriah yang mendukung Pasukan Demokrat Suriah.

Siapa Yang Berperang di Konflik Suriah? Pemberontak Free Syrian Army Kelompok Free Syrian Army mengklaim diri sebagai sayap moderat, yang muncul dari aksi protes menentang rezim Assad 2011. Bersama milisi nonjihadis, kelompok pemberontak ini terus berusaha menumbangkan Presiden Assad dan meminta pemilu demokratis. Kelompok ini didukung Amerika dan Turki. Tapi kekuatan FSA melemah, akibat sejumlah milisi pendukungnya memilih bergabung dengan grup teroris.

Siapa Yang Berperang di Konflik Suriah? Pemberontak Kurdi Perang Suriah sejatinya konflik yang amat rumit. Dalam perang besar ada perang kecil. Misalnya antara pemberontak Kurdi Suriah melawan ISIS di utara dan barat Suriah. Atau juga antara etnis Kurdi di Turki melawan pemerintah di Ankara. Etnis Kurdi di Turki, Suriah dan Irak sejak lama menghendaki berdirinya negara berdaulat Kurdi.

Siapa Yang Berperang di Konflik Suriah? Islamic State ISIS Kelompok teroris Islamic State (Isis) yang memanfaatkan kekacauan di Suriah dan vakum kekuasaan di Irak, pada tahun 2014 berhasil merebut wilayah luas di Suriah dan Irak. Wajah baru teror ini berusaha mendirikan kekalifahan, dan namanya tercoreng akibat genosida, pembunuhan sandera serta penyiksaan brutal.

Siapa Yang Berperang di Konflik Suriah? Afiliasi Al Qaeda Milisi teroris Front al-Nusra yang berafiliasi ke Al Qaeda merupakan kelompok jihadis kawakan di Suriah. Kelompok ini tidak hanya memerangi rezim Assad tapi juga terlibat perang dengan pemberontak yang disebut moderat. Setelah merger dengan sejumlah grup milisi lainnya, Januari 2017 namanya diubah jadi Tahrir al-Sham.

Siapa Yang Berperang di Konflik Suriah? Pasukan Iran Iran terlibat pusaran konflik dengan mendukung rezim Assad. Konflik ini juga jadi perang proxy antara Iran dan Rusia di satu sisi, melawan Turki dan AS di sisi lainnya. Teheran berusaha menjaga perimbangan kekuatan di kawasan, dan mendukung Damaskus dengan asistensi startegis, pelatihan militer dan bahkan mengirim pasukan darat. Penulis: Elizabeth Schumacher, Alexander Pearson



Ada kesepakatan terkait pengungsi?

Heiko Maas juga mengatakan bahwa Berlin akan berupaya untuk mengakhiri pertempuran. "Kami akan melakukan segalanya agar gencatan senjata ini bertahan lebih lama dari hanya lima hari, dan bahwa invasi dihentikan untuk sementara waktu," katanya.

Para pemimpin Uni Eropa juga menentang gagasan Turki untuk merelokasi hingga dua juta pengungsi Suriah yang saat ini tinggal di Turki ke "zona aman" di kawasan perbatasan timur laut Suriah.

"Kami juga tidak setuju bahwa pengungsi perang Suriah yang sekarang ada di Turki kemudian dikirim ke timur laut Suriah, hal yang mungkin bertentangan dengan keinginan mereka," kata Heiko Maas.

Dia menerangkan, hal tersebut harus dibicarakan dengan Ankara sehubungan dengan kesepakatan pengungsi UE-Turki, yang membuat Uni Eropa membayar dana miliaran Euro kepada Turki sebagai kompensasi telah menampung 3,6 juta pengungsi asal Suriah.

"Kami tidak akan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang menurut perspektif kami, tidak sah/legal," tandas Menlu Jerman Heiko Maas.

