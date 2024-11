Trump Menang, Cina Bersiap akan Ketegangan Tinggi dengan AS

Presiden Cina Xi Jinping mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) dan menyatakan harapannya agar kedua belah pihak dapat "menemukan cara yang tepat untuk berinteraksi di era yang baru.”

Xi menyerukan dialog yang lebih kuat antara kedua negara untuk mengelola perbedaan-perbedaan dengan baik dan mengatakan bahwa komunitas internasional mengharapkan mereka untuk "saling menghormati (dan) hidup berdampingan secara damai.”

Persaingan AS dan Cina telah meningkat sejak Trump pertama kali terpilih pada 2016. Dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih, para ahli mengatakan bahwa ketegangan antara kedua belah pihak dapat semakin meningkat di tahun-tahun mendatang.

"Meskipun Trump mungkin tidak terlalu condong ke arah konflik militer, ia cukup curiga terhadap Cina di bidang-bidang lain, bahkan menyimpan tingkat permusuhan tertentu,” kata Chong Ja Ian, seorang profesor ilmu politik di National University of Singapore.

Permusuhan semacam itu diperkirakan akan sangat jelas terlihat dalam perang dagang Cina-AS, karena para ahli memperingatkan adanya potensi "guncangan” yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi Trump.

"Mungkin akan ada perubahan besar dalam bagaimana AS terlibat dengan seluruh dunia, termasuk mungkin pertama-tama dengan Cina,” kata Ilaria Mazzocco, wakil direktur Trustee Chair in Chinese Business and Economics di Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Para ahli menilai kebijakan ekonomi Trump nantinya akan sangat berpengaruh pada perang dagang Cina-AS Foto: Brian Snyder/REUTERS

Cina bersiap-siap untuk 'memisahkan diri' dari AS secara lebih luas

Jika Trump menindaklanjuti janji-janji kampanyenya, Beijing bisa menghadapi tantangan yang signifikan: tarif 60% untuk semua ekspor Cina ke AS.

Langkah ini dapat semakin menggoyahkan perekonomian Cina yang sudah rapuh, yang saat ini sedang bergulat dengan meningkatnya pengangguran kaum muda, pasar real estate yang lesu, dan masalah utang pemerintah.

Sebuah laporan analisis yang dirilis awal tahun ini oleh Bank Swiss UBS mengindikasikan bahwa tarif 60% untuk impor Cina dapat mengurangi proyeksi ekspansi ekonomi RRT sebanyak 2,5 poin persentase, yang merupakan setengah dari target pertumbuhan negara ini sebesar 5%.

Mazzocco mengatakan bahwa meskipun kebijakan ekonomi dan perdagangan Presiden AS saat ini, Joe Biden, terhadap Cina juga keras, pendekatan Trump akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut dan menghantam sebagian besar perekonomian.

"Sementara pemerintahan Biden memiliki fokus yang signifikan pada beberapa teknologi strategis, Trump kemungkinan besar akan datang dengan kekhawatiran yang lebih luas tentang ekonomi AS, dan saya pikir lebih banyak kemauan untuk mendorong pemisahan diri di bidang ekonomi yang lebih besar,” katanya kepada DW.

Chong mengatakan bahwa Cina memahami bahwa mereka mungkin akan menghadapi kebijakan AS yang relatif "tidak bersahabat” di bawah pemerintahan Trump dan mereka akan lebih "berjaga-jaga.”

Menurut Mazzocco, Beijing telah menunjukkan tanda-tanda pembalasan terhadap pembatasan perdagangan AS dengan memberlakukan tarif baru pada industri-industri tertentu di Amerika. Cina juga telah mencoba mendiversifikasi pasarnya sebagai cara untuk membuat ekonomi Cina "lebih tahan terhadap guncangan,” katanya.

Cina harus bersiap menghadapi tantangan yang signifikan khususnya terkait ekspor Cina ke AS, jika Trump merealisasikan janji-janji kampanyenya Foto: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Kesempatan bagi Cina untuk merayu negara-negara Eropa?

Di arena diplomatik, advokasi konstan Trump terhadap kebijakan "Amerika pertama” dipandang cenderung ke arah "isolasionisme” dalam hubungan internasional, dan jauh dari intervensi dalam konflik seperti perang Rusia-Ukraina.

Hal ini membuat para sekutu AS berada dalam situasi di mana mereka terjebak di antara Cina dan AS, kata para pengamat.

Ali Wyne, analis senior untuk urusan AS-Cina di International Crisis Group, percaya bahwa hal ini dapat dilihat sebagai kesempatan oleh Cina "untuk melemahkan aliansi dan kemitraan Eurasia yang telah diupayakan oleh pemerintahan Biden untuk dihidupkan kembali.”

Chong juga menunjukkan bahwa dalam tim penasihat Trump saat ini, yang mencakup calon-calon potensial untuk kabinet di masa depan, ada suara-suara yang menyarankan agar AS "meninggalkan Eropa dan melindungi Asia,” yang berarti memusatkan sumber daya AS di Asia dan membiarkan Eropa menentukan arahnya sendiri.

Namun, mengingat perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung dan perselisihan tarif baru-baru ini atas mobil listrik buatan Cina, sebagian besar negara anggota Uni Eropa mungkin tetap skeptis untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Cina.

Menjamin perlindungan bagi Taiwan?

Taiwan, sebuah pulau demokratis yang memiliki pemerintahan sendiri yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya, tetap menjadi salah satu inti perselisihan dalam hubungan AS-Cina.

AS, sebagai sekutu terpenting Taiwan, terus mendukung pulau itu dengan penjualan senjata, bahkan beberapa hari sebelum pemilihan presiden - sebuah langkah yang dipandang Beijing sebagai provokasi.

Selama kampanye pemilu AS, Trump membuat beberapa pernyataan kontroversial mengenai Taiwan.

Dia mengkritik Taipei karena mengambil hampir semua bisnis chip AS dan menyarankan agar pulau itu membayar "biaya perlindungan” kepada AS sebagai imbalan atas dukungan strategis.

"Karena dia (Trump) memiliki kepribadian pengusaha, dia mungkin cenderung memperlakukan sebagian besar masalah sebagai alat tawar-menawar,” kata Wen Liu, seorang peneliti di Academia Sinica di Taiwan yang telah mengikuti berbagai pemilihan umum di AS, kepada DW.

"Jadi, konsep yang penting adalah bahwa meskipun dia anti-Cina atau ingin bersaing dengan Cina, tidak berarti dia akan melindungi Taiwan.”

Selain presiden, Kongres AS juga akan memainkan peran utama dalam membentuk kebijakan Taiwan. Dengan Kongres yang dikendalikan oleh Partai Republik, Taiwan mungkin akan menghadapi lebih banyak tekanan dari AS untuk meningkatkan anggaran pertahanannya demi menunjukkan tekad untuk mempertahankan diri.

Liu mengatakan bahwa meskipun ini adalah langkah yang diperlukan untuk Taiwan, menyesuaikan anggaran pertahanan ketika AS berada di bawah kepemimpinan Partai Republik dapat mengintensifkan sentimen kecurigaan yang sudah ada di pulau itu atas komitmen Washington untuk mendukung Taiwan secara militer.

"Jika tampaknya pemerintah melakukan hal ini untuk memuaskan AS, saya pikir setidaknya lebih dari separuh masyarakat Taiwan mungkin tidak akan mempercayainya, dan bahkan dapat meningkatkan penolakan terhadap reformasi pertahanan,” kata Liu.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris