TRUTH Social, Senjata Baru Trump Rebut Kembali Kejayaan di Media Sosial

Mantan Presiden AS Donald Trump pada Rabu (20/10) mengumumkan akan meluncurkan aplikasi media sosialnya sendiri yang dinamai TRUTH Social.

Menurut Trump, media sosial miliknya itu akan mampu menyaingi perusahaan-perusahan media sosial raksasa seperti Twitter dan Facebook, yang sebelumnya telah memblokir dirinya.

TRUTH Social akan dibuat melalui perusahaan baru yang dibentuk dari merger dua perusahaan yaitu Trump Media and Technology Group (TMTG) dan sebuah perusahaan khusus akuisisi (SPAC), demikian menurut siaran pers yang dirilis oleh kedua perusahaan.

Jejaring sosial milik Trump itu diperkirakan akan meluncurkan versi beta untuk "undangan khusus” mulai bulan depan. Ini adalah tahap pertama dari total tiga tahapan yang ada dalam rencana perusahaan.

Menurut rilis perusahaan, aplikasi tersebut sudah tersedia untuk pre-order di App Store.

Perusahaan juga nantinya akan meluncurkan layanan video on-demand yang dinamai TMTG+ untuk menampilkan hiburan, berita, dan podcast.

Perang melawan Big Tech?

Selama ini, Trump yang kerap menggunakan Twitter untuk melancarkan retorikanya selama menjabat sebagai presiden, telah berupaya melawan perusahaan teknologi raksasa yang ia sebut keliru memblokir dirinya.

"Kita hidup di dunia di mana pengaruh Taliban sangat besar di Twitter, tapi Presiden Amerika favorit Anda telah dibungkam. Ini tidak dapat diterima,” kata Trump dalam sebuah pernyataan tertulis yang dimuat dalam rilis perusahaan.

"TMTG didirikan dengan misi memberikan suara untuk semuanya. Saya senang karena sebentar lagi bisa membagikan pemikiran saya melalui TRUTH Social dan melawan Big Tech,” tambah Trump.

Facebook, Twitter dan platform media sosial lainnya sebelumnya memblokir akun Trump menyusul kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari silam.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Bentrok antara pengunjuk rasa dan polisi Massa pendukung Presiden AS Donald Trump bentrok dengan aparat keamanan di depan Gedung Capitol di Washington DC pada 6 Januari. Kongres AS sedang mengadakan sidang untuk meratifikasi kemenangan 306-232 Presiden terpilih Joe Biden atas Presiden Trump.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Demonstran yang marah menyerbu Gedung Capitol Awalnya, pendukung Trump yang agresif berunjuk rasa di luar Gedung Capitol AS. Namun, mereka akhirnya mencoba menerobos masuk ke dalam gedung dan polisi gagal menahan massa yang marah.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Pendukung Trump menerobos masuk Massa pendukung Trump yang marah menerobos Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021, saat Kongres mengadakan sidang untuk meratifikasi kemenangan Presiden terpilih Joe Biden dari hasil Electoral College atas Presiden Trump.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas keamanan Gedung Capitol berjaga penuh Petugas keamanan Gedung Capitol AS berjaga penuh saat menangani kerusuhan ketika pengunjuk rasa mencoba masuk ke House Chamber, ruangan paling inti, tempat para legislator berkumpul untuk meratifikasi pemungutan suara Electoral College.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas keamanan menahan para perusuh Petugas keamanan mencoba menahan para perusuh yang berada di lorong di luar ruang Senat. Sementara, para anggota parlemen dibawa ke tempat aman.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Mengambil alih ruang Senat Setelah berhasil menerobos keamanan Gedung Capitol, seorang pengunjuk rasa berlari ke tengah ruang Senat dan meneriakkan "Kebebasan!"

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Perusuh menyerbu ruang Senat Seorang perusuh berhasil menerobos keamanan Gedung Capitol, dan melompat dari atas galeri umum ke ruang Senat.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Anggota parlemen berlindung di House Chamber Para anggota parlemen dengan panik mencari tempat berlindung di ruang galeri DPR, saat para pengunjuk rasa mencoba menerobos masuk. Menurut seorang jurnalis Gedung Putih, para anggota parlemen diberi masker gas yang berada di bawah kursi.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Pengunjuk rasa menduduki kantor anggota parlemen Massa pendukung Trump mengambil alih kantor yang telah dikosongkan. Anggota parlemen berhasil dibawa ke tempat aman.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas tak berhasil menahan Polisi dan petugas keamanan Gedung Capitol gagal menahan pengunjuk rasa yang menerobos masuk ke Rotunda dan kantor anggota parlemen. Seorang pria bahkan memboyong podium yang biasa digunakan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi untuk berpidato.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas menembakkan gas air mata Petugas keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan para perusuh di luar Gedung Capitol.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Ledakan di luar Gedung Capitol Sebuah ledakan terjadi di luar Gedung Capitol ketika polisi berusaha menghalau laju massa pendukung Trump. Kepolisian Washington dan Garda Nasional telah dikerahkan untuk membubarkan para pengunjuk rasa.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Upaya membubarkan pengunjuk rasa Petugas Garda Nasional dan kepolisian Washington DC dikerahkan ke Gedung Capitol untuk membubarkan pengunjuk rasa. Jam malam di seluruh kota diberlakukan dari pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. (Ed: pkp/rap) Penulis: Kristin Zeier Penulis: Kristin Zeier



Aksi kerusuhan itu dinilai ‘dihasut' oleh pidato Trump yang kerap mengklaim bahwa pemilu AS pada November lalu diwarnai kecurangan dan penipuan. Pernyataan Trump tersebut telah dibantah oleh banyak pengadilan dan pejabat pemilu di negara bagian.

Pada Mei lalu, Trump juga sempat meluncurkan sebuah blog bernama "From the Desk of Donald J. Trump” (Dari Meja Donald J. Trump). Blog ini digembar-gemborkan sebagai outlet media utama baru. Tetapi sebulan berselang, blog tersebut ditutup permanen.

Valuasi senilai 12,3 triliun rupiah

Menurut pernyataan TMTG, perusahaan akan bergabung dengan sebuah perusahaan cek kosong alias Special Purpose Acquistion Company - SPAC bernama Digital World Acquisition Corp (DWAC) untuk memuluskan proses IPO atau pencatatan saham perdana.

Melalui transaksi ini, TMTG akan diberikan nilai awal perusahaan sebesar $875 juta (setara dengan Rp12,3 triliun).

"Mengingat pasar dan pengikut Presiden Trump yang besar, kami percaya TMTG punya potensi untuk menciptakan nilai pemegang saham yang signifikan,” kata Kepala DWAC, Patrick Orlando dalam pernyataannya.

Trump dilaporkan lebih banyak menghadiri acara-acara publik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden AS. Hal ini dinilai sebagai upaya Trump untuk tetap menjadi tokoh partai Republik paling berpengaruh di negara Paman Sam itu.

Trump memang sempat menyinggung tentang potensi pencalonan dirinya pada pemilu 2024 mendatang, tetapi ia belum secara resmi mengumumkan mengenai rencana politiknya tersebut.

gtp/as (AFP, Reuters)