Ingin Pulihkan Akun, Donald Trump Layangkan Gugatan ke Facebook, Twitter, dan Google

Tampil di hadapan publik di Bedminster, New Jersey, pada Rabu (07/07), Mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan, ia telah mengajukan gugatan terhadap Facebook, Twitter, Google beserta CEO mereka, karena telah secara tidak adil melanggar hak Amandemen Pertama untuk kebebasan berbicara sebagaimana dilindungi oleh konstitusi AS.

"Hari ini, bersama dengan America First Policy Institute, saya mengajukan sebagai perwakilan kelas utama, gugatan class action besar terhadap raksasa teknologi besar termasuk Facebook, Google dan Twitter serta CEO mereka, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, dan Jack Dorsey, tiga pria yang sangat baik," katanya.

Trump mengklaim perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi "penegak sensor ilegal, inkonstitusional."

"Kami akan mencapai kemenangan bersejarah bagi kebebasan Amerika dan pada saat yang sama, kebebasan berbicara," ujar Trump.

Trump ingin corong suaranya kembali

Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik Federal AS di Miami, Florida, meminta agar Bagian 230 dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi 1996 dibatalkan. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan bagi situs internet dan media sosial terkait konten yang diposting oleh pengguna.

Saat menjabat sebagai presiden, Trump dan sekutunya dari Partai Republik berusaha untuk membatalkan Bagian 230, mengklaim bahwa perusahaan telah menyalahgunakan perlindungan yang diberikan untuk membungkam suara-suara konservatif.

Trump diblokir dari Facebook dan Twitter setelah pendukungnya menyerbu Gedung Capitol pada 6 Januari lalu. Langkah itu diambil Facebook dan Twitter karena khawatir Trump akan menghasut kekerasan lebih lanjut setelah terus menggunakan akun media sosialnya untuk menyebarkan berita palsu tentang pemilihan presiden AS 2020.

Meskipun Trump dengan ngotot mempertahankan klaim bahwa dia benar-benar memenangkan pilpres - klaim yang dianggap tidak berdasar oleh pengadilan, Departemen Kehakiman AS dan pejabat pemilihan negara bagian - jangkauannya telah dibatasi secara luas sebagai akibat dari pemblokiran tersebut.

Dari Dipecat Sampai Kehilangan Nyawa, Ini 5 Kasus Hukum Gara-Gara Sosial Media Dipecat Karena Status Facebook Samuel Crisp, karyawan Apple di Inggris pernah dipecat karena statusnya di facebook. Melalui statusnya, dia mengkritik Apple dan tunjukkan ketidakpuasan terhadap pekerjaannya. Merasa dipecat secara tidak adil, Crisp lantas menggugat Apple ke pengadilan. Namun, pengadilan memenangkan Apple karena Crisp dianggap sudah menerima pelatihan untuk tidak merusak citra perusahaan di media sosial.

Dari Dipecat Sampai Kehilangan Nyawa, Ini 5 Kasus Hukum Gara-Gara Sosial Media Dituntut karena posting foto sendiri di Instagram Model asal AS, Gigi Hadid pernah terkena kasus hukum karena mengunggah fotonya sendiri di Instagram. Agen foto Xclusive-Lee mengajukan gugatan terhadap Hadid dan mengklaim bahwa model itu meletakkan salah satu fotonya di akun Instagram miliknya tanpa izin. Meskipun Hadid telah menghapus foto itu, pihak Xclusive-Lee menyatakan bahwa banyak pelanggaran hak cipta ditemukan di Instagram Gigi Hadid.

Dari Dipecat Sampai Kehilangan Nyawa, Ini 5 Kasus Hukum Gara-Gara Sosial Media Ditangkap karena cuitan di Twitter Kasus hukum karena cuitan di Twitter dialami oleh sutradara film dokumenter Sexy Killer Dandhy Dwi Laksono. Ia ditangkap kepolisan pada Kamis (26/9) dan ditetapkan menjadi tersangka karena cuitannya soal kerusuhan di Jayapura dan Wamena. Dandhy dituding melanggar Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) UU ITE. Sampai saat ini kasusnya masih terus berlanjut.

Dari Dipecat Sampai Kehilangan Nyawa, Ini 5 Kasus Hukum Gara-Gara Sosial Media Ditangkap karena dituding mencemarkan nama baik Menteri di Twitter Prashant Kanojia, wartawan asal India juga pernah ditangkap karena cuitannya di Twitter. Ia ditangkap karena membagikan video seorang perempuan yang diduga memiliki hubungan dengan Yogi Adityanath, Menteri Besar Negara Bagian Uttar Pradesh. Ia pun dituding mencemarkan nama baik menteri senior tersebut. Meski sempat ditahan, Mahkamah Agung perintahkan ia dibebaskan karena dinilai tidak bersalah.

Dari Dipecat Sampai Kehilangan Nyawa, Ini 5 Kasus Hukum Gara-Gara Sosial Media Suami bunuh isteri karena ubah status pernikahan di Facebook Pembunuhan karena sosial media pernah terjadi di Inggris 2009 lalu. Edward Richardson (41 tahun) dinyatakan bersalah karena terbukti membunuh istrinya Sarah Richardson (26 tahun) menggunakan sebilah pisau. Fakta di pengadilan mengungkapkan bahwa Edward Richardson ternyata marah terhadap isterinya itu karena mengubah statusnya di facebok dari menikah menjadi lajang. (gtp/vlz, dari berbagai sumber)



Gugatan terbaru Trump ini didasarkan pada kekeliruan pemahaman bahwa perusahaan swasta terikat pada persyaratan Amandemen Pertama yang sama dengan pemerintah AS, padahal swasta tidak terikat pada aturan itu.

Dengan mengambil langkah class action untuk gugatan tersebut, Trump akan mewakili kepentingan pengguna Twitter, Facebook, dan YouTube yang mengklaim bahwa mereka juga telah disensor secara tidak adil.

Trump dalam gugatannya meminta pengadilan untuk memberikan ganti rugi, menyatakan Bagian 230 dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi tidak konstitusional, dan memulihkan akun miliknya dan penggugat lainnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada komentar resmi dari pihak Facebook, Twitter, ataupun Google.

Persyaratan layanan berlaku untuk semua, bahkan presiden

Matt Schruers, presiden Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi (CCIA), yang juga mencakup ketiga perusahaan yang disebutkan dalam gugatan itu, mengatakan perusahaan internet memiliki hak untuk menegakkan persyaratan layanan mereka.

"Litigasi class action yang sembrono tidak akan mengubah fakta bahwa pengguna - bahkan presiden AS - harus mematuhi aturan yang mereka setujui," kata Schruers dikutip dari kantor berita AP.

rap/a (AFP, AP)