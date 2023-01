Tersangka Penembakan Massal di Monterey Park Tewas

Tersangka penembakan massal saat perayaan Imlek di Monterey Park, AS ditemukan tewas akibat luka tembak yang ia lakukan sendiri. Motif penembakan yang menewaskan 10 orang itu belum jelas.

Seorang pria yang diyakini sebagai pelaku penembakan masal yang menewaskan 10 orang di Monterey Park, Amerika Serikat, ditemukan tewas di dalam sebuah kendaraan, Minggu (22/01).

Ia diduga tewas akibat luka tembak yang ia lakukan sendiri, yang terjadi setelah terlibat baku tembak dengan polisi selama berjam-jam.

Sheriff Los Angeles County Robert Luna pada awalnya hanya mengatakan kepada para wartawan bahwa operasi polisi 'taktis' sedang berlangsung.

Motif di balik penembakan itu juga belum jelas.

Polisi sebut tersangka penembakan adalah seorang pria Asia

Departemen Sheriff Los Angeles County pada hari Minggu (22/01) menggambarkan tersangka sebagai seorang pria Asia. Mereka juga mengaku telah mengantongi nama tersangka, namun belum bisa mengungkapnya ke publik karena dinilai akan mempersulit upaya penangkapan.

Sebelumnya, polisi menggelar operasi besar-besaran untuk memburu pelaku yang melarikan diri usai membunuh 10 orang di sebuah tempat pesta dansa di Monterey Park, dekat Los Angeles, California.

Tempat dansa itu berada di dekat lokasi perayaan Tahun Baru Imlek yang dihadiri ribuan orang dan merupakan salah satu area terbesar di California Selatan.

Komunitas di Monterey Park yang didominasi orang Asia, hanya berjarak delapan mil dari sebelah timur pusat kota Los Angeles. Mereka terguncang akibat berita penembakan tersebut, sehingga perayaan Tahun Baru Imlek yang rencana akan digelar hari Minggu (22/01) dibatalkan.

Kronologis penembakan

Penembakan dilaporkan terjadi setelah pukul 22.00 (atau sekitar pukul 06.00 GMT).

Menurut Sheriff Los Angeles County Robert Luna, 10 orang dinyatakan tewas di tempat kejadian.

Sekitar 30 menit setelah penembakan itu, seorang pria bersenjata dilaporkan memasuki Lai Lai Ballroom, yang berjarak sekitar 3 mil (4,8 kilometer) dari lokasi penembakan di Monterey Park.

Polisi meyakini kedua peristiwa tersebut saling berkaitan.

Pengawas Kota Los Angeles Kenneth Mejia mengatakan dalam sebuah cuitan, "Hati kami tertuju pada mereka yang kehilangan orang yang dicintai malam ini di kota tetangga kami, Monterey Park, tempat penembakan massal yang baru saja terjadi."

Tragedi ini menandai pembunuhan massal kelima di Amerika Serikat tahun ini, menurut database The Associated Press/USA Today tentang pembunuhan massal di AS.

bh/gtp (Reuters, AP)