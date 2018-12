Terjebak dalam Cerobong Asap Saat ‘Menjadi Sinterklas di Austria

5 Remaja Terkaya di Dunia

Jaden Smith (8 Juli 1998)

Peringkat ke-tiga ditempati anak laki-laki dari aktor terkenal Will Smith. Jaden Smith memiliki kekayaan sebesar 8 juta Dolar AS. Ia dikenal berkat film Hollywood pertamanya "The Pursuit of Happiness" di tahun 2006 dan film "The Karate Kid" bersama Jackie Chan.