Terbesar di Dunia: Lebih dari Sepuluh Agama Bertemu di Bawah Satu Atap

Religions for Peace (RfP) bekerja sama dengan Foundation Peace Dialogue of the World Religions and Civil Society menyelenggarakan Majelis Agama untuk Perdamaian Dunia ke-10. Pertemuan komunitas keagamaan paling representatif di dunia ini berlangsung tanggal 20-23 Agustus 2019 di Lindau, sebelah timur Danau Konstanz, Bodensee, Jerman.

Pimpinan Foundation Peace Dialogue of the World Religions and Civil Society, Ulrich Schneider menggambarkan lokasi ini sebagai tempat yang ideal untuk mempertemukan semua tokoh: "Para tamu dari seluruh dunia bertemu dalam suatu pertemuan internasional, lingkungan terdesentralisasi, yang kekayaan alamnya mengingatkan kita bahwa iklim perlindungan adalah bagian penting dari visi perdamaian. Wilayah Jerman, Austria dan Swiss memanifestasikan tingkat netralitas tertentu. Kami berharap Lindau berkembang menjadi tempat pertemuan permanen untuk lintas agama dan menciptakan ruang untuk pertemuan antaragama. "

Perwakilan lebih dari sepuluh agama dunia berdialog mencari solusi konflik yang melanda berbagai belahan dunia. Para tokoh Islam, Katolik , Bahai hingga Zoroastrian hadir dalam acara ini. Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin dan penerima Nobel Perdamaian, José Ramos-Horta yang merupakan mantan presiden Timor Leste ikut ambil bagian dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan akbar ini berlangsung atas dukungan Kementerian Luar Negeri Federal Jerman dan Kementerian Pendidikan Negara Bayern.

Setiap kurun waktu lima hingga tujuh tahun, Religions for Peace mengadakan pertemuan semacam ini dengan tujuan menempa konsensus moral mendalam dari masyarakat keagamaan dan memajukan aksi multi-agama di seluruh dunia.

'Ring for Peace' atau lingkaran perdamaian jadi simbol ketika tokoh lintas agama bertemu mencari solusi perdamaian dunia

Peduli masa depan

Religions for Peace Majelis Dunia ke-10, kali ini mengangkat tema: "Peduli Masa Depan Kita Bersama — Meningkatkan Kesejahteraan Bersama." Sekitar 800 pemimpin agama, tokoh pemuda dan perempuan di sektor agama dari lebih dari 100 negara akan bergabung dengan 100 perwakilan pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil untuk menjalin kemitraan dalam mengatasi konflik di dunia.

Pertemuan pertama Religions for Peace berlangsung pada tahun 1970 di Kyoto, Jepang. Lewat pertemuan itu majelis ini kian berkembang menjadi koalisi multi-agama terbesar dan paling representatif di dunia. Koalisi ini dibangun guna memajukan aksi bersama di antara komunitas agama dunia untuk perdamaian.

Masing-masing tokoh Hindu, Katolik, Yahudi, dan lainnya akan membicarakan tanggung jawab sosial-politik masing-masing. Sekretaris jendral Religions for Peace, William F. Vendley menjelaskan: "Para tokoh beragama membantu menanggulangi konflik secara fundamental dan mempromosikan masyarakat yang adil, baik dalam konflik di Bosnia-Herzegovina, Sierra Leone hingga meluas ke tantangan masa kini dalam menanggulangi konflik di Myanmar dan Republik Afrika Tengah; komunitas keagamaan sangat diperlukan sebagai pembawa damai."

Acara dibuka dengan upacara spiritual bersama di Ring for Peace, simbol Majelis Dunia ke-10 dan perdamaian permanen antar agama. Ring for Peace adalah cincin kayu setinggi 7,5 meter dalam bentuk strip Moebius yang dibangun di Taman Luitpold. Cincin raksasa ini terbuat dari kayu dari berbagai wilayah dunia.

Tidak lama lagi ibukota Jerman, Berlin, bakal menyambut sebuah rumah ibadah unik, yang menyatukan tiga agama Ibrahim, yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Rencananya The House of One akan memiliki ruang terpisah untuk ketiga agama, dan beberapa ruang umum untuk para pemeluk buat saling bersosialiasi.

Ide membangun The House of One diusung oleh tiga pemuka agama, yakni Pendeta Gregor Hohberg, Rabi Tovia Ben-Chorin dan seorang imam Muslim, Kadir Sanci. "Ketiga agama ini mengambil rute yang berbeda dalam perjalanannya, tapi tujuannya tetap sama," ujar Kadir Sanci. Menurutnya The House of One merupakan kesempatan baik buat ketiga agama untuk menjalin hubungan dalam kerangka kemanusiaan

Di atas lahan yang digunakan The House of One dulunya berdiri gereja St. Petri yang dihancurkan pada era Perang Dingin. Arsitek Kuehn Malvezzi memutuskan menggunakan pondasi gereja St. Petri untuk membangun The House of One. Sang arsitek mengakomodir permintaan masing-masing rumah ibadah, seperti Masjid dan Sinagoga yang harus mengadap ke arah timur.

Awalnya tidak ada komunitas Muslim yang ingin terlibat dalam proyek tersebut. Namun, FID, sebuah kelompok minoritas Islam moderat yang anggotanya kebanyakan berdarah Turki mengamini. Kelompok tersebut harus menghadapi cercaan dari saudara seimannya lantaran dianggap menkhianati aqidah Islam. Namun menurut Sanci, perdamaian adalah rahmat semua agama.

Tidak jarang proyek di Berlin ini mengundang kritik tajam. Salah seorang tokoh agama Katholik Jerman, Martin Mosebach, misalnya menilai desain arsitektur The House of One tidak mencerminkan sebuah bangunan suci. Bentuk di beberapa bagiannya malah tampak serupa seperti makan Firaun. Tapi ketiga pemuka agama yang terlibat memilih acuh dan melanjutkan dialog terbuka untuk menggalang dukungan publik

Penggagas proyek The House of One menyadari betul pentingnya peran publik dalam pembangunan. Sebab itu mereka sepenuhnya mengandalkan pendanaan massa alias crowdfunding. Setiap orang bisa menyumbang uang buat membeli satu batu bata. Sebanyak 4,350.000 batu bata dibutuhkan buat menyempurnakan bangunan. Sejauh ini dana yang terkumpul sebesar 1 juta Euro dari 43 juta yang dibutuhkan

Manajamen proyek berharap rumah baru ini bakal menjadi pusat pertukaran budaya antara ketiga pemeluk agama untuk saling menengenal dan saling menghargai. "Adalah hal baik buat mengenal lebih dekat jiran kita," ujar Imam Kadir Sanci.



