Ingin Kembali Hidup Normal, Banyak Negara Longgarkan Pembatasan COVID-19

Langkah awal untuk melonggarkan pembatasan COVID-19 berdasarkan jumlah kasus yang menurun atau mendatar dalam beberapa hari terakhir, menjadi titik balik pandemi virus corona yang sudah berlangsung dua tahun.

Varian Omicron telah memicu lebih banyak kasus di seluruh dunia selama 10 minggu terakhir, dibanding kasus infeksi selama tahun 2020. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada pekan ini mengatakan bahwa beberapa negara saat ini dapat mempertimbangkan dengan hati-hati untuk melonggarkan aturan pembatasan jika mereka memiliki tingkat kekebalan yang tinggi, sistem perawatan kesehatan yang kuat, dan tren epidemiologi yang menuju ke arah yang benar.

Kasus COVID-19 baru di seluruh dunia periode 24-30 Januari 2022 serupa dengan jumlah di minggu sebelumnya, meskipun kasus kematian baru meningkat 9 persen menjadi lebih dari 59.000 jiwa.

Keinginan untuk melonggarkan seputar pembatasan virus corona diutarakan di negara-negara di Eropa, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Di Inggris dan AS, seperti di Afrika Selatan sebelumnya, kasus COVID-19 pada awalnya meroket, tetapi sekarang turun dengan cepat.

Pekan depan, Gubernur New York berencana untuk meninjau apakah akan mempertahankan mandat penggunaan masker pada saat kasus dan rawat inap menurun. Secara keseluruhan, AS berada pada jalur yang sama, dengan infeksi turun dari rata-rata lebih dari 800.000 per hari 2,5 minggu yang lalu menjadi 430.000 minggu ini.

Sejumlah negara Eropa sudah akhiri pembatasan COVID-19

Inggris, Prancis, Irlandia, Belanda, dan beberapa negara Nordik telah mengambil langkah untuk mengakhiri atau melonggarkan pembatasan mereka. Di beberapa tempat, seperti Norwegia dan Denmark, pelonggaran terjadi meskipun jumlah kasus masih mendekati level tertingginya. Beberapa pemerintah pada dasarnya bertaruh bahwa pandemi sedang surut.

"Yakinlah bahwa hari-hari terburuk ada di belakang kita,” kata Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, di mana jumlah infeksi harian negara ini mencapai 100.000 pada Selasa (01/02), rekor tertinggi di negara berpenduduk lebih dari 80 juta itu.

Pekan lalu, Inggris juga telah mengakhiri hampir semua pembatasan. Penggunaan masker tidak lagi diwajibkan di tempat umum, bukti vaksin tidak lagi diperlukan untuk masuk ke tempat-tempat umum, dan perintah kerja dari rumah telah dicabut. Satu kondisi yang tersisa, yaitu mereka yang dites positif masih harus menjalani isolasi mandiri.

Pada Selasa (01/02), Norwegia mencabut larangan menyajikan alkohol setelah pukul 11 malam dan batas pertemuan pribadi tidak lebih dari 10 orang. Orang-orang dapat duduk bersama lagi dan acara olahraga dapat berlangsung seperti sebelum pandemi.

"Sekarang saatnya bagi kita untuk mengambil kembali kehidupan sehari-hari kita,” kata Menteri Kesehatan Norwegia Ingvild Kjerkol, Selasa (01/02). "Malam ini, kami membatalkan sebagian besar tindakan pembatasan, sehingga kami bisa lebih dekat untuk menjalani kehidupan normal.”

Namun, di ibu kota Denmark, masih ada beberapa yang mengenakan masker di ruang publik.

"Saya masih memakai masker karena saya ingin melindungi diri sendiri dan orang lain yang kesehatannya tidak begitu baik, atau yang memiliki masalah kesehatan,” kata Kjeld Rasmussen, warga Kopenhagen berusia 86 tahun. "Saya memiliki beberapa hal (kondisi kesehatan). Dan bagi saya, ini juga merupakan cara yang baik untuk mengatakan kepada orang lain, 'Jaga jarak.'"

Swiss pada hari Rabu (02/02), membatalkan persyaratan kerja di rumah dan karantina, serta mengumumkan rencana untuk pelonggaran pembatasan lain dalam beberapa minggu mendatang, dengan mengatakan: "Meskipun angka infeksi tinggi, rumah sakit belum terbebani dan hunian unit perawatan intensif telah turun drastis."

Waspadai 10 Varian SARS-CoV-2 Hasil Mutasi Varian Alpha mutasi dari Inggris Varian dengan nama ilmiah B.1.1.7 ini terdeteksi pertama kali di Kent, Inggris Raya. Beberapa peneliti menganggap varian ini jauh lebih menular dibanding virus asli SARS-CoV-2 di Wuhan, Cina. Peneliti Lembaga Molekuler Eijkman Prof. Amin Subandrio sebut varian ini sudah ditemukan pada awal Maret 2021 di Jakarta.

Waspadai 10 Varian SARS-CoV-2 Hasil Mutasi B.1.351 atau Varian Beta Mutasi jenis ini ditemukan pertama kali di Afrika Selatan pada Oktober 2021. Varian ini disebut-sebut 50% lebih menular. Vaksinasi menggunakan Novavax dan Johnson & Johnson dianggap tidak efektif menghadapi varian ini. Delirium atau kebingungan menjadi salah satu gejala varian Beta.

Waspadai 10 Varian SARS-CoV-2 Hasil Mutasi Mutasi P.1 di Brasil Varian ini diberi nama varian Gamma oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mutasi berasal dari kota Manaus, provinsi Amazonas, Brasil. Virus ini pertama kali terdeteksi oleh ilmuwan Jepang yang meneliti sampel seorang warga yang pulang dari Manaus pada Desember 2020.

Waspadai 10 Varian SARS-CoV-2 Hasil Mutasi Delta, mutasi paling menular asal India Dengan nama B.1.167.2, Delta dianggap 50% lebih menular dibanding varian Alpha yang disebut 50% lebih menular dari virus aslinya. Varian ini pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Mutasi ini memicu gelombang kedua COVID-19 di India.

Waspadai 10 Varian SARS-CoV-2 Hasil Mutasi Mutasi dari Amerika latin, Lambda Bernama ilmiah C.37, Lambda pertama kali terdeteksi di Peru pada Agustus 2020. Pada 15 Juni 2021, WHO menetapkannya sebagai varian yang menjadi perhatian. Tercatat 81% kasus aktif di Peru pada musim semi 2021 akibat varian ini.

Waspadai 10 Varian SARS-CoV-2 Hasil Mutasi Mutasi varian Kappa asal India Pada Oktober 2020, terdeteksi varian 1.167.2 di India. Gejalanya tidak berbeda jauh dengan gejala varian asli COVID-19. Namun, pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, menyebut gejala campak muncul pada awal infeksi varian ini.

Waspadai 10 Varian SARS-CoV-2 Hasil Mutasi Eta, varian yang sama dengan Gamma dan Beta Varian ini membawa mutasi E484-K yang juga ditemukan di varian Gamma dan Beta. Kasus pertama varian ini dlaporkan di Inggris Raya dan Nigeria pada Desember 2020. Ditemukan di 70 negara di dunia, Kanada mencatat rekor 1.415 kasus Eta pada Juli 2021.

Waspadai 10 Varian SARS-CoV-2 Hasil Mutasi Varian asal New York, B.1.526 Iota merupakan satu-satunya Variant of Concern (VoC) WHO di Amerika Serikat. Dideteksi pada November 2020, jenis virus ini disebut lebih menular dari varian sebelumnya. Para peneliti menyebut varian Iota meningkatkan angka kematian 62-82% bagi para penderita COVID-19 yang berusia lebih tua.

Waspadai 10 Varian SARS-CoV-2 Hasil Mutasi Varian Mu asal Kolumbia di awal tahun 2021 Dengan nama ilmiah B.1.621, varian Mu ditemukan pertama kali di Kolumbia pada Januari 2021.Varian ini sempat dikhawatirkan dapat kebal dari vaksin. Bahkan WHO memperingatkan varian ini memiliki mutasi yang lebih tahan vaksin.

Waspadai 10 Varian SARS-CoV-2 Hasil Mutasi Ditemukan di Afrika Selatan, Omicron lebih gampang menular Varian ini ditemukan di Afrika Selatan pada November 2021. Ketua Asosiasi Medis Afrika Selatan sebut gejala dari varian ini sangat ringan. Dilaporkan tidak ada gejala anosmia pada varian ini. Namun, 500 kali lebih cepat menyebar dibanding varian lain. (Berbagai sumber) (mh/ha) Penulis: Muhammad Hanafi



Ahli ingatkan orang-orang tidak remehkan Omicron

"Kami prihatin narasi di beberapa negara bahwa karena vaksin – dan karena transmisibilitas Omicron yang tinggi, serta tingkat keparahan yang lebih rendah – mencegah penularan tidak lagi mungkin terjadi,” kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kepala Program Darurat Kesehatan WHO Dr. Michael Ryan memperingatkan bahwa tekanan politik dapat menyebabkan beberapa negara membuka kembali pembatasan terlalu cepat - dan "itu akan mengakibatkan penularan yang tidak perlu, penyakit parah yang tidak perlu, dan kematian yang tidak perlu."

Tak semua negara maju longgarkan pembatasan COVID-19

Di Jerman, di mana infeksi masih mencatat rekor harian, pembatasan pertemuan pribadi, dan persyaratan bagi orang untuk menunjukkan bukti vaksinasi atau pemulihan untuk memasuki toko yang bukan penyedia barang kebutuhan sehari-hari, tetap berlaku.

"Saya pikir saat kita merasa bahwa kita dapat melonggarkan secara bertanggung jawab, pemerintah federal dan negara bagian akan mengambil langkah itu,” kata juru bicara pemerintah Jerman Steffen Hebestreit, Senin (31/01). "Tapi saat ini, (melonggarkan pembatasan) itu masih agak prematur."

Benua lain bahkan lebih berhati-hati. Negara kepulauan Pasifik, Tonga, dikunci pada hari Rabu (02/02) setelah menemukan kasus virus corona pada dua pekerja pelabuhan yang membantu mendistribusikan bantuan setelah letusan gunung berapi dan tsunami.

Hanya beberapa hari menjelang Olimpiade, Cina berpegang teguh pada kebijakan nol COVID-nya, dengan memberlakukan penguncian dan karantina yang ketat ketika ada kasus yang terdeteksi, mewajibkan penggunaan masker pada transportasi umum, dan mengharuskan orang untuk menunjukkan status "hijau" pada aplikasi kesehatan untuk memasuki sebagian besar restoran dan toko.

Dr. Atiya Mosam dari Asosiasi Kesehatan Masyarakat Afrika Selatan mengatakan langkah-langkah seperti itu adalah "langkah praktis untuk mengakui bahwa COVID-19 akan tetap ada, meskipun kita mungkin memiliki gejala yang lebih ringan.”

"Kami mengakui bagaimana penularan terjadi, sementara pada dasarnya menyeimbangkan kebutuhan masyarakat untuk menjalani hidup mereka,” kata Mosam. ha/yf (AP)