Survei: Virus Corona Membuat Orang Jerman Lebih Kritis Terhadap AS

Orang-Orang Jerman Yang Berpengaruh di Amerika Serikat

Lari ke AS dan berkarir jadi diplomat internasional: Henry Kissinger

Dilahirkan di Fürth tahun 1923 sebagai Heinz Alfred Kissinger, ia beremigrasi ke New York tahun 1938. Selama PD II ia kembali ke Jerman sebagai seorang prajurit AS. Setelah belajar dan mengajar di Harvard, ia menjadi penasehat politik. Puncak kariernya: Menjadi Menteri Luar Negeri AS dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian. (hp/vlz)

Penulis: Susanne Spröer