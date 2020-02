Skandal Herbisida: Bayer Divonis Wajib Bayar Ganti Rugi Rp 3,6 Triliun

Bayer mengatakan "kecewa" atas putusan itu dan berkeras bahwa produknya "tidak bertanggung jawab" atas kerusakan yang terjadi.

Pada Minggu (16/02) Bayer mengumumkan bahwa pihaknya akan mengajukan banding atas putusan juri di pengadilan AS tersebut. Pihak juri menjatuhi denda sebesar 265 juta dolar AS (sekitar Rp 3,6 triliun) kepada Bayer agar dibayarkan kepada seorang petani di Missouri, AS, yang mengeluhkan herbisida produksi perusahaan itu telah menghancurkan kebun buah persik miliknya.

Petani yang bernama Bill Bader sebelumnya menggugat Bayer dan produsen bahan kimia BASF, dengan alasan bahwa herbisida mereka telah menyebar ke pohon-pohon persik miliknya dari lahan pertanian terdekat. Juri memberinya kompensasi sebesar 15 juta dolar AS (sekitar Rp 205 miliar) dan ganti rugi sebesar 250 juta dolar (Rp 2,8 triliun).

"Kami kecewa dengan putusan juri," kata Bayer dalam sebuah pernyataan, dan menambahkan bahwa perusahaan akan mengajukan banding. BASF juga mengatakan akan ajukan banding. Kedua perusahaan mengatakan bahwa herbisida dengan bahan aktif dicamba buatan mereka aman bila digunakan sesuai instruksi.

"Kami percaya bahwa bukti yang disajikan di persidangan menunjukkan produk Monsanto tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam gugatan ini dan kami akan mengajukan banding," kata Bayer.

Takut Buah dan Sayuran Berpestisida? Perhatikan Daftar Ini Strawberry Menurut laporan terakhir dari Environmental Working Group, strawberry adalah buah yang paling banyak mengandung residu pestisida. Analisa berdasarkan sampel produk yang diperoleh Departemen Pertanian AS. Sejenis strawberry yang dites, misalnya, positif mengandung 20 jenis pestisida.

Takut Buah dan Sayuran Berpestisida? Perhatikan Daftar Ini Bayam Menurut laporan, bayam mengandung hampir dua kali lipat residu pestisida dibanding bobotnya. Ini yang paling banyak dibanding dengan buah dan sayuran lainnya.

Takut Buah dan Sayuran Berpestisida? Perhatikan Daftar Ini Anggur Anggur juga termasuk daftar dua belas buah dan sayuran yang konsentrasi pestisidanya paling tinggi. Daftar 12 sayur dan buah tersebut disebut Dirty Dozen.

Takut Buah dan Sayuran Berpestisida? Perhatikan Daftar Ini Apel 90% apel hasil pertanian konfensional mengandung residu tinggi sehingga bisa dideteksi. 80% apel yang dites mengandung diphenylamine, pestisida yang dilarang di Eropa.

Takut Buah dan Sayuran Berpestisida? Perhatikan Daftar Ini Cherry Sekitar tiga jenis pestisida dideteksi dalam buah cherry dari pertanian konvensional. 30% dari sampel mengandung iprodione, sejenis pestisida yang tidak diijinkan di Eropa, karena bisa menyebabkan kanker.

Takut Buah dan Sayuran Berpestisida? Perhatikan Daftar Ini Tomat Dalam tomat, empat pestisida bisa dideteksi. Sebuah sampel yang diuji menunjukkan kandungan 15 jenis pestisida.

Takut Buah dan Sayuran Berpestisida? Perhatikan Daftar Ini Kentang Kentang dari pertanian konvensional mengandung lebih banyak residu pestisida, dalam perbandingan dengan bobotnya, dibanding hasil pertanian lainnya, terutama pestisida yang disebut chlorpropham.

Takut Buah dan Sayuran Berpestisida? Perhatikan Daftar Ini Paprika Paprika manis bisa mengandung lebih sedikit residu pestisida, dibanding makanan lain yang termasuk daftar "Dirty Dozen". Tetapi pestisida yang dikandung paprika biasanya lebih merugikan bagi kesehatan manusia. Ed.: ml/ap (Sumber: time, EWG)



Didirikan di Wuppertal di Jerman bagian barat pada tahun 1863, Bayer kini adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia.

Bayer dan serangkaian tuntutan hukum

Keputusan pemberian ganti ganti rugi sebesar 265 juta dolar AS ini adalah yang pertama dari lebih dari 140 kasus pengadilan terkait herbisida jenis dicamba. Ini adalah salah satu dari litigasi senilai multi miliaran dolar yang dihadapi Bayer atas produk Roundup yang dibuat anak perusahaannya yang berkedudukan di AS, Monsanto.

Monsanto memproduksi Roundup dan produk dicamba. Pada tahun 2018 Bayern mengakuisisi Monsanto senilai $ 63 miliar dan karenanya ikut dituntut atas kedua produk tersebut. Sedangkan BASF secara tersendiri memproduksi herbisida berbasis dicamba.

Pada November 2018 Badan Perlindungan Lingkungan AS telah memberlakukan sejumlah pembatasan atas penggunaan dicamba setelah muncul kekhawatiran tentang kemungkinan kerusakan tanaman di area sekitar penggunaan produk herbisida ini.

