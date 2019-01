Siapa Saja Panelis Debat Pemilu Presiden Perdana 2019?

Ahmad Taufan Damanik

Ahmad Taufan Damanik merupakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk periode kurun waktu tahun 2017-2020. Lelaki kelahiran Pematang Siantar ini merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan University of Essex, yang menjadi pegiat hak asasi manusia dan ikut mendirikan Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) pada tahun 1986. Ia pernah meraih penghargaan Examplary Humanitarian, Human Rights and Peace Building During Aceh in Conflict and Situation, dalam rangka The 10th Anniversary of Peach in Aceh dari Aceh Peace Forum, pada tahun 2015.

Agus Rahardjo

Agus Rahardjo merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Agus Rahardjo resmi menjadi insinyur Indonesia pertama yang memimpin lembaga penegakan hukum tanpa latar belakang pendidikan tinggi formal hukum dan pengalaman karier di lembaga penegakan hukum. Selama menjabat sebagai Ketua KPK, ia telah menangani sejumlah kasus korupsi besar seperti kasus e-KTP dan kasus korupsi proyek Meikarta.

Agus Rahardjo pernah berkarir di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada tahun 2006, Rahardjo menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Reformasi dan modernisasi pelayanan publik di bawah kepempimpinannya mengangkat namanya hingga dikenal publik. Ia dinilai aktif dalam berkampanye melawan korupsi.

Bivitri Susanti

Ahli hukum tata negara ini adalah salah satu pelopor pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu juga sempat menjabat Direktur Eksekutif PSHK dalam periode tahun 2003 hingga 2007. Meski dikenal sebagai pakar dalam bidang Hukum Konstitusi, keahliannya juga mencakup advokasi kebijakan, reformasi peradilan, dan antikorupsi.

Siapa Calon Pemimpin Indonesia? 1. Joko Widodo Presiden Joko Widodo kokoh bertengger di puncak elektabilitas dengan 38,9% suara. Popularitas presiden saat ini "cendrung meningkat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.

Siapa Calon Pemimpin Indonesia? 2. Prabowo Subianto Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih. Sebanyak 12% responden mengaku akan memilih mantan Pangkostrad itu sebagai presiden RI.

Siapa Calon Pemimpin Indonesia? 3. Anies Baswedan Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain yang muncul dalam survey belum mendapat banyak dukungan. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya hanya mendapat 0,9%.

Siapa Calon Pemimpin Indonesia? 4. Basuki Tjahaja Purnama Nasib serupa dialami bekas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang kini mendekam di penjara lantaran kasus penistaan agama itu memperoleh 0,8% suara. Jumlah yang sama juga didapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Siapa Calon Pemimpin Indonesia? 5. Hary Tanoesoedibjo Pemilik grup MNC ini mengubah haluan politiknya setelah terbelit kasus hukum berupa dugaan ancaman terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hary yang tadinya beroposisi, tiba-tiba merapat ke kubu Presiden Joko Widodo. Saat inielektabilitasnya bertengger di kisaran 0,6%

Siapa Calon Pemimpin Indonesia? 6. Agus Yudhoyono Meski diusung sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, saat ini popularitas Agus Yudhoyono masih kalah dibanding ayahnya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperpoleh 1,9% suara. Agus yang mengorbankan karir di TNI demi berpolitik hanya mendapat 0,3% dukungan.

Siapa Calon Pemimpin Indonesia? 7. Gatot Nurmantyo Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun basis dukungan. Nurmantyo hanya mendapat 0,3%. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC.



Margarito Kamis

Margarito Kamis berasal dari Ternate, Maluku Utara. Ia meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate di bawah bimbingan Alm. Prof. Baharuddin Lopa, S.H. dengan konsentrasi Ilmu Hukum Pidana, lalu ia melanjutkan pendidikannya di pascasarjana Universitas Hasanuddin dengan konsentrasi Hukum Agraria, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menyandang gelar Doktor dari Universitas Indonesia di bawah bimbingan Prof. Ismail Suny, Prof. Jimly Asshiddiqie, dan Alm. Prof. Adnan Buyung Nasution. Ia merupakan putra Ternate pertama yang menyandang gelar tersebut

Ahli hukum tata negara ini pernah menjadi Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara di era Yusril Izha Mahendra, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hikmahanto Juwana

Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia ini mendirikan Indonesia Society of International Law (ISIL) pada tahun 2002. Hikmahanto menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia, Universitas Keio, dan Universitas Nottingham. Ia pernah menjabat sebagai tenaga ahli atau staf ahli untuk sejumlah instansi pemerintah, antara lain untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pria yang satu ini kerap terlibat dalam debat capres. Ia salah satu moderator untuk debat Pilpres pada tahun 2014.

Bagir Manan

Bagir Manan merupakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode tahun 2001 hingga 2008. Bagir mendapatkan gelar doktoralnya di Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1990 dan merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung.

Bagir terpilih sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2010—2013 kemudian terpilih lagi untuk periode 2013-2016.

