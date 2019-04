Ratusan Petugas Pemilu Meninggal Dunia, Pemerintah Siapkan Kompensasi

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja dilaporkan terus bertambah. Hingga berita ini diturunkan, setidaknya 287 petugas KPPS dan 18 polisi tercatat meninggal dunia.

Untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden dan anggota legislatif dalam satu hari pada tanggal 17 April, tetapi tingginya angka kematian mendorong desakan publik agar pemilihan itu diadakan secara terpisah.

"Sejauh ini, 287 pekerja pemilu telah meninggal dan 2.095 jatuh sakit," kata Arief Priyo Susanto, juru bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti dikutip dari kantor berita DPA.

"Penyebab utama kematian adalah kelelahan dan beberapa kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh kelelahan," tambahnya.

KPU mengatakan total 150 pekerja meninggal dunia karena penyebab serupa selama pemilihan presiden dan legislatif 2014, yang diadakan terpisah tiga bulan.

Para Pahlawan Pesta Demokrasi Terjang banjir demi mencoblos Seorang pria ikhlas berbasah-basah menarik perahu karet berisi para calon pemilih. Ia rela menerjang banjir yang melanda area perumahan mereka supaya warga bisa sedikit lebih mudah menunaikan hak pilih mereka.

Para Pahlawan Pesta Demokrasi Kostum untuk menarik warga Para petugas di TPS ini pun rela menjalankan tugas mereka sambil memakai kostum pahlawan super yang sangat tertutup tertutup di tengah cuaca panas kota Surabaya, Jawa Timur. Bayangkan panasnya beraktifitas dalam kostum itu.

Para Pahlawan Pesta Demokrasi Seberangi sungai kawal logistik pemilu Kondisi geografis di sebagian besar wilayah di Indonesia memang cukup menantang. Tidak jarang, satu-satunya alat transportasi untuk mencapai desa tertentu adalah dengan jalan kaki atau naik perahu seperti yang dipilih petugas polisi dan TNI ini.

Para Pahlawan Pesta Demokrasi Kelelahan usai meliput Media pun bekerja memastikan proses pemilu berjalan dengan lancar dan transparan. Akibat kelelahan, seorang jurnalis pun tertidur di antara kabel dan peralatan untuk meliput. Liputan pemilu memang dikenal memakan waktu yang panjang dengan jam kerja yang intensif.

Para Pahlawan Pesta Demokrasi Kelola sampah usai pesta Alat peraga pemilu menyisakan gundukan sampah seperti sisa poster para kandidat. Para relawan banyak yang mendaur ulang sampah ini menjadi berbagai barang yang lebih bermanfaat seperti Jaket dan kantung belanja. (ae/hp)



Tantangan besar

Lebih dari tujuh juta pekerja terlibat dalam apa yang banyak ahli gambarkan sebagai pemilu satu hari paling besar dan paling rumit di dunia, dengan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara manual.

Hampir 193 juta penduduk Indonesia berhak memilih, dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2019 lalu diperkirakan 81 persen.

Pada pemilu kali ini, para pemilih memilih presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah dan hampir 20.000 anggota DPRD Kota/Kabupaten.

Para pejabat mengatakan pengadaan pemilu serentak adalah langkah untuk menghemat biaya, tetapi hal ini terbukti memberikan tantangan logistik besar dalam pendistribusian surat dan kotak suara.

TPS Unik Meriahkan Proses Pemungutan Suara Pada Pemilu 2019 Superhero Avengers meriahkan TPS TPS di Kelurahan Sempidi, Kabupaten Badung, di Bali ini mengusung tema Superhero. Para superhero dari Marvel ini siap “mengamankan“ jalannya proses pemungutan suara dari belakang bilik suara. TPS ini mencatat ada sebanyak 294 peserta pemilu yang terdaftar pada Data Pemilih Tetap (DPT).

TPS Unik Meriahkan Proses Pemungutan Suara Pada Pemilu 2019 Semangat berantas plastik Panitia TPS 10 ini sengaja memgusung tema superhero sebagai pahlawan yang akan berjuang memerangi sampah plastik. Warga juga dibekali dengan tas belanja di akhir pencoblosan. Bali menargetkan kurangi sampah plastik hingga 70 persen melalui Pergub yang berlaku sejak 1 Januari 2019.

TPS Unik Meriahkan Proses Pemungutan Suara Pada Pemilu 2019 Tampil maksimal dengan baju adat TPS di Sulawesi Selatan ini makin meriah dengan lantunan lagu-lagu nasional sepanjang proses pemungutan suara. Para panitia baik wanita dan pria di TPS 04 di Kelurahan Bombongan, Tana Toraja ini juga tampil maksimal dengan baju adat Toraja. Ada sebanyak 225 DPT di TPS ini.

TPS Unik Meriahkan Proses Pemungutan Suara Pada Pemilu 2019 TPS ala pengantin Masih dari Sulawesi Selatan, panitia di TPS 03 kelurahan La’latang, Kecamatan Tallo tak mau lewatkan pesta demokrsi lima tahunan ini tanpa kehadiran pakaian adat suku Bugis. TPS juga mendapat dekorasi berupa pernak-pernik ala pengantin Bugis.

TPS Unik Meriahkan Proses Pemungutan Suara Pada Pemilu 2019 TPS berwarna emas Warna emas tak hanya mendominasi dekorasi, tapi juga busana panitia. Seluruh panitia pria menggunakan Songkok atau penutup kepala pria dan dilengkapi dengan sarung sutra Bugis. Sebanyak 306 warga terdaftar jadi pemilih tetap di sini.

TPS Unik Meriahkan Proses Pemungutan Suara Pada Pemilu 2019 Naga lambang kekuatan TPS 08 yang terletak di Jalan Kemenangan III, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ini merupakan TPS percontohan. Kecamatan Taman Sari ini didominasi oleh komunitas etnis Tionghoa. Itulah sebabnya, ornamen Tionghoa dipilih untuk mempercantik TPS, selain tentunya bendera merah-putih.

TPS Unik Meriahkan Proses Pemungutan Suara Pada Pemilu 2019 Warga juga ikut berkostum Jay Sen Ye, salah seorang warga sengaja hadir dengan tampil maksimal mengenakan kostum ala dewa rezeki dari Cina. Ornamen naga juga digantungkan di TPS yang dihadiri 295 DPT tersebut. Naga adalah figur yang turut diagungkan dalam budaya Tionghoa, sebab naga bermakna kekuatan dan martabat.

TPS Unik Meriahkan Proses Pemungutan Suara Pada Pemilu 2019 Sarapan di TPS Untuk warga yang belum sempat sarapan, maka panitia di TPS 06, Desa Cilame, Bandung menyediakan buah pisang sebagai santapan sebelum warga memberikan hak suaranya. Tak tanggung-tanggung, sebatang pisang pun diangkut ke TPS, selain buahnya bisa langsung dipetik warga, kehadirannya juga mempercantik lokasi pemilihan.

TPS Unik Meriahkan Proses Pemungutan Suara Pada Pemilu 2019 Anak-anak senang di TPS Penitia juga telah mengantisipasi kehadiran warga yang datang membawa serta anak mereka. Aneka permen digantung memagari TPS. Ada 237 warga tercatat sebagai pemilih tetap di Kabupaten Bandung Barat ini. (ga/ts)



Kompensasi untuk keluarga korban

Pemerintah berjanji memberikan kompensasi hingga 36 juta Rupiah untuk keluarga yang ditinggalkan. Dilansir dari kantor berita Reuters, juru bicara KPU Arief Priyo Susanto mengatakan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran pada 23 April mendesak fasilitas kesehatan untuk memberikan perawatan terbaik untuk petugas KPPS yang sakit, sementara Kementerian Keuangan bekerja merumuskan prosedur kompensasi untuk keluarga almarhum.

Hari ini (29/4) KPU menerima putusan kompensasi melalui surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. "Sudah diputuskan, surat dari Menkeu baru kita terima pagi ini," ujar Sekjen KPU Arif Rahman Hakim kepada wartawan, seperti dilansir dari Detik News.

Besaran santunan dibagi menjadi menjadi empat jenis, yaitu meninggal dunia, cacat permanen hingga cedera sedang. Sementara besaran meninggal dunia sebanyak 36 juta.

"Jenis kecelakaan kerja yang diberikan santunan, meninggal 36 juta Rupiah per orang, cacat permanen 30,8 juta Rupiah per orang, luka berat 16,5 juta Rupiah per orang dan luka sedang 8,25 juta Rupiah per orang," kata Arif.

na/hp (dpa, rtr, detik)