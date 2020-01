Ratu Elizabeth: "Keluarga Dukung Harry dan Meghan Ciptakan Kehidupan Baru"

"Keluarga saya dan saya sepenuhnya mendukung keinginan Harry dan Meghan untuk menciptakan kehidupan baru sebagai keluarga muda," kata Ratu Inggris yang berusia 93 tahun itu dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan keluarga di Sandringham, Inggris timur.

Ratu Elizabeth mengatakan, dia mengadakan pembicaraan yang "sangat konstruktif" dengan Harry dan kakaknya Pangeran William serta ayah mereka Pangeran Charles untuk membahas keputusan Harry dan Meghan yang jadi sorotan media. Meghan dikabarkan bergabung dengan percakapan melalui telepon dari Kanada.

Harry dan Meghan sebelumnya menyatakan ingin pindah ke Kanada dan hidup mandiri tanpa terlalu banyak terlibat dalam acara-acara resmi sebagai keluarga kerajaan. Mereka mengatakan ingin "mengukir peran progresif baru" dalam institusi kerajaan. Pernyataan itu segera menjadi sorotan media yang memberitakan bahwa Pangeran Harry "berniat mengundurkan diri".

Tidak ingin bergantung pada dana publik

Ratu Elizabeth secara jujur ​​mengakui, keputusan Harry dan Meghan bukan sesuatu yang disambut dengan gembira di kalangan kerajaan.

"Meskipun kami lebih suka mereka tetap menjadi anggota keluarga kerajaan yang bekerja penuh waktu, kami menghormati dan memahami keinginan mereka untuk hidup lebih mandiri sebagai keluarga, sambil tetap menjadi bagian keluarga saya yang berharga," katanya.

Ratu menekankan bahwa Harry dan Meghan "tidak ingin bergantung pada dana publik", namun hal itu tidak berkaitan dengan gelar kerajaan mereka.

Harry dan Meghan secara resmi dikenal sebagai Duke dan Duchess of Sussex. Lima persen pendapatan mereka berasal dari dana publik. Sisanya berasal dari warisan pribadi dari ayahnya Pangeran Charles sebagai Duke of Cornwall. Harta itu berasal dari aset pribadi yang dimiliki keluarganya sejak 1337. Menurut laporan resmi, aset mereka bernilai sekitar 1,1 miliar pounsdterling, atau setara 1,4 miliar dolar AS.

Masa transisi

Ratu Elizabeth selanjutnya mengatakan, masih ada "masalah rumit" bagi keluarga yang perlu diselesaikan.

"Karena itu telah disepakati bahwa akan ada periode transisi di mana keluarga Sussex akan menghabiskan waktu di Kanada dan di Inggris," katanya.

Tabloid Daily Mail mengatakan, Pangeran Charles marah pada Harry karena telah membuat pengumuman tanpa lebih dulu mendapat dukungan dari Ratu. Charles diberitakan meninggalkan pertemuan itu lebih awal.

Debat mengenai masa depan Harry dan Meghan jadi perdebatan publik di Inggris dan mendominasi halaman depan surat kabar selama berhari-hari. Jajak pendapat dari lembaga survei YouGov menunjukkan, 46 persen responden mendukung keputusan mereka. Namun 57 persen juga berpikir mereka memperlakukan Ratu dengan tidak adil.

hp/vlz (rtr, afp, ap)