Pupuk Organik Dari Tulang Belulang Untuk Gantikan Pupuk Kimia

Tren Urban Farming di Berbagai Metropolitan Dunia

Sawah di atap gedung

Di atas atap the Roppongi Hills business and shopping complex di Tokyo ada sawah. Di sini, orang bisa menanam padi. Di tempat lain di Tokyo, tumbuh semangka, tomat dan cabe. Community members can participate in threshing events, cooking projects, and sake-making courses.