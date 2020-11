Bantu Pulihkan Resesi RI, Kelas Menengah Diminta Jangan Pelit Belanja

Selama pandemi COVID-19, jumlah tabungan masyarakat kelas menengah ke atas di perbankan tumbuh pesat sedangkan jumlah kredit turun. Jumlah tabungan mereka, menurut Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN), Raden Pardede, hampir Rp 300 triliun.

"Itu karena mereka tidak berbelanja barang konsumsi maupun berinvestasi. Mereka sepertinya menunggu sampai pandemi bisa diatasi," kata Raden Pardede, Jumat (6/11/2020).

Tapi melihat kecenderungannya ke depan, mereka akan mulai berani ke luar rumah dan membelanjakan uangnya. Apalagi bila vaksin corona sudah benar-benar teruji keamanan dan khasiatnya. Mantan konsultan Bank Dunia dan Asia Development Bank itu lantas merujuk ekonom Inggris, John Maynard Keynes, bahwa dalam situasi resesi kalau kelas menengah terlalu berhemat perekonomian nasional akan jatuh pada depresi.

"Jadi, kami imbau kelompok kelas menengah atas ini jangan terlalu berhemat, bahaya. Bersikap lah rasional dan dengan mematuhi protokol kesehatan aktivitas belanja dan wisata bisa dilakukan kok," kata Raden Pardede.

Di sisi lain, dia memastikan pemerintah akan melanjutkan berbagai program perlindungan sosial agar di kuartal IV pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dari kuartal III yang minus 3,49%. Khusus untuk UMKM, selain sudah ada bantuan sosial produktif, juga ada Kredit Usaha Rakyat, dan program lainnya.

"Sampai akhir Oktober serapan anggaran Covid sudah 86-87 persen, dan serapan belanja pemerintah bisa 100 persen pada akhir 2020," kata Raden Pardede.

Pada bagian lain, mantan Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset dan Ketua Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia itu juga menyampaikan pandangan terkait pilpres di AS, rencana vaksinasi, hingga kaitan UU Cipta Kerja dan pertumbuhan UMKM di tanah air.

Daftar Negara Pengutang Terbesar di Dunia Jepang - 10,46 Triliun Dolar AS Perekonomian negeri sakura yang ikut terjerat resesi global banyak mengalami kemajuan sejak era Perdana Menteri Shinzo Abe. Namun begitu, rasio utang Jepang terhadap produk domestik bruttonya masih yang tertinggi di dunia, yakni sekitar 245,5 %. Kenaikan utang antara lain berkat kebijakan ofensif Abe yang memperbesar belanja pemerintah demi pertumbuhan ekonmi.

Daftar Negara Pengutang Terbesar di Dunia Yunani - 447 Miliar Dolar AS HIngga detik ini Yunani masih menggantungkan nasibnya pada uluran tangan Eropa. Negeri yang babak belur oleh krisis ekonomi itu memiliki rasio utang sebesar 171% dari PDB-nya. Athena saat ini tengah berupaya mengajukan pemotongan utang kepada para krediturnya.

Daftar Negara Pengutang Terbesar di Dunia Italia - 2,25 Triliun Dolar AS Setelah Yunani, Italia mencatat rasio utang tertinggi kedua di Eropa dengan kisaran 136% terhadap produk domestik brutto. Jurus yang dirapal pemerintah di Roma untuk menanggulangi utang yang menggunung adalah dengan memprivatisasi aset negara, antara lain sebagian saham di perusahaan jasa pos nasional, Poste Italiane.

Daftar Negara Pengutang Terbesar di Dunia Portugal - 293 Miliar Dolar AS Selama bertahun-tahun Portugal memompa kemakmuran lewat utang. Hasilnya tahun 2015 rasio utang negara di selatan Eropa itu meningkat tajam menjadi 128,7% terhadap PDB. Namun begitu pemerintah di Lisabon telah banyak mencatat kemajuan dengan program penghematan anggarannya.

Daftar Negara Pengutang Terbesar di Dunia Singapura - 310 Milliar Dolar AS Kecil tapi besar. Itulah perekonomian Singapura yang sayangnya juga termasuk jumlah utangnya. Saat ini Singapura mencatat rasio utang sebesar 105% terhadap PDB. Jika dibagi rata, setiap penduduk negeri jiran itu berutang 57,5 ribu Dolar AS atau sekitar 750 juta Rupiah per kepala.

Daftar Negara Pengutang Terbesar di Dunia Amerika Serikat - 16,3 Triliun Dolar AS Rasio utang Amerika Serikat berada di kisaran 105,1% terhadap produk domestik brutto. Dampaknya rating kredit AS diturunkan dari AAA menjadi AA+ 2011 lalu. Sejak krisis melanda 2008 silam, Washington menggelontorkan dana miliaran untuk menopang pertumbuhan, antara lain lewat belanja infrastruktur, keringanan pajak untuk dunia bisnis dan kebijakan intervensi pasar modal

Daftar Negara Pengutang Terbesar di Dunia Cina - 8,2 Triliyun Dolar AS Kendati berjumlah besar, utang Cina tidak banyak membebani perekonomiannya. Saat ini rasio utang negeri tirai bambu itu cuma berkisar 41,3% dari produk domestik brutto. Yang mengejutkan adalah kenaikan utang domestik Cina yang meroket sejak 2007. Beijing diwanti-wanti agar memperhatikan pertumbuhan utangnya jika tidak ingin mengalami perlambatan pertumbuhan.

Daftar Negara Pengutang Terbesar di Dunia Indonesia - 293,7 Miliar Dollar AS Produk Domestik Brutto Indonesia yang menembus angka 1 Triliun USD tahun 2014 silam membuat rasio utang pemerintah mengecil, menjadi cuma 26% dari total PDB. Dalam hal utang, Indonesia tergolong sehat dan termasuk negara dengan rasio utang terkecil di dunia. Penulis: rzn/vlz



Benarkah ekonomi RI masih lebih baik dari negara-negara lain?

Ekonomi Indonesia masuk resesi setelah pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020 kembali terkontraksi -3,49%. Meski begitu, pemerintah selalu menekankan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara lain. Benarkah itu?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Tauhid mengatakan, torehan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020 sejatinya lebih tinggi dari perkiraan pemerintah. Pemerintah sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi III-2020 terkoreksi -3%.

"Ini jadi pertanyaan bahwa apa yang diperkirakan, yang disampaikan kenyataannya jauh lebih buruk. Itu jadi pertanda banyak sikap optimisme yang saya kira harus melihat lebih realistis lagi," ucapnya dalam acara konferensi pers online INDEF, Minggu (8/11/2020).

Ahmad kemudian menelusuri apakah benar kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini resesi masih lebih baik daripada negara lain. Jika dilihat dari data pemulihan ekonomi RI dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia ternyata masih kalah jauh.

Indonesia dari torehan ekonomi di kuartal II-2020 -5,32% ke 3,49% di kuartal III-2020, perubahan dari pertumbuhannya 34,4%.

Jika dilihat dari Cina dalam periode yang sama perbaikannya mencapai 53,1%. Tercatat ekonomi Cinadi kuartal II-2020 tumbuh 3,2%, lalu di kuartal III-2020 positif 4,9%.

Kemudian dengan mitra dagang Amerika Serikat (AS) juga kalah jauh yang perbaikannya mencapai 67,8% meski masih dalam teritori negatif. Pada kuartal II-2020 ekonomi AS -9%, sementara di kuartal III-2020 -2,9%.

Lalu jika dilihat dengan negara mitra dagang lainnya juga perbaikan ekonomi RI yang saat ini resmi mengalami resesi masih kalah jauh. Singapura 47,4%, Korea Selatan 51,9%, Hong Kong 62,2%, Uni Eropa 71,9%.

"Jadi kalau kemarin BPS menyampaikan ada satu yang kurang bahwa ternyata perbaikan ekonomi kita itu jauh lebih lambat dibandingkan negara mitra dagang kita. Ini menjadi catatan bahwa kita tidak pernah belajar dari negara-negara mitra dagang kita untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita," ucapnya. (pkp/ae)

Baca selengkapnya di: detiknews

Pulihkan Resesi, Kelas Menengah Jangan Pelit Belanja

Meski Resesi, Benarkah Ekonomi RI Lebih Baik dari Negara Lainnya?