Presiden Donald Trump Dikecam di AS Karena Pernyataannya di Helsinki

Para pemimpin partai Republik mengecam konferensi pers Presiden Donald Trump bersama Presiden Rusia Vladimir Putin setelah pertemuan mereka di Helsinki hari Senin (16/7). Trump disebut menunjukkan "kelemahan", penampilannya adalah "peluang yang hilang" dan membuat AS "terlihat seperti plin-plan." Kubu oposisi Demokrat mempertanyakan mengapa presiden AS "menempatkan kepentingan Rusia di atas kepentingan AS?."

Dalam konferensi pers itu, Trump mengatakan, dia "tidak punya alasan untuk percaya" bahwa Rusia telah mengintervensi pemilu AS. Dia sudah berbicara dengan Putin soal itu dan menekankan bahwa Putin "sangat tegas dan kuat dalam penyangkalannya."

Senator senior dari Partai Republik John McCain menyebut pertemuan puncak di Helsinki sebagai "kesalahan tragis," dan menyesalkan bahwa presiden AS "tidak mampu" menghadapi Putin.

Membandingkan sikap kasar Trump terhadap mitra-mitranya di NATO dan Uni Eropa McCain mengatakan konferensi pers di Helsinki "menandai titik terendah dalam sejarah kepresidenan Amerika."

"Tidak ada presiden sebelumnya yang pernah membuat dirinya begitu kelihatan tunduk di hadapan seorang tiran," kata John McCain.

Paul Ryan: Rusia bukan sekutu kita

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Paul Ryan dalam sebuah pernyataan mengatakan, Trump harus menyadari "bahwa Rusia bukan sekutu kita."

"Tidak ada ekuivalensi moral antara Amerika Serikat dan Rusia, yang tetap bermusuhan dengan nilai-nilai dan cita-cita paling dasar di AS," kata Ryan. "Amerika Serikat harus fokus untuk meminta pertanggungjawaban Rusia dan mengakhiri serangan keji terhadap demokrasi."

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri di Senat AS, Bob Corker dari Partai Republik mengatakan kepada wartawan, konferensi pers Helsinki "bukan momen yang baik" bagi AS. Dia menegaskan kembali temuan dalam penyelidikan Senat AS yang menunjukkan keterlibatan Rusia dalam pemilu AS tahun 2016.

"Ketika dia memiliki kesempatan untuk membela badan-badan intelijen kami yang bekerja untuknya, saya sangat kecewa dan sedih dengan perbandingan yang dia berikan antara apa yang mereka dan apa yang Putin katakan," ujar Corker lebih lanjut.

Senator Lindsey Graham, anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat lewat Twitter mengatakan, pertemuan di Helsinki adalah "peluang yang hilang" untuk secara tegas meminta pertanggungjawaban Rusia atas campur tangannya dalam pemilu tahun 2016 dan memberikan peringatan yang kuat mengenai pemilu di masa depan."

Dia juga menambahkan, jawaban di Helsinki atas pertanyaan-pertanyaan terkait campur tangan Rusia dalam pemilu AS "mengirimkan pesan kelemahan dan menciptakan lebih banyak masalah daripada memecahkannya".

Menyindir hadiah bola Piala Dunia yang diberikan Putin kepada Trump, Lindsey Graham mengatakan, jika dia adalah Trump dia akan "memeriksa bola itu apakah ada perangkat penyadapnya dan tidak akan pernah mengizinkannya (bola) dibawa masuk ke Gedung Putih."

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Bahasa tubuh yang kaku Sekalipun saling memuji, bahasa tubuh mereka terlihat kaku pada sesi pemotretan sebelum melakukan pertemuan empat mata. Keduanya menghindari kontak mata dan kelihatan belum yakin, bagaimana cara mendekati satu sama lain. Putin terlihat tampil lebih tegas dan percaya diri.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Donald Trump lebih percaya Putin daripada CIA? “Mereka (CIA dan FBI) bilang, itu Rusia (terlibat). Tapi Presiden Putin baru saja mengatakan, itu bukan Rusia," kata Trump ketika ditanya wartawan tentang tuduhan dinas rahasia Amerika CIA dan FBI bahwa agen-agen Rusia berusaha mempengaruhi opini publik dalam pemilihan presiden AS tahun 2016 untuk memenangkan Trump.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Wartawan diusir dari ruangan Seorang reporter dari "The Nation" dipaksa meninggalkan ruangan konferensi pers Trump dan Putin, karena dia memegang slogan protes tentang senjata nuklir: "Nuclear Weapon Ban Treaty."

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Di mana servernya? Ketika ditanya wartawan mengenai tuduhan bahwa Rusia berusaha meretas komputer dan melancarkan kampanye mempengaruhi pemilu presiden di AS dan apakah dia lebih percaya Presiden Putin daripada dinas rahasianya sendiri, Presiden Donald Trump mengelak menjawab dan membalas dengan bertanya: Di mana servernya?

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Putin minta bukti Presiden Putin bereaksi agresif terhadap pertanyaan-pertanyaan dari wartawan kantor berita Reuters dan Associated Press soal upaya agen-agen Rusia mempengaruhi pemilu presiden di AS. "Bisakah Anda menyebutkan satu fakta?" kata Putin.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki "Bola di lapangan Anda" "Bola sekarang ada di lapangan Anda," kata Putin ketika memberikan cinderamata sebuah bola Piala Dunia kepada Donald Trump. Presiden AS itu sebelumnya memberi ucapan selamat kepada Putin dan mengatakan, turnamen Piala Dunia di Rusia adalah "satu yang terbaik" hingga saat ini. Trump kemudian melempar bola itu kepada istrinya, Melania.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Mencoba tampil akrab Kedua pemimpin berusaha tampil akrab, tapi justru tampak tidak nyaman berada di depan media. Keduanya berjanji untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan kerjasama. (hp/vlz) Penulis: Elizabeth Schumacher



