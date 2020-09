Digagas Gadis Indonesia di Berlin, Plafform “where are you from?” Berjuang Hentikan Rasisme dan Menekan Rasa Minder

“Saat makan dengan seorang kawanku orang Jerman di sebuah restoran di Kota Bonn di mana saya tinggal, seorang pria yang lewat menggodaku, Konnichiwa (ed: Selamat siang, dalam bahasa Jepang) sambil mengedipkan mata ke arahku. Temanku yang orang Jerman melotot dan bertanya mengapa saya diam saja digoda begitu, aku hanya tertunduk,“ ujar Susi, seorang ibu rumah tangga asal Indonesia yang bermukim di Kota Bonn, Jerman.

Bukan pertama kalinya ia mengalami hal ini. Beberapa kali pernah ia ditimpuk gumpalan kertas oleh anak-anak sekolah sambil diteriaki “Moshi-moshi“ (ed: Halo dalam bahasa Jepang) tiap kali menuju halte bus yang tak jauh dari rumahnya. “Kesal banget sih, lagi pula saya bukan orang Jepang meskipun mata saya sipit,” demikian Susi mencurahkan isi hatinya. Sudah lebih dari 10 tahun ia tinggal di Jerman dan bolak-balik mengalami hal serupa di jalanan dan ia memilih menundukkan kepala.

Di Berlin, seorang mahasiswi asal Indonesia juga mengalaminya. “Kebanyakan saya mengalami pelecehan secara verbal di jalanan. Saya orang Indonesia, tapi orang lain tidak tahu bahwa Indonesia eksis atau Indonesia itu ada di mana. Jadi saat mereka melihat ada kaum minoritas, tidak terlihat mirip, mereka akan meneriakkan “ching chang chong”, atau “Hi, sexy lady from China!”, hal-hal seperti ini terjadi di jalanan;” ungkap mahasiswi komunikasi desain yang kuliah dan bermukim di ibu kota Jerman ini.

Irma Fadhila penggagas proyek "where are you from?"