Penemuan Senjata Kimia Peninggalan Perang Dunia I, Sekolah di Jerman Dievakuasi

Warna-Warni Perang Dunia 1

... sampai Matahari Terbenam dalam Damai

Penerbit TASCHEN mempublikasikan dalam album foto berjudul "Der Erste Weltkrieg in Farbe" (Perang Dunia I dalam Warna) lebih dari 320 foto berwarna. Ini hasil kumpulan dari Eropa, AS dan Australia. Mereka mendokumentasikan peristiwa masa perang ini lewat fotografi. Mulai pergerakan pertama tahun 1914 sampai perayaan kemenangan di London, New York dan Paris, 14 Juli 1919 di Arc de Triomphe.