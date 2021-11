Pegida yang singkatan Patriotic Europeans Against the Islamization of the Occident (or "West") adalah sebuah gerakan anti Islam dan warga asing secara keseluruhan yang muncul di Dresden di timur Jerman.

Pegida sukses menggalang aksi demonstrasi publik sejak Oktober 2014. Pendiri Pegida Lutz Bachmann yang pernah dihukum dalam perkara kriminal, terkenal dengan pose Hitlernya di media sosial. Pegida sukses menggelar aksi demonstrasi dan protes terutama di kawasan bekas Jerman Timur dengan memanfaatkan ketidak puasan warga yang makin melebar, terkait politik pengungsi dan imigran dari pemerintahan Kanselir Merkel.