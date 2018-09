Patung Garuda Wisnu Kencana, Patung Tertinggi Ketiga di Dunia

Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton, serta baut sebanyak 170.000 buah, patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) akhirnya diresmikan hari Sabtu malam (22/09) di desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali.

"Saya tadi diberikan penjelasan bahwa patung ini lebih tinggi dari pada patung Liberty di Amerika Serikat," kata Presiden dalam sambutannya Sabtu malam (22/09).

Seperti diketahui The Statue of Liberty memiliki ketinggian mencapai 93 meter, sedangkan patung GWK berukuran 121 meter. Bila melihat data ini, sebenarnya patung GWK tercatat sebagai patung tertinggi ke dua di dunia, sebab The Spring Temple Buddha di China berukuran 128 meter, sedangkan The Laykyun Sekkya Buddha di Myanmar tingginya mencapai 116 meter, namun terhitung 130 meter bila dihitung dari dasarnya.

Tapi tak sekadar adu mendirikan patung tertinggi di dunia, tegaknya Garuda Wisnu Kencana menjadi penting karena menjadi simbol kemampuan Indonesia untuk melahirkan mahakarya yang baru, setelah karya besar peradaban masa lalu seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

"Saya melihat patung ini bukan hanya menjadi ikon budaya Bali atau ikon pariwisata Indonesia, tapi menjadi tapak sejarah. Bangsa kita akan mampu melahirkan karya-karya besar jika kita berani memulai dengan ide-ide besar," ujar Jokowi menambahkan.

Mantan Presiden, Megawati Soekarnoputri dan Mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno turut serta menekan sirene saat peresmian patung Garuda Wisnu Kencana.

Seni berbalut teknologi, bertahan 100 tahun lagi

Garuda Wisnu Kencana merupakan wujud dari Dewa Wisnu yang mengendarai seekor Garuda. Dalam agama Hindu, Dewa Winu merupakan Dewa Pemelihara (Sthiti). Tak hanya memiliki nilai seni tinggi, patung karya seniman Nyoman Nuarta itu juga dibangun dengan mengolaborasikan teknologi. Pembuatan patung harus menjalani serangkaian uji coba, di antaranya windnel test atau tes ketahanan angin di Australia (Windtech) dan Kanada (RDWI), cavity test atau tes rongga secara berkala, dan soil test.

"Dengan perpaduan itu, patung GWK ini akan mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun dan saya yakin 100 tahun lagi patung GWK akan tetap menjadi karya peradaban yang dibicarakan, yang menjadi kebanggan bangsa dan menjadi warisan kebudayaan bangsa Indonesia," tutur Jokowi.

Pembuatan patung ini menjalani proses yang panjang selama 28 tahun. Lokasi tempat dibangunnya Cultural Park GWK adalah bekas lahan penambangan kapur liar yang sudah tidak produktif, sehingga keadaannya lahan seluas 60 hektar tersebut kurang baik. Proses pembuatan patung tembaga itu juga menggunakan teknik yang rumit dan melibatkan sekitar 1.000 pekerja, baik di Bandung dan Bali. Pembuatan keping-keping GWK juga melibatkan 120 seniman.

10 Bangunan Tenar Tertinggi Keajaiban Teknik Saat dibangun untuk Pameran Dunia tahun 1889 oleh Gustave Eiffel, pengerjaan kisi-kisi menara besi ini merupakan keajaiban dunia teknik. Dengan tinggi 324 meter, Menara Eiffel memegang gelar bangunan tertinggi di dunia hingga tahun 1930. Menara ini sekarang sinonim dengan Paris dan menarik turis terbanyak dibandingkan daya tarik wisata berbayar lainnya.

10 Bangunan Tenar Tertinggi Bangunan Tertinggi: Burj Khalifa Gelar bangunan tertinggi di dunia kini dipegang Burj Khalifa di Uni Emirat Arab. Dibuka Januari 2010, menara pencakar langit yang menghiasi kota Dubai ini tingginya mencapai 829 meter. Didalamnya terdapat apartemen, hotel, dan beragam tempat usaha.

10 Bangunan Tenar Tertinggi Jam Tertinggi: Abraj Al-Bait Bangunan tertinggi ketiga dan menara jam tertinggi di dunia adalah Menara Abraj Al-Bait di Mekkah, Arab Saudi. Menghadap ke Masjidil Haram, masjid terbesar di dunia dan tempat tersuci bagi umat Muslim, bangunan setinggi 601 meter ini selesai dibangun tahun 2012. Menara Abraj Al-Bait berisi musholla, hotel dan 20 lantai pusat perbelanjaan.

10 Bangunan Tenar Tertinggi Patung Tertinggi: Kuil Musim Semi Buddha Bukan hanya gedung sebagai bangunan tertinggi yang menarik turis. Kuil Musim Semi Buddha di Lushan, Cina, adalah patung tertinggi di dunia. Dengan tinggi 153 meter, termasuk bangunan dibawahnya, pembangunan patung coran tembaga ini selesai tahun 2008. Rencana konstruksi patung langsung diumumkan setelah Patung Buddha Bamiyan hancur di tangan Taliban di Afghanistan.

10 Bangunan Tenar Tertinggi Tanah Air Memanggil Pada saat konstruksi tahun 1967, patung Tanah Air Memanggil di Volgograd, Rusia, dinyatakan sebagai patung tertinggi di dunia. Tingginya mencapai 87 meter mulai dari ujung pedang hingga dasar alas tiang, dan terbuat dari beton khusus. Dua ratus anak tangga menuju monumen merupakan simbol 200 hari Pertempuran Stalingrad.

10 Bangunan Tenar Tertinggi Patung Tertinggi di Afrika Afrika masuk ke dalam daftar dengan salah satu patung tertinggi di dunia. Monumen La Résistance Africaine di luar Dakar, Senegal, memiliki tinggi 49 meter dan terbuat dari perunggu. Dibuat oleh sebuah perusahaan Korea Utara, monumen yang selesai tahun 2010 ini memperingati kemerdekaan Senegal dari Perancis.

10 Bangunan Tenar Tertinggi Nyonya Liberty Dengan tinggi 46 meter, Patung Liberty di New York bukanlah patung tertinggi di dunia, namun bisa jadi yang paling banyak difoto. Sekitar 4 juta orang mengunjungi ikon kebebasan ini setiap tahun. Sang nyonya telah berdiri di gerbang utama menuju Amerika Serikat menyambut para imigran yang datang dengan kapal sejak tahun 1886.

10 Bangunan Tenar Tertinggi Gerbang menuju Barat St. Louis Arch atau lengkungan St. Louis di Missouri adalah salah satu daya tarik turis populer di Amerika Serikat. Setinggi 192 meter, lengkungan di atas sungai Mississippi ini menandai gerbang menuju dunia barat. Pembangunan yang selesai tahun 1965 dianggap sebagai keajaiban teknik, dan hingga kini masih menjadi salah satu monumen tertinggi di dunia yang terbuat dari beton dan baja tahan-karat.

10 Bangunan Tenar Tertinggi Menara Gereja Tertinggi Sebelum baja dan beton ramai digunakan, bangunan tertinggi di dunia terbuat dari bata dan batu. Bangunan tinggi bersejarah umumnya adalah gereja, menggabungkan keahlian seni dan arsitektur. Katedral Ulm di Jerman yang mulai dibangun tahun 1377 masih memiliki menara gereja tertinggi, yakni setinggi 161,5 meter.

10 Bangunan Tenar Tertinggi Pemegang Gelar Terkuno Piramida Agung Giza di Mesir adalah bangunan tertua dalam daftar bangunan tertinggi. Dibangun sekitar 2560 SM dari batu-batu berukuran besar, piramida menjadi tempat makam firaun dinasti keempat Mesir, Khufu. Selama lebih dari 3.800 tahun, piramida merupakan bangunan tertinggi di dunia. Penulis: Kristin Zeier



ts/vlz (biro pers setpres, cnn.com, kompas.com)