Orang Inggris Yang Jadi Warga Negara Jerman Capai Rekor

Ekspor Budaya Global dari Inggris

Agatha Christie

Nama pengarang ini melekat dengan tokoh ciptaannya: detektif Hercule Poirot dan Miss Marple. Kisahnya selalu misteri kasus pembunuhan. Bukunya hingga sekarang sudah terjual 4 milyar eksemplar dan diangkat jadi film layar lebar. Christie yang meninggal 1978 masih dianugerahi Anthony Award untuk kategori "Best Writer of the Century."