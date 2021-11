Netflix adalah perusahaan hiburan AS populer yang menyediakan streaming acara TV dan video on demand. Netflix tersedia dalam berbagai bahasa dan negara di seluruh dunia.

Didirikan di AS pada tahun 1997, Netflix memiliki puluhan juta pelanggan di seluruh dunia untuk streaming film, acara TV, dan program asli tanpa batas, termasuk hit seperti "House of Cards," "Narcos" dan "Orange is the New Black" di ponsel pintar , tablet, dan TV pintar. Awalnya, perusahaan menawarkan DVD untuk dijual dan disewa melalui pos. Pada tahun 2013, perusahaan hiburan tersebut memulai debut seri pertamanya, drama politik inovatif "House of Cards."