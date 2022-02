Seni untuk konservasi

Detail permadani "Ode to the Tigers of Bandhavgarh" karya seniman kelahiran India, Raqib Shaw yang berbasis di London, merupakan bagian dari proyek "Tomorrow's Tigers" pada 2019. Sepuluh karpet bertema harimau dijual di rumah lelang Sotheby, Inggris, sebagai bagian dari proyek World Wide Fund for Nature untuk mengumpulkan dana dan kesadaran untuk menggandakan jumlah harimau liar pada tahun 2022.