NATO dan Inggris Akan Mendukung Ukraina Tanpa Menerjunkan Pasukannya

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menegaskan pada hari Minggu (30/01) bahwa NATO tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina jika Rusia melakukan invasi.

"Kami fokus memberikan dukungan," katanya. "Ada perbedaan antara menjadi anggota NATO dan menjadi mitra yang kuat dan sangat dihargai (seperti) Ukraina. Tidak ada keraguan tentang itu," katanya dalam sebuah wawancara dengan BBC.

Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Sky News bahwa negaranya akan berusaha untuk memperketat sanksi terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin sehingga tidak ada tempat bagi kekuasaan oligarkinya.

Langkah itu diambil lantaran Truss meyakini negaranya kemungkinan akan menghadapi konsekuensi nyata dari ancaman jangka panjang terhadap demokrasi dan kebebasan di Inggris dan sekutu Barat lainnya.

'Londongrad' jadi incaran

London dan pusat keuangan kota itu telah mendapat perhatian baru sebagai tujuan utama bagi pengusaha Rusia yang sensitif secara politik dan bagi dana mereka, membuat ibu kota Inggris itu mendapat julukan "Londongrad."

Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) memperingatkan bahwa penerimaan Inggris atas apa yang disebutnya "uang kotor" Rusia mengancam efektivitas sanksi apa pun yang akan diterapkan oleh rezim Washington untuk mencegah dan menghukum Rusia.

Washington telah berkoordinasi dengan para sekutunya jika Moskow menindaklanjuti penumpukan militernya di perbatasan Ukraina dan menyerang serta menduduki bagian-bagian negara itu di luar Krimea dan wilayah timur yang dikenal sebagai Donbass.

Truss, bagaimanapun, mengatakan "sangat tidak mungkin" pasukan Inggris akan terlibat jika ada pertempuran untuk Ukraina.

"Ini tentang memastikan bahwa pasukan Ukraina memiliki semua dukungan yang dapat kami berikan kepada mereka," katanya.

Dilaporkan bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan berbicara pekan ini. Pada hari Minggu (30/01), Johnson mengatakan potensi aksi militer Rusia di Ukraina "semakin mengkhawatirkan."

Masalah keamanan Rusia bersifat defensif

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga menegaskan posisinya bahwa NATO tidak dapat mengklaim defensif dengan intervensi asing seperti yang terjadi di Afganistan, Libya, dan bekas negara Yugoslavia.

Lavrov mengatakan dalam program "Sunday Time" di Channel One Rusia bahwa Kremlin bermaksud untuk melindungi kepentingannya, demikian menurut kantor berita milik pemerintah Tass.

"Ketika Perang Dingin sedang berlangsung dan Tembok Berlin ada, jelas wilayah mana yang harus dipertahankan," katanya.

Lavrov menambahkan bahwa "permintaan resmi" telah dikirim ke NATO dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, "mendesak untuk menjelaskan bagaimana mereka bermaksud untuk menerapkan komitmen (mereka) untuk tidak memperkuat keamanan mereka dengan mengorbankan keamanan orang lain." Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari ultimatum terhadap ekspansi NATO dan postur kekuatan di negara-negara anggota NATO yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kremlin.

Korban Jiwa Akibat Konflik Nagorno-Karabakh Hancur berkeping-keping Pemerintah Armenia dan Azerbaijan saling tuding, atas aksi serangan yang dituduh dengan sengaja menyerang warga sipil dengan bom. Katedral ternama dari abad 19 di kota Shusha juga ikut hancur pada awal Oktober. Menurut pihak berwenang di wilayah Nagorno-Karabakh, pasukan Azerbaijan bersiaga tidak jauh dari pusat kota.

Korban Jiwa Akibat Konflik Nagorno-Karabakh Tidak ada lagi tempat tinggal Ragiba Guliyeva berdiri di reruntuhan rumahnya di Ganja, kota terbesar kedua di Azerbaijan, yang terkena serangan roket. "Saya berada di dapur ketika balok kayu dan batu menghujani saya secara tiba-tiba," katanya. "Saya berteriak sekeras mungkin." Pemerintah Azerbaijan menyalahkan pasukan Armenia atas serangan itu.

Korban Jiwa Akibat Konflik Nagorno-Karabakh Duka bagi banyak keluarga Otoritas Azerbaijan melaporkan tidak sedikit korban tewas akibat serangan di Kota Ganja. Cucu Guliyeva yang berusia 13 tahun, Artur, adalah salah satu korban tewas. Pada acara kebaktian di gereja, guru dan teman sekelas Artur memberikan penghormatan terakhir. Menurut angka resmi, sedikitnya 130 warga sipil tewas di kedua sisi.

Korban Jiwa Akibat Konflik Nagorno-Karabakh Menjadi relawan di garda terdepan Pihak berwenang di Nagorno-Karabakh mengatakan 1.200 tentara telah tewas sejak terjadinya pertempuran pada bulan September. Pemerintah Azerbaijan belum melaporkan total kerugian militernya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan setidaknya 5.000 orang tewas di kedua sisi. Para pemuda menjadi sukarelawan di garis terdepan, seperti para pejuang di ibu kota Nagorno-Karabakh, Stepanakert.

Korban Jiwa Akibat Konflik Nagorno-Karabakh Konflik puluhan tahun Wilayah Nagorno-Karabakh telah dikuasai oleh separatis Armenia sejak pemerintah Azerbaijan kehilangan kendali dalam perang teritorial tahun 1988 hingga 1994. Gencatan senjata telah diberlakukan sejak itu. Lukisan di sebuah sekolah di Barda dibuat untuk menghormati seorang tentara yang meninggal.

Korban Jiwa Akibat Konflik Nagorno-Karabakh Intervensi dunia internasional? Propaganda dan retorika perang mengatur kehidupan sehari-hari di Azerbaijan, yang diperintah oleh rezim otoriter. Pemerintah di Baku, menerima senjata dan dukungan solidaritas dari Turki. Rusia adalah kekuatan pelindung bagi pemerintah Armenia, di Yerevan. Para pengamat memperingatkan bahwa kekuatan regional dapat secara aktif campur tangan dalam konflik tersebut.

Korban Jiwa Akibat Konflik Nagorno-Karabakh Bertahan di pengungsian Otoritas regional memperkirakan bahwa setengah dari penduduk, atau 75.000 orang, dapat melarikan diri dari pertempuran tersebut. Warga yang tetap bertahan, tinggal di ruang bawah tanah dan tempat penampungan.

Korban Jiwa Akibat Konflik Nagorno-Karabakh Pandemi COVID-19 di zona perang Hidup di lokasi pengungsian telah menjadi hal yang biasa bagi banyak penduduk Stepanakert. Meski kamar penuh sesak dan ventilasi buruk, orang-orang aman dari serangan bom. Tetapi dokter mengingatkan bahaya virus corona yang cepat menyebar. Tidak ada angka resmi, namun beberapa dokter memperkirakan bahwa sekitar setengah dari penghuni tempat penampungan dinyatakan positif COVID-19.

Korban Jiwa Akibat Konflik Nagorno-Karabakh Ruang kelas jadi tempat penampungan darurat Banyak orang melarikan diri dari pertempuran di Azerbaijan, termasuk warga dari kota Terter. Beberapa dari mereka menemukan perlindungan di negara tetangga Barda, sekitar 20 kilometer dari Nagorno-Karabakh, di mana sekolah dialihfungsikan menjadi tempat penampungan darurat sejak akhir September. Tetapi mereka juga masih belum aman dari dampak konflik.

Korban Jiwa Akibat Konflik Nagorno-Karabakh Serangan udara hancurkan kota Beberapa bangunan hancur dan mobil terbakar selama serangan udara berlangsung di Barda beberapa pekan lalu. Otoritas Azerbaijan melaporkan sedikitnya 21 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Pemerintah Armenia membantah serangan itu.

Korban Jiwa Akibat Konflik Nagorno-Karabakh Menanti terwujudnya kedamaian Pemerintah Azerbaijan menuntut penarikan penuh pasukan Armenia dari Nagorno-Karabakh. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, secara resmi meminta bantuan Rusia. (ha/pkp) Penulis: Julia Hahn



Rusia telah mengirim lebih dari 100.000 tentara ke perbatasan Ukraina dan dalam beberapa hari terakhir memindahkan persediaan darah lebih dekat ke apa yang bisa berkembang menjadi garis depan dalam potensi konflik.

Meskipun demikian, penasihat keamanan nasional Rusia Nikolai Patrushev mengatakan pembicaraan perang dengan Ukraina terdiri dari "fabrikasi mementingkan diri sendiri" dari Barat.

"Kami tidak menginginkan perang, kami tidak membutuhkannya sama sekali," kata Patrushev, menurut kantor berita pemerintah Rusia Interfax.

Apa yang ditawarkan AS untuk meredakan ketegangan?

AS dan NATO telah menolak tuntutan Rusia, tetapi Duta Besar AS untuk Rusia John Sullivan mengatakan AS telah menawarkan untuk mengurangi latihan militer dan jumlah rudal di Eropa. Lavrov sebelumnya mencemooh tanggapan AS dan NATO, tetapi mengakui bahwa proposal AS menawarkan "butir-butir rasionalitas" pada isu-isu sekunder.

Michael McFaul, mantan duta besar AS untuk Rusia, menulis di Twitter, "Untuk Menteri Luar Negeri Rusia (dengan siapa saya berinteraksi selama lima tahun yang lalu), itu adalah kelengkapan yang dia dapatkan!"

