NASA Ubah Nama Batu Es, Setelah Dituduh Berkonotasi Nazi

Apollo 11: Mendarat di Bulan 50 Tahun Lalu

"One small step for [a] man"

Langkah pertama di bulan. Ketika melangkah di permukaannya tanggal 20 Juli 1969, Neil Armstrong mengatakan kalimat yang dikenal luas: "That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind." (Ini langkah kecil untuk seseorang, tapi loncatan raksasa bagi manusia."