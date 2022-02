Museum of the Future Dubai, Gambaran Masa Depan Planet yang Sehat

Mahakarya arsitektur menakjubkan Museum of the Future atau Museum Masa Depan di Dubai, Uni Emirat Arab, dibuka untuk umum pada hari Jumat (25/02). Sebuah gedung berlantai tujuh yang merangkai gambaran dunia impian dengan memanfaatkan energi matahari, solusi yang paling dicari untuk dikembangkan oleh negara Teluk Arab.

Museum berbentuk torus dan menyerupai cincin ini merupakan keajaiban desain dengan jaringan balok diagonal sebagai pengganti tiang penyangga. Ukiran kaligrafi Arab dipahatkan pada jendela yang menyelimuti seluruh bangunan menjadi elemen tambahan yang memukau bagi gemerlap cakrawala modern Dubai, pemilik bangunan pencakar langit tertinggi di dunia, Burj Khalifa.

Museum of The Future memproyeksikan ambisi Dubai dan keinginannya untuk dilihat sebagai kota modern yang inklusif, meskipun sistem politik mereka tetap berakar pada aturan turun-temurun dan adanya berbagai pembatasan dalam berekspresi. Berdirinya museum ini menjadi capaian prestasi baru untuk Dubai, negara pertama di Timur Tengah yang menjadi tuan rumah World's Fair.

Museum ini memberikan gambaran seperti apa dunia pada 50 tahun mendatang. Ini adalah visi yang memperjelas transformasi 50 tahun Uni Emirat Arab dari daerah terpencil yang menyelami mutiara, menjadi pusat global yang saling terhubung oleh kekayaan minyak dan gas.

"Ini adalah syarat penting untuk berkembang pesat karena kami perlu mengejar ketertinggalan dengan seluruh dunia," ujar Sarah Al-Amiri, Menteri Negara Bagian UEA untuk Teknologi dan Ketua Badan Antariksa UEA.

"Sebelum 1971, (kami) tidak memiliki jaringan jalan utama, pendidikan dasar, jaringan listrik, dan sebagainya,” tambahnya.

Seorang anggota staf menerima pengunjung di Museum of the Future

Menawarkan pengalam berbeda

Museum mengundang pengunjung untuk terhubung kembali dengan indra mereka dan memutuskan sambungan ponsel mereka, tetapi layar digital dan pengalaman mengalir di seluruh instalasinya. Museum ini juga mendorong pengunjung untung berpikir tentang kesehatan planet dan keanekaragaman hayati di kota yang dikenal dengan kemewahan dan konsumerisme.

Al-Amiri mengatakan bahwa etos museum adalah dorongan menuju masa depan yang berkelanjutan dan planet yang sehat tidak boleh menghalangi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

"Itu tidak perlu menjadi penghalang, melainkan peluang untuk menciptakan peluang baru dari tantangan yang kita semua hadapi ini,” ucapnya.

Direktur Kreatif Museum of the Future, Brendan McGetrick, mengatakan bahwa mengatasi perubahan iklim "tidak berarti Anda harus kembali menyukai gaya hidup pemburu pengumpul. Anda benar-benar dapat memobilisasi, terus maju, dan terus berinovasi, tetapi itu harus dilakukan dengan kesadaran akan hubungan kita dengan planet ini dan bahwa kita memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” tuturnya.

Dia menambahkan, tujuan museum adalah untuk menginspirasi orang untuk berpikir tentang apa yang mungkin dan menyalurkannya ke dalam tindakan dunia nyata.

Seorang pria mengambil foto di Museum of the Future

Layanan berbasis teknologi kecerdasan buatan

Pengunjung Museum of the Future dipandu oleh teknologi kecerdasan buatan bernama "Aya." Dia mengundang orang untuk merasakan masa depan dengan taksi terbang, ladang angin, dan dunia yang ditenagai oleh struktur besar yang mengorbit Bumi, yang memanfaatkan energi matahari dan memancarkannya ke Bulan.

"Apa yang kami coba lakukan adalah menciptakan semacam visi menarik tentang apa yang akan terjadi jika kami membayangkan ruang sebagai sumber daya bersama," kata McGetrick.

Pengaruh sejarah Islam di masa lalu

Penggambaran museum juga diambil dari masa lalu Islam dengan tampilan memukau dari planet-planet di tata surya yang dipetakan oleh astrolab, perangkat kompleks yang disempurnakan oleh umat Islam selama zaman keemasan Islam untuk membantu navigasi, waktu, dan pemetaan langit.

Jejak sejarah Arab mengaliri seluruh museum, termasuk di ruang meditasi yang menawarkan pengalaman sensorik yang lebih besar yang dipandu oleh getaran, cahaya, dan air. Ketiga unsur tersebut menopang kehidupan suku-suku di jazirah Arab.

"Selalu penting untuk terus berevolusi dan berkembang serta memahami bagian budaya mana yang sebenarnya mendorong pembangunan ke depan. Menciptakan norma baru, cara hidup baru, dan cara baru untuk hidup berdampingan adalah OK,” kata Al-Amiri.

Pusat atraksi museum yang menakjubkan adalah ruang cermin gelap yang diterangi oleh kolom silinder kaca kecil dengan ilusi DNA hewan dan spesies yang telah punah, termasuk beruang kutub yang habitatnya saat ini terancam oleh suhu yang memanas.

Museum of the Future dibuka untuk umum dengan harga tiket $40 (Rp540.000,-) per orang.

Bangunan museum dikonsep oleh Killa Design, sebuah firma arsitektur yang berbasis di UEA. Killa Design menyatakan bangunan yang menghadap jalan raya utama Dubai ini telah mencapai status LEED Platinum, peringkat teratas yang disediakan untuk desain paling hemat energi dan ramah lingkungan di dunia.

yas/ha (AP)