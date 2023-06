Mengapa Edward Snowden Tampil ke Publik 10 Tahun Lalu?

1 jam lalu 1 jam lalu

Sepuluh tahun lalu, 9 Juni 2013, Edward Snowden mengungkap identitasnya sebagai sumber informasi harian The Guardian dan The Washington Post tentang program pengawasan dinas rahasia AS. Di mana Snowden sekarang?