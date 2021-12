Mata Uang Turki Kembali Menguat Setelah Drop Akibat Pernyataan Erdogan

Mata uang lira Turki rebound dari rekor terendah sekitar 18 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi lebih dari 13 terhadap dolar AS pada pembukaan Selasa (21/12). Ini menandai comeback terbesarnya terhadap dolar dalam beberapa dekade. Fluktuasi mata uang negara ini terjadi setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meluncurkan sebuah rencana yang dia katakan akan menjamin simpanan mata uang lokal terhadap fluktuasi pasar.

Pada Senin (20/12) malam waktu setempat, Erdogan mengumumkan serangkaian paket tindakan yang bertujuan untuk melawan kerugian drastis mata uang lira dalam beberapa pekan terakhir. Erdogan mengatakan bahwa di masa depan para deposan akan dilindungi dari kerugian akibat fluktuasi nilai tukar.

Analis mengatakan langkah itu secara praktis berarti kenaikan suku bunga implisit. Jika kerugian ternyata lebih besar dari bunga yang dijanjikan oleh bank pada masing-masing simpanan, Departemen Keuangan akan mengompensasi kerugian itu, kata Erdogan.

Akibatnya, penduduk setempat berbondong-bondong ke perdagangan intraday untuk menjual "sejumlah besar" mata uang dolar, kantor berita negara Anadolu melaporkan. Lewat internet banking saja ada sekitar 1 miliar dolar yang dijual ke pasar, ujar kepala Asosiasi Bank Turki, Alpaslan Cakar, kepada media setempat Haberturk, Senin malam (20/12).

Lira Turki pun anjlok lebih jauh pada hari Senin sebelum pulih sedikit menyusul pidato Presiden Erdogan di televisi pemerintah yang mengutip Islam sebagai alasan untuk tidak menaikkan suku bunga meskipun mata uang terdepresiasi dengan cepat dan inflasi yang merajalela.

Erdogan telah berulang kali meminta bank sentral untuk menurunkan biaya pinjaman meskipun tingkat inflasi tahunan lebih dari 20%. Ekonom arus utama percaya bahwa eksperimen Erdogan terhadap mata uang dapat mengakibatkan inflasi konsumen mencapai 30% atau lebih tinggi di bulan-bulan mendatang.

Namun, di sebuah televisi pemerintah Erdogan bersikeras bahwa Islam menjadi pemandu keputusannya dalam memerintahkan bank sentral untuk mempertahankan suku bunga rendah. Dia juga menjanjikan bantuan kepada eksportir dan meningkatkan kontribusi pemerintah untuk dana pensiun.

"Sebagai seorang muslim, saya akan terus melakukan apa yang diperintahkan agama kami. Ini adalah perintahnya," kata Erdogan.

Seberapa jauh masalah mata uang lira?

Pada satu titik dalam perdagangan di hari Senin, lira turun lebih dari 11% terhadap dolar menjadi sekitar 18,40, ini penurunan terendah sepanjang masa. Banyak orang di Turki berjuang untuk sekadar membeli barang kebutuhan pokok.

Sejak awal November, lira telah turun 45%. Perdagangan dihentikan sebentar pada hari Senin di bursa saham utama negara itu di Istanbul untuk sesi perdagangan kedua berturut-turut karena permasalahan lira menyebar ke seluruh sektor perekonomian.

Siapakah Recep Tayyip Erdogan? Bangkitnya Turki di bawah Erdogan Di Turki dan di luar negeri, sosok Recep Tayyip Erdogan menimbulkan efek berlawanan. Ada yang menggambarkannya sebagai "sultan" Ottoman baru dan ada juga yang menganggapnya pemimpin yang otoriter. DW mengeksplorasi bangkitnya pemimpin Turki ini dari masa awal berkampanye untuk urusan Islamis hingga menjadi presiden di negara yang memiliki kekuatan militer terbesar kedua di NATO.

Siapakah Recep Tayyip Erdogan? Walikota Istanbul yang pernah dipenjara Setelah bertahun-tahun bergerak di jajaran Partai Kesejahteraan yang berakar Islamis, Erdogan terpilih sebagai walikota Istanbul pada 1994. Namun empat tahun kemudian, partai itu dinyatakan inkonstitusional karena mengancam sistem pemerintahan sekuler Turki dan dibubarkan. Ia kemudian dipenjara empat bulan karena pembacaan puisi kontroversial di depan umum dan akibatnya ia kehilangan jabatannya.

Siapakah Recep Tayyip Erdogan? Memimpin republik Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang memenangkan mayoritas kursi pada tahun 2002. Dia diangkat menjadi perdana menteri pada tahun 2003. Di tahun-tahun pertamanya, Erdogan bekerja untuk menyediakan layanan sosial, meningkatkan ekonomi dan menerapkan reformasi demokratis. Beberapa orang berpendapat bahwa Erdogan mengubah haluan pemerintahan Turki menjadi lebih religius.

Siapakah Recep Tayyip Erdogan? Ingin generasi yang saleh Meskipun konstitusi Turki menjamin sistem sekluarisme, pengamat yakin bahwa Erdogan telah berhasil membersihkan sistem sekuler di sana. Pemimpin Turki ini mengatakan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk membangkitkan "generasi yang saleh." Pendukung Erdogan memuji inisiatifnya dengan alasan bahwa tahun-tahun diskriminasi terhadap Muslim yang religius akhirnya bisa berakhir.

Siapakah Recep Tayyip Erdogan? Berhasil lolos dari usaha kudeta Pada Juli 2016, kudeta militer gagal yang menargetkan Erdogan dan pemerintahannya menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, termasuk warga sipil dan tentara. Setelah upaya kudeta, Erdogan mengumumkan keadaan darurat dan bersumpah untuk "membersihkan" militer. "Di Turki, angkatan bersenjata tidak mengatur negara atau memimpin negara. Mereka tidak bisa," katanya.

Siapakah Recep Tayyip Erdogan? Penumpasan oposisi Sejak kudeta gagal, pihak berwenang menangkap lebih dari 50.000 orang di angkatan bersenjata, kepolisian, pengadilan, sekolah dan media. Erdogan menuduh Fethullah Gulen (seorang ulama yang diasingkan di AS dan mantan sekutu Erdogan) dan para pendukungnya telah mencoba merusak pemerintahan. Namun organisasi HAM meyakini tuduhan itu merupakan sarana untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruhnya.

Siapakah Recep Tayyip Erdogan? Didukung dan dikritik Meskipun Erdogan menikmati dukungan signifikan di Turki dan komunitas diaspora Turki, dia dikritik karena kebijakannya yang keras dan aksi-aksi terhadap militan Kurdi setelah runtuhnya proses perdamaian pada 2015. Januari 2018, Erdogan meluncurkan serangan mematikan ke utara Suriah (Afrin), sebuah operasi yang secara luas dikecam oleh organisasi HAM.

Siapakah Recep Tayyip Erdogan? Era baru? Menjabat sebagai presiden Turki sejak 2014, Erdogan ingin memperpanjang jabatannya. Pemilu bulan Juni akan menandai transisi Turki menjadi negara presidensial bergaya eksekutif. Namun disinyalir, lanskap media Turki didominasi oleh kelompok yang punya hubungan dengan Partai AKP yang berkuasa. Para pengamat percaya, pemilu ini menandai era baru bagi Turki - belum jelas, era baik atau buruk.(na/hp)



Diplomat asing di Turki berspekulasi bahwa Erdogan berpikir pertumbuhan ekonomi akan memungkinkan dia untuk bisa menang dalam pemilihan berikutnya yang akan berlangsung pada pertengahan 2023. Bila ia menang, masa jabatannya di pucuk pimpinan Republik Turki akan diperpanjang hingga dekade ketiga.

Seperti apa ekonomi yang dijalankan Erodgan?

Erdogan percaya mata uang yang lebih murah akan mendorong ekspor. Namun ketika inflasi meningkat, ekonom arus utama menyarankan agar pemerintahannya menaikkan suku bunga untuk mengimbangi tekanan inflasi pada ekonomi. Erdogan pun kembali berjanji untuk mengendalikan inflasi dan membuatnya di bawah 4%, tapi janji ini berulang kali ia langgar.

Perbankan Islam didasarkan pada konsep bahwa membebankan bunga pinjaman atau uang pinjaman adalah riba. Ini bukan pertama kalinya Erdogan menyebut Islam sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan kebijakan moneternya.

Bulan lalu, Erdogan mendeklarasikan "perang ekonomi kemerdekaan." Dia mengatakan tujuan langkah ini adalah untuk menghilangkan ketergantungan Turki pada investasi asing langsung dan berbagai biaya impor energi seperti minyak dan gas alam yang diperlukan untuk mendorong ekonomi yang sedang berkembang.

ae/vlz (dpa, AFP, AP, Reuters)