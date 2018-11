Lukisan David Hockney Terjual 1,3 Trilyun Rupiah di Balai Lelang Christie

Karya David Hockney "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" dilelang dengan harga $90,3 juta (1,3 trilyun Rupiah) di balai lelang Christie, New York, Kamis (15/11). Ini rekor harga tertinggi di lelang untuk sebuah karya seniman yang masih hidup.

Angka penjualan melebihi perkiraan pra-penjualan rumah lelang Christie, yakni sekitar $ 80 juta.

Rekor sebelumnya untuk karya yang dijual oleh seniman yang masih hidup dipegang oleh Jeff Koons. Patungnya "Balloon Dog" terjual seharga $ 58.4 juta pada lelang tahun 2013.

Inilah Karya Seni Termahal di Dunia Picasso 'Les femmes d'Alger (Version O)': $179,4 juta Antara 1954-55, Pablo Picasso melukis 15 lukisan yang terinspirasi oleh Delacroix's "Les Femmes d'Alger," dengan versi yang diberi nama "A" hingga "O." Ia memulainya setelah meninggalnya Henry Matisse, sebagai bentuk penghargaan bagi sahabat dan pesaingnya di dunia seni. "Versi O" memecahkan rekor dunia di penjualan balai lelang Christie dengan harga $179,4 juta Mei 2015.

Inilah Karya Seni Termahal di Dunia Modigliani 'Nu couché': $170,4 juta Pada lelang di Christie November 2015, tujuh calon pembeli selama bersaing selama sembilan menit, sebelum akhirnya dimenangkan oleh pembeli lewat telepon dari Cina. "Reclining Nude" yang dilukis tahun 1917-18 dianggap sebagai skandal pada pameran pertamanya di Paris. Polisi menutup pameran setelah kerumunan massa memenuhi jedela galeri yang menampilkan salah satu lukisan telanjang Modigliani.

Inilah Karya Seni Termahal di Dunia Van Gogh 'Portrait of Dr. Gachet': $149,7 juta Van Gogh dikatakan menganggap Dr. Gachet, yang dilukisnya tahun 1890, sebagai "lebih gila daripada saya." Tanaman dalam lukisan adalah digitalis yang digunakan untuk membuat obat. 1990, lelang lukisan dimenangkan oleh Ryoei Saito seharga $82.5 million, kira-kira sekarang setara dengan $149,7 juta.

Inilah Karya Seni Termahal di Dunia Bacon 'Three Studies of Lucian Freud': $142,4 juta Lukisan yang dibuat tahun 1969 ini mendokumentasi persahabatan dan persaingan Francis Bacon dengan sesama pelukis Lucian Freud. Saat terjual, November 2013, harganya mencapai rekor tertinggi bagi sebuah karya seni hingga dipecahkan oleh Picasso.

Inilah Karya Seni Termahal di Dunia Renoir 'Dance at Moulin de la Galette': $141,7 juta Karya Renoir tahun 1876 ini menampilkan pesta dansa kalangan bangsawan di Moulin de la Galette. 1990 lukisan dibeli seharga $78.1 juta (setara dengan $141,7 juta sekarang) oleh Ryoei Saito dari Jepang yang juga membeli lukisan van Gogh "Portrait of Dr. Gachet."

Inilah Karya Seni Termahal di Dunia Klimt 'Adele Bloch-Bauer I': $135 juta Lukisan Gustav Klimt tahun 1907 ini dianggap sebagai yang paling mewakili "fase emasnya". 2006 lukisan dijual seharga $135 juta lewat balai lelang Christie kepada pengusaha Amerika Ronald Lauder untuk galerinya di Manhattan.

Inilah Karya Seni Termahal di Dunia Picasso 'Garcon a La Pipe': $130,7 juta Bocah dengan pipa rokok, demikian judul lukisan ini. Picasso melukisnya saat "periode mawarnya" tahun 1905. Hampir satu abad kemudian, lukisan ini terjual di balai lelang Sotheby tahun 2004 dengan harga $104,2 juta, setara kini dengan $130,7 juta.

Inilah Karya Seni Termahal di Dunia Munch 'The Scream': $119,9 juta Skrik atau The Scream karya seniman Norwegia Edvard Munch yang dianggap sebagai karyanya yang paling penting. Munch membuat empat versi dari lukisan ini. Tiga diantaranya dipajang di museum Norwegia, dan yang keempat dijual seharga $119,9 bulan Mei 2012 di Sotheby.

Inilah Karya Seni Termahal di Dunia Van Gogh 'Iris': $112,5 juta Tahun 1889 Vincent van Gogh mulai dirawat di rumah sakit jiwa. Disana ia menghasilkan 130 karya seni. Satu diantaranya adalah "bunga Iris" yand terinspirasi oleh taman bunga di rumah sakit. Di balai lelang Sotheby, lukisan ini terjual seharga $53,9 juta tahun 1987, setara dengan $112,5 juta sekarang.

Inilah Karya Seni Termahal di Dunia Picasso 'Nude, Green Leaves and Bust': $106,5 juta Terinspirasi oleh kekasihnya Marie-Thérèse Walther, Picasso menyelesaikan lukisan ini dalam satu hari di tahun 1932. Hanya dalam waktu delapan menit dan enam detik, lukisan ini dilelang seharga $106,5 juta di Christie bulan Mei 2010.



Hockney, seniman Inggris berusia 81 tahun itu melukis karya tersebut pada 1972 setelah terinspirasi oleh dua foto yang ia temukan di lantai studionya. Seorang pria berjaket merah muda menatap sosok lain yang berenang di bawah air di kolam renang.

Hockney belajar di Royal College of Art sebelum pindah ke California pada tahun 1960-an. Dia saat ini membagi waktunya antara Inggris dan Amerika Serikat.

