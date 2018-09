Korea Utara: Tidak Ada Kemajuan dalam Upaya Penyelesaian Konflik?

Ini bukan saat tepat bagi Kim Jong Un untuk bersorak-sorai. Ia ingin mendorong perekonomian, tapi sanksi atas negaranya mencekik perkembangan ekonomi. Hubungan baik dengan AS sebenarnya ditujukan agar sanksi diperlonggar. Tapi tiga bulan setelah pertemuan bersejarah di Singapura, Kim dan Presiden AS, Donald Trump tidak bisa mencapai kesepakatan soal langkah pendekatan selanjutnya.

Kim dan Trump sama-sama "kecewa"

Di depan utusan khusus Korea Selatan Rabu lalu (5/9), Kim menyatakan frustrasi. Korea Utara sudah "mengambil langkah penting pertama menuju denuklearisasi" katanya. Yang dimaksudkannya adalah penutupan instalasi percobaan nuklir dan pembongkaran sarana peluncuran roket. Niat baiknya harus dihargai, demikian katanya keluhan Kim. Itu bisa jadi petunjuk akan akhirnya situasi perang antara Korea Utara dan AS. Memang dalam pernyataan bersama di Singapura, kedua belah pihak menyatakan bersedia memulai hubungan yang "baru". Katanya, di Singapura Trump juga berjanji dalam waktu dekat akan menandatangi pernyataan berakhirnya Perang Korea secara resmi.

Pertemuan Bersejarah di Singapura Memasuki Pulau Sentosa Rombongan Presiden AS Donald Trump memasuki lokasi pertemuan puncak di Pulau Sentosa. Tempat pertemuan mereka adalah bekas pangkalan militer Inggris.

Pertemuan Bersejarah di Singapura Foto bersejarah Untuk pertama kalinya sejak Perang Korea diakhiri dengan gencatan senjata tahun 1953, seorang Presiden AS berjabat tangan dengan seorang pimpinan Korea Utara.

Pertemuan Bersejarah di Singapura Senyuman setelah retorika keras Sebelumnya, Donald Trump dan Kim Jong Un sempat terlibat retorika keras melalui media dan Twitter. Donald Trump menjuluki Kim Jong Un "Rocket Boy", dan pimpinan Korut itu mengancam akan menyerang AS dengan rudal nuklir.

Pertemuan Bersejarah di Singapura Situasi mencair Sebelum melakukan pembicaraan empat mata di Capella Hotel, Donald Trump dan Kim Jong Un melakukan percakapan kecil dan sekali lagi berpose berjabatan tangan untuk para wartawan.

Pertemuan Bersejarah di Singapura Perundingan dengan delegasi penting Setelah pertemuan empat mata sekitar 45 menit, anggota delegasi dari kedua negara memasuki ruangan untuk melanjutkan perundingan.

Penulis: Hendra Pasuhuk



Tapi Trump hanya menghentikan latihan militer bersama Korea Selatan. Kemudian dari laporan dinas rahasia terdengar, Korea Utara terus memproduksi bahan baku nuklir dan roket. Awal Agustus, AS menetapkan sanksi-sanksi baru terhadap dua fungsioner Korea Utara. Dan terakhir, Trump memerintahkan pembatalan perjalanan Menlu AS, Mike Pompeo ke Pyongyang. "Kemajuan berarti dalam hal denuklearisasai tidak terlihat", kata Trump. Katanya, kepala Dinas Rahasia Kim Yong Chol mengatakan, Pompeo harus menawarkan sesuatu. Tapi AS meminta langkah denuklearisasi yang jelas terlebih dahulu.

Tekanan dari Beijing dan Seoul

Tapi di pekan-pekan mendatang mungkin akan ada kemajuan. Cina dan Korea Selatan mendesak Kim untuk lebih berkompromi. Presiden Cina Xi Jinping menolak undangan dari Korea Utara untuk hadir dalam upacara ulang tahunnya. Xi Jinping mengirim Ketua Parlemen Li Zhanshu ke Pyongyang. Para analis menilai ini sebagai sinyal dari Beijing, bahwa Korea Utara tidak bisa berharap, sanksi ekonomi akan segera dicabut.

Ulang Tahun Korea Utara ke 70 Diperingati Tanpa Rudal Balistik Megah dan akbar Pasukan Korea Utara, artileri dan tank berparade melewati pemimpin negara komunis Kim Jong Un. Megah dan akbar. Namun rezim itu menahan diri untuk tidak memamerkan rudal-rudal paling canggih yang telah menjadi target sanksi internasional. Rudal balistik antarbenua (ICBM) pun tidak terlihat.

Ulang Tahun Korea Utara ke 70 Diperingati Tanpa Rudal Balistik Fokus pada pembangunan, bukan rudal Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melambaikan tangannya. Pawai hari Minggu (09/09) itu menggarisbawahi strategi Kim untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa Korea Utara bersedia untuk fokus pada pekerjaan pembangunan negara dan upaya sipil untuk membangun ekonomi.

Ulang Tahun Korea Utara ke 70 Diperingati Tanpa Rudal Balistik Parade para serdadu Para prajurit Korea Utara berbaris sepanjang parade untuk merayakan ulang tahun ke-70 tahun Korea Utara di Pyongyang, hari Minggu, 9 September 2018.

Ulang Tahun Korea Utara ke 70 Diperingati Tanpa Rudal Balistik Perempuan dalam militer Korut Para prajurit perempuan Korea Utara pun tidak ketinggalan. Mereka berbaris dalam parade untuk peringatan ke-70 tahun Korea Utara di Pyongyang, Korea Utara.

Ulang Tahun Korea Utara ke 70 Diperingati Tanpa Rudal Balistik Pesawat semarakan peringatan ultah Pesawat terbang dengan jejak asap berwarna tampil selama pawai untuk ulang tahun ke-70pendirian Korea Utara di Pyongyang, Korea Utara, Minggu, 9 September 2018. Korea Utara mengadakan parade militer besar dan akan menghidupkan kembali permainan massal ikoniknya untuk menandai ulang tahun ke 70 sebagai sebuah bangsa.

Ulang Tahun Korea Utara ke 70 Diperingati Tanpa Rudal Balistik Sambutan masyarakat Para peserta pawai melambai-lambaikan bunga saat mereka berbaris melewati sebuah balkon dari mana pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sedang menonton, di lapangan Kim Il Sung di Pyongyang pada 9 September 2018.

Ulang Tahun Korea Utara ke 70 Diperingati Tanpa Rudal Balistik Perayaan yang sulit..... Martin Fritz, reporter DW di Seoul, mengatakan perayaan ini cukup sulit bagi Kim: "Dia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi sanksi internasional terus menghambat kemajuan apa pun." Sebalumnya Kim mengatakan kepada utusan khusus Korea Selatan bahwa dia frustrasi dengan kebuntuan diplomatik, dengan mengatakan Pyongyang telah mengambil langkah pertama yang diperlukan menuju denuklirisasi.

Ulang Tahun Korea Utara ke 70 Diperingati Tanpa Rudal Balistik ......Diduga masih membangun roket Tetapi laporan intelijen AS menunjukkan bahwa Korea Utara terus memproduksi bahan fisil dan membangun roket. Pada awal Agustus lalu, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan sanksi baru terhadap dua pejabat tinggi Korea Utara.

Ulang Tahun Korea Utara ke 70 Diperingati Tanpa Rudal Balistik Ini foto dulu Pada tahun-tahun sebelumnya, para pemimpin Korea Utara tidak pernah segan menyombongkan rudal jarak jauh dan pencapaian nuklir mereka, sementara hampir tidak ada penekanan diberikan pada ekonomi dan budaya negara. Pada parade-parade sebelumnya, berbagai tank, rudal, dan ribuan personel militer kerap dilibatkan. Misalnya parade 105 tahun kelahiran Kim Il Sung, April 2017 (foto).

Ulang Tahun Korea Utara ke 70 Diperingati Tanpa Rudal Balistik Kemana melangkah? Tampak sebuah sepatu serdadu perempuan Korea Utara KPA terlepas dari pemiliknya saat pawai berlangsung. Akan kemanakah arah negara yang paling kontroversial melangkah? (Shamil Shams, ap/dpa/rtr/AP/YF)



Akibat sengketa datang dengan AS, Cina juga tidak mau menunjukkan terlalu akrab dengan Korea Utara. Trump menuduh Cina diam-diam melemahkan sanksi terhadap Korea Utara dan menggunakannya sebagai alat untuk menekan dalam perundingan soal perdagangan. Cina menampik tuduhan, tapi juga tidak mau menambah ricuh. Sejak 13 tahun lalu presiden Cina tidak pernah datang lagi ke Korea Utara. Xi Jinping mungkin akan menggunakan argumen ini kalau diperlukan.

Presiden Korea Selatan Moon Jae In juga berharap hubungan Pyongyang dan Washington makin erat, agar rencana ekonomi ambisius antar Korea bisa terwujud. Rencana pendirian jalur kereta dan sokongan ekonomi selanjutnya hanya bisa terwujud jika PBB dan melonggarkan sanksi ekonominya terhadap Korea Utara. Oleh sebab itu, dalam pertemuan ketiganya dengan Kim Jong Un, Moon Jae In kemungkinan juga akan mendesak kompromi dari Korea Utara. Perundingan dengan Kim yang akan berlangsung tanggal 18 hingga 20 September di Pyongyang akan berkisar pada topik denuklearisasi.

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Korea Terbagi Dua Pasca Perang Dunia II, Korea yang dijajah Jepang mendapat nasib serupa layaknya Jerman yang dibagi dua antara sekutu barat dan Uni Sovyet. Ketika AS membentuk pemerintahan boneka di bawah Presiden Syngman Rhee untuk kawasan di selatan garis lintang 38°, Uni Sovyet membangun rejim komunis di bawah kepemimpinan Kim Il Sung.

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Siasat Kim Lahirkan Perang Saudara Awal 1949 Kim Il Sung berusaha meyakinkan Josef Stalin untuk memulai invasi ke selatan. Namun permintaan itu ditolak Stalin karena mengkhawatirkan intervensi AS. Terlebih serdadu Korut saat itu belum terlatih dan tidak mempunyai perlengkapan perang yang memadai. Atas desakan Kim, Sovyet akhirnya membantu pelatihan militer Korut. Pada 1950 pasukan Korut sudah lebih mumpuni ketimbang serdadu Korsel

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Peluang Emas di Awal 1950 Keraguan Stalin bukan tanpa alasan. Sebelum 1950 Cina masih tenggelam dalam perang saudara antara kaum nasionalis dan komunis, pasukan AS masih bercokol di Korsel dan ilmuwan Sovyet belum berhasil mengembangkan bom nuklir layaknya Amerika Serikat. Ketika situasi tersebut mulai berubah, Stalin memberikan lampu hijau bagi invasi pada April 1950.

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Kekuatan Militer Korut Berkat Sovyet, pada pertengahan 1950an Korut memiliki 200.000 serdadu yang terbagi dalam 10 divisi infanteri, satu divisi kendaraan lapis baja berkekuatan 280 tank dan satu divisi angkatan udara dengan 210 pesawat tempur. Militer Korut juga dipersenjatai 200 senjata artileri, 110 pesawat pembom dan satu divisi pasukan cadangan berkekuatan 30.000 serdadu dengan 114 pesawat tempur dan 105 tank

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Kekuatan Militer Korsel Sebaliknya kekuatan militer Korea selatan masih berada jauh di bawah saudaranya di utara. Secara umum Korsel hanya berkekuatan 98.000 pasukan, diantaranya cuma 65.000 yang memiliki kemampuan tempur, dan belasan pesawat, tapi tanpa tank tempur atau artileri berat. Saat itu pasukan AS banyak terkonsentrasi di Jepang dan hanya menempatkan 300 serdadu di Korsel.

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Badai Komunis Mengamuk di Selatan Pada 25 Juni 1950 sekitar 75.000 pasukan Korut menyebrang garis lintang 38° untuk menginvasi Korea Selatan. Hanya dalam tiga hari Korut yang meniru strategi Blitzkrieg ala NAZI Jerman merebut ibukota Seoul dengan mengandalkan divisi lapis baja dan serangan udara. Pada hari kelima kekuatan Korsel menyusut menjadi hanya 22.000 pasukan

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Arus Balik dari Busan Kendati AS mulai memindahkan pasukan dari Jepang ke Korsel, hingga awal September 1950 pasukan Korut berhasil menguasai 90% wilayah selatan, kecuali secuil garis pertahanan di sekitar kota Busan. Dari kota inilah Amerika Serikat dan pasukan PBB melancarkan serangan balik yang kelak mengubur impian Kim Il Sung menguasai semenanjung Korea.

Sejarah Perang Korea 1950-1953 September Berdarah Di bawah komando Jendral Douglas MacArthur, pasukan gabungan antara AS, PBB dan Korea Selatan yang kini berjumlah 180.000 serdadu mulai mematahkan kepungan Korut terhadap Busan. Berbeda dengan pasukan sekutu, Korut yang tidak diperkuat bantuan laut dan udara mulai kewalahan dan dipaksa mundur semakin ke utara.

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Nasib Buruk Berputar ke Utara Pada 25 September pasukan sekutu berhasil merebut kembali Seoul. Serangan udara dan artileri militer AS berhasil menghancurkan sebagian besar tank dan senjata artileri milik Korut. Atas saran Cina, Kim menarik mundur pasukannya dari selatan. Jelang Oktober hanya sekitar 30.000 pasukan Korut yang berhasil kembali ke utara.

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Intervensi Mao Ketika pasukan AS melewati batas demarkasi pada 1 Oktober, Stalin dan Kim mendesak Mao Zedong dan Zhou Enlai agar mengirimkan enam divisi invanteri Cina ke Korea. Sovyet sendiri sudah menegaskan tidak akan menurunkan langsung pasukannya. Permintaan tersebut baru dijawab pada 25 Oktober, setelah serangkaian perjalanan diplomasi antara Beijing dan Moskow.

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Mundur Teratur Hingga November 1950 pasukan AS tidak hanya merebut Pyongyang, tetapi juga berhasil merangsek hingga ke dekat perbatasan Cina. Kemenangan AS terhenti setelah pasukan Cina yang berkekuatan 200.000 tentara mulai melakukan serangan balik. Intervensi tersebut menyebabkan kekalahan besar pada pasukan AS yang terpaksa mengundurkan diri dari Korea Utara pada pertengahan Desember.

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Berakhir dengan Kebuntuan Hingga Juli 1951 pasukan Cina dan AS masih bertempur sengit di sekitar perbatasan garis lintang 38°. Baru pada pertengahan tahun kedua pihak mulai mengendurkan serangan yang menyebabkan situasi buntu. Setelah kematian Josef Stalin, sikap Uni Sovyet mulai melunak dan pada 27. Juli 1953 kedua pihak menyepakati gencatan senjata yang masih berlaku hingga kini.

Sejarah Perang Korea 1950-1953 Hilang Nyawa Terbuang Pada akhir Perang Korea, sebanyak 33.000 pasukan AS dilaporkan tewas dalam pertempuran. Sementara Korsel melaporkan sebanyak 373.000 warga sipil dan 137.000 pasukan tewas. Sebaliknya Cina kehilangan 400.000 serdadu dan Korut 215.000 pasukan, serta 600.000 warga sipil. Secara umum angka kematian yang diderita kedua pihak mencapai 1,2 juta jiwa.



Kim dan Trump beri sinyal ingin langkah maju

Kim Jong Un sudah mengambil langkah kecil. Ia akan melakukan denuklearisasi di masa jabatan pertama Presiden Trump. Itu dikatakannya hari Rabu. Itu untuk pertama kalinya, Kim mengatakan waktu jelas untuk rencana denuklearisasi.

Itu disambut positif oleh Trump. Tapi Trump juga dikelilingi banyak pejabat yang bersikap keras terhadap Korea Utara, misalnya penasehat keamanan John Bolton. Selain itu, Kim Jong Un juga dikelilingi fungsioner dan diplomat berpandangan kuno, yang cenderung berpikiran AS hanya punya niat buruk. Pertemuan bersejarah antara Kim dan Trump tidak mampu menutup jurang saling tidak mempercayai antar kedua negara.

Penulis: Martin Fritz (ml/ap)