Korea Selatan ingin Dunia Belajar Bahasa Korea dengan K-Pop

Dari Psy Hingga EXO

2NE1

Girband 2NE1 didirikan pada 2009, tetapi baru menggelar konser pertama mereka di Indonesia pada pertengahan 2014 lalu, bertajuk World Tour 'All or Nothing'. Lagu mereka "I Don't Care" memenangkan penghargaan Song of the Year pada 2009 dalam ajang Mnet Asian Music Awards. Kesuksesan yang sana juga diraih untuk lagu "Go Away", "Lonely" dan "I Am the Best".