Ketika Larangan Jadi Tradisi Perayaan Valentine di Indonesia

10 Adegan Romantis Untuk Hari Valentine

Scarlett dan Rhett dalam Film "Gone with the Wind."

Pada tahun 1939, kecantikan Scarlett O'Hara (diperankan aktris Inggris Vivien Leigh) begitu mengesankan bagi Rhett Butler (diperankan Clark Gable) dalam film legendaris "Gone with the Wind." Film ini mendapat 13 nominasi dan memenangkan 8 piala Oscar.