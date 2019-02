Cuitan Ramai Soal Valentine Yang Diklaim "Bukan Budaya Kita"

Menjelang 14 Februari yang di berbagai negara banyak dirayakan sebagai Hari Valentine, tagar yang banyak digunakan hari ini oleh netizen adalah #valentinebukanbudayakita.

Lain lagi pendapat Imanuel_rangga: "#valentinebukanbudayakita, budaya kita korupsi"







Ada juga yang mempertanyakan apa kaitannya coklat dengan maksiat?



Sebaliknya ada juga netizen yang berusaha memberikan tanggapan serius.

Rifaldi Wirawan mengungkap dalam cuitannya, "Ini gak penting sumpah. Biarkanlah orang bebas menyisihkan satu hari untuk orang yang di sayang. Ini bukan tentang seks bebas. Karena kalau mau ngewe, tiap hari juga bisa. Ingat! Pada awalnya Maulid Nabi juga bukan budaya kita!"





Serupa Rifaldi Wirawan, Chusnul Chotimah dalam cuitannya mengungkap:







