Dua WNI Positif Corona, 48 Orang Dalam Pengawasan

Pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut dua warga Depok, seorang perempuan berusia 31 tahun dan ibunya berusia 64 tahun yang dinyatakan positif menderita COVID-19 tengah dalam perawatan di RSPI Sulianti Saroso. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan dua pasien tersebut tengah dirawat di ruang khusus karena terinfeksi setelah berinteraksi dengan warga Jepang.

Terawan menjelaskan dua WNI tersebut dalam kondisi sehat dan akan segera dijenguk olehnya.

"Pasien dalam kondisi sehat. Besok akan kita berikan (foto atau video) kalau disetujui pasiennya. Mudah-mudahan saya bisa dapat gambar visualnya, tapi harus diizinkan (pasien)" ujar Terawan.

48 orang dalam pengawasan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Anung Sugihantono, menjelaskan hingga saat ini ada 48 orang yang melakukan kontak dengan dua pasien tersebut.

''Untuk sementara first contact, second contact dan third contact kita sudah sampai angka 48 orang. Di mana saja, ini tiga kategori erat, dekat dan area,'' kata Anung.

Anung menjelaskan ke-48 orang tersebut belum semuanya menjalani proses karantina.

''Baru di-list siapa kontak erat, kontak dekat, kontak yang berada di dalam ruangan atau wilayah,'' ucapnya.

Menanggapi hal ini, Terawan mengatakan tidak semua orang yang kontak dengan pasien akan sakit.

"Biar close contact pun belum tentu sakit. Itu dibuktikan dari 188 dari (kapal) World Dream itu jelas mengalami close contact karena ada pasien yang diturunkan di Hong Kong. Sehingga membuat kapal itu ditolak di mana-mana, mendarat di mana ditolak karena punya riwayat menurunkan pasien positif di Hong Kong," jelasnya.

Sementara, ke-48 orang yang melakukan kontak dengan dua WNI yang positif COVID-19 tersebut akan dirahasiakan identitasnya.

"Tidak boleh ada lagi yang tanya siapa orangnya, di mana, tidak boleh. Saya tahu orangnya, tetapi tidak boleh (memberi) tahu, ini confidential," kata Anung.

Bagaimana Cara Melindungi Diri dari Virus Corona? Lebih baik pakai daripada tidak pakai sama sekali Masker wajah yang terlihat di atas belum terbukti dapat secara efektif melindungi Anda dari infeksi virus. Meski demikian, masker wajah mungkin dapat menangkap beberapa kuman sebelum mencapai mulut atau hidung Anda. Masker bisa mencegah kebiasaan orang menyentuh mulut atau hidungnya sendiri. Namun jika Anda sudah terkena penyakit, penutup wajah ini bisa mencegah Anda menulari orang lain.

Bagaimana Cara Melindungi Diri dari Virus Corona? Bersihkan tangan Dalam daftar rekomendasi tentang cara melindungi diri dari infeksi, Organisasi Kesehatan Dunia WHO tidak menyebutkan soal pemakaian masker atau penutup wajah. Di bagian atas daftar perlindungan diri dari penyakit, WHO merekomendasikan agar kita sering membersihkan tangan. Untuk membersihkan tangan, WHO juga merekomendasikan pemakaian alkohol, seperti yang terlihat di rumah sakit.

Bagaimana Cara Melindungi Diri dari Virus Corona? Sabun dan air juga bisa Solusi sehari-hari yang lebih sederhana adalah membersihkan tangan dengan air dan sabun. Tapi pastikan untuk mencuci tangan dengan saksama.

Bagaimana Cara Melindungi Diri dari Virus Corona? Tak Apa Batuk dan Bersin – Asal lakukan dengan benar! Jadi, inilah rekomendasi dokter: Ketika batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan siku lengan tertekuk. Atau gunakan tisu - tetapi kemudian segera buang tisu itu dan cuci tangan Anda. Jika Anda menyeka lendir dari batuk dan bersin dengan baju, tidak perlu membuangnya, asal jangan lupa sering dicuci.

Bagaimana Cara Melindungi Diri dari Virus Corona? Menjauh! Rekomendasi lain yang mungkin belum tentu berhasil bagi semua orang: Hindari kontak fisik dengan siapa pun yang menderita demam dan batuk! Jika Anda harus merawat orang sakit, pastikan untuk mengambil tindakan perlindungan tambahan.

Bagaimana Cara Melindungi Diri dari Virus Corona? Demam? Pergi ke dokter! Jika Anda demam, batuk, dan sulit bernapas, segera cari perawatan medis. Hindari tempat umum sehingga Anda tidak menularkan penyakit ke orang lain. Dan juga, jelaskan kepada dokter Anda, mana saja lokasi-lokasi yang Anda kunjungi sebelum jatuh sakit.

Bagaimana Cara Melindungi Diri dari Virus Corona? Hindari kontak! Ketika mengunjungi pasar di daerah yang saat ini mengalami kasus virus corona baru, hindari kontak langsung tanpa perlindungan dengan hewan hidup. Jangan pula berkontak langsung tanpa perlindungan dengan semua benda atau objek yang bersentuhan dengan hewan.

Bagaimana Cara Melindungi Diri dari Virus Corona? Masak hingga matang! Masak daging sampai matang. Konsumsi produk hewan mentah, atau setengah matang, harus dihindari. Daging mentah, susu, atau organ hewani harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi silang dengan makanan mentah. Ini adalah praktik keamanan pangan yang baik dan membantu mencegah penyebaran penyakit. (rzn/yp) Penulis: Fabian Schmidt



Daftar negara berisiko COVID-19

Lebih lanjut Anung menjelaskan Kemenkes telah dimintai pendapat oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian PMK dan pihak imigrasi untuk menentukan apakah perlu memberlakukan status pembatasan WNA yang datang ke Indonesia.

''Kami hanya menyampaikan tentang epidemologi yang terjadi pada satu negara, negara-negara yang ada di dalam kontak dengan Indonesia, dalam hubungan dengan Indonesia termasuk mekanisme penularan di masing-masing negara,'' sebutnya.

Anung menambahkan Kemenkes memberikan saran dengan mempertimbangkan risiko dari dalam dan luar negeri.

''Sudah ada yang positif di Indonesia dan yang lebih penting dan sudah ada transmisi, local transmission di Indonesia dari anak ke ibu, itu yang lebih diperhatikan sebagai bagian dari epidemologis di suatu negara,'' ujar Anung.

Berikut daftar negara yang menurut Kemenkes berisiko dikunjungi oleh wisatawan, mengingat penyebaran wabah yang masif terjadi di negara-negara tersebut:

Cina Korea Selatan Italia Iran Singapura

