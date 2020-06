Kasus Pedofilia Picu Keretakan di Gereja Katolik Polandia 

Jakub dan Bartek Pankowiak hidup di kota kecil bernama Pleszew di jantung Polandia. Ayah mereka seorang pemain organ di gereja lokal. Sang pastor, Arkadiusz, dikenal dekat dengan anak-anak. Sesekali dia bertamu ke rumah Pankowiak.

Kedua kakak beradik yang saat itu berusia 7 dan 13 tahun, bercerita Arkadiusz suka memeluk atau menciumi mereka jika kedua orangtua sedang tidak ada di tempat. Mereka merasa ketakutan, tapi memilih diam.

Baru 20 tahun kemudian Jakub dan Bartek bisa mengumpulkan keberanian buat melacak sang predator dan bertatap muka. “Apa yang Anda kira dirasakan oleh anak-anak jika mereka dicium bibirnya?” tanya Bartek kepada Arkadiusz. Adegan itu terekam di dalam sebuah film dokumenter berjudul “Hide and Seek” oleh Marek dan Tomasz Sekielski.

Film itu mengungkap pelecehan seksual di gereja Katolik Polandia pada dekade 1990an. Selama pembuatan film, kedua sutradara menggunakan kamera tersembunyi untuk merekam adegan intim dari penggalan gelap kehidupan Pankowiak bersaudara.

“Saya ingat saya menyentuh Anda secara intim. Saya bisa merasakan Anda terangsang. Lalu Anda menyentuh saya juga dan memberikan hadiah,” tutur Bartek di hadapan sang pastor. Dia hanya bisa terdiam, lalu berkata dirinya merasa “berdosa di hadapan Tuhan” dan berdoa meminta pengampunan setiap hari.

Tidak mudah bagi Jakub Pankowiak membiarkan bagian paling kelam dari masa kecilnya itu dijadikan santapan publik. Di usianya yang kini 35 tahun, dia merasa hal tersulit adalah ketika harus memberitahu anak perempuannya tentang pelecehan seksual yang dia alami.

“Saya merasa lega, seperti terlepas dari beban besar, meski sayangnya harus membuka cerita ini. Tapi memang tidak ada cara lain,” tuturnya.

Skandal pedofilia guncang Polandia

"Hide and Seek" adalah film kedua Sekielski bersaudara yang mengungkap skandal pelecehan seksual terhadap anak-anak di gereja Katolik Polandia. Setahun silam, film “Tell No One” juga merekam testimoni korban pedofilia di lingkungan gereja.

Kali ini film buatan duo Sekielski turut mengungkap, betapa Uskup Kalisz Edward Janiak secara aktif berusaha menyembunyikan petualangan seksual Arkadiusz dari pantauan publik. Ketika Janiak mendapat kabar pertemuan sang pastor dengan korban-korbannya, dia memberhentikan Arkadiusz dengan “alasan kesehatan.”

Hingga saat ini Keuskupan Kalisz belum mengeluarkan permintaan maaf resmi.

Buntutnya gereja Katolik Polandia digoyang kisruh internal. Sejumlah Dewan Pastoral Paroki menolak menandatangani pakta kesetiaan terhadap Edward Janiak karena menunggu hasil penyidikan Vatikan yang dilibatkan atas permintaan resmi Uskup Agung Wojciech Polak.

Aktivis memutar film dokumenter Tell No One yang mengungkap tindak pedofilia di gereja kepada publik umum di Danzig, Polandia. Namun polisi aktif membubarkan pemutaran film tersebut.