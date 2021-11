Jerman Berduka atas 100.000 Kematian karena COVID-19

Potret Pandemi COVID-19 dalam Seni Jalanan Internasional

Irlandia

Sebuah mural yang dibuat seniman Emma Blake, meniru lukisan terkenal "We Can Do It!". Dalam perang melawan virus corona, pertempuran terjadi di seluruh rumah sakit di dunia, sama seperti yang digambarkan dalam lukisan di Dublin, Irlandia.