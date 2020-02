"Kapal Hantu” Dalam Mitos dan Realita

Fenomena kapal hantu, maksudnya kapal yang ditemukan tanpa awaknya, adalah fenomena yang sering digambarkan dalam cerita-cerita rakyat, tapi sering juga ditemukan dalam dunia nyata.

The Flying Dutchman, misalnya, adalah sebuah kapal mitos yang konon ditakdirkan untuk berlayar selamanya dan menjadi momok bagi para pelaut yang merasa pernah melihatnya.

Kapal Lady Lovibond kurang dikenal, tapi kapal itu diduga mengalami kerusakan di pantai Kent di Inggris pada Februari 1748. Kapal itu disebut-sebut selalu muncul kembali sebagai kapal hantu setiap 50 tahun. Tetapi tidak ada fakta yang mendukung peristiwa kecelakaan itu atau kemunculannya kembali.

Fenomena kapal yang ditinggalkan di masa kini "tidak seperti di masa lalu yang lebih sering terjadi ketika perompak menyerang kapal penumpang dan mengambil awaknya sebagai budak, atau mereka dibunuh dan dibuang ke laut," kata David Abulafia, Profesor Emeritus Sejarah Mediterania di Universitas Cambridge dan penulis buku The Boundless Sea: A Human History of the Oceans (Laut Tanpa Batas. Sebuah sejarah samudera-samudera).

Sekarang ada juga kapal angkutan dan kargo yang sering ditinggalkan di laut, karena ada insentif asuransi. Jadi kapal yang rusak lebih menguntungkan ditinggalkan daripada diperbaiki, tambahnya.

"Ini jadi masalah yang cukup besar di Samudera Hindia, ketika perompak Somalia masih sering beroperasi, dan kelihatannya beberapa perusahaan pelayaran sengaja menyingkirkan beberapa kapal tua mereka."

Kecelakaan Kapal Terburuk Cina 2015 Kapal pesiar "Eastern Star" yang mengangkut 458 penumpang dan awak karam di sungai Yangtze setelah dihantam badai Tornado. Nasib ratusan penumpang masih belum Jelas. Sejauh ini regu penolong dan evakuasi baru berhasil menyelamatkan 12 penumpang dan mengevakuasi 5 jenazah korban.

Kecelakaan Kapal Terburuk Korea Selatan: 2014 Hampir 300 orang, 250 diantaranya anak sekolah, dinyatakan tewas, dalam kecelakaan kapal Sewol pada 16 April 2014. Kapal dengan 476 penumpang dan awak ini karam di perairan pulau Donggeochado. Tujuh bulan setelah kecelakaan kapten kapal Lee Jun Seok dinyatakan bersalah menelantarkan penumpang. Ia diganjar 36 tahun penjara.

Kecelakaan Kapal Terburuk Filipina: 2013, 2008 Sedikitnya dua kali kecelakaan feri terbesar terjadi di Filipina dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2013, 71 orang tewas dan tahun 2008 lebih dari 800 orang terenggut nyawanya.

Kecelakaan Kapal Terburuk Tanzania: 2012 Regu penyelamat berusaha menolong korban kecelakaan feri di Malindi, Zanzibar tanggal 18 July , 2012. Sebanyak 144 orang ternggut nyawanya atau hilang. Kecelakaan sebelumnya terjadi tahun 2011, yang menyebabkan lebih dari 200 orang tewas.

Kecelakaan Kapal Terburuk India: 2012 Pada tahun yang sama, di India juga terjadi kecelakaan feri. Feri tenggelam di Sungai Brahmaputra dan terbagi dua. Lebih dari 200 orang tewas.

Kecelakaan Kapal Terburuk Tanzania: 2011 Di Tanzania, tahun 20011 terjadi kecelakaan feri yang menwaskan 200 an orang. tampak kerabat dan keluarga membaca daftar nama penumpang kapal naas itu.

Kecelakaan Kapal Terburuk Indonesia, Langganan Kecelakaan Di Indonesia, kecvelakaan feri kerap terjadi. tahun 2000, 2005, 2006, 2009, kecelakaan feri besar terjadi di beberapa pulau di tanah air. Dalam gambar tampak kecelakaan di Makassar, Sulawesi tanggal 11 Januari 2011.

Kecelakaan Kapal Terburuk Indonesia: 2006 Tampak pada gambar ini, seorang perempuan yang selamat dalam kecelakaan feri di Rembang, Jawa Tengah, pada tanggal 30 Desember 2006, tengah dibantu petugas.

Kecelakaan Kapal Terburuk Gambia: 2002 Di gambia, lebih dari 1,800 tewas dalam kecelakaan ferry- Joola di pantai Gambia. Rute kapal adalah dari Casamance menuju ke Dakar. Penulis: Ayu Purwaningsih



Kapal hantu Korea Utara

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang mengalami gelombang datangnya kapal hantu yang hanyut ke pantai. Sebagian besar kapal itu diidentifikasi berasal dari Korea Utara. Beberapa kapal ditemukan dengan anggota awak kapal yang mati, sementara awak kapal yang lain ditemukan selamat. Beberapa orang yang ditemukan selamat adalah nelayan yang minta dikirim kembali ke Korea Utara. Yang lain dicurigai memang ingin membelot.

"Tidak diragukan lagi ada bahaya untuk lingkungan," kata David Abulafia. Kapal hantu bisa menimbulkan risiko tidak hanya bagi awak kapal yang meninggalkannya, baik secara paksa atau dengan sukarela, tetapi juga bagi kapal lain, manusia, dan lingkungan.

Kapal tak berawak juga berisiko menabrak anjungan pengeboran minyak lepas pantai atau kapal lain. Atau bahan bakarnya dan bahan kimia bocor ke laut.

"Jika sebuah kapal kontainer berkeliaran tanpa awak, mungkin akan tenggelam dan ribuan kontainer dapat tenggelam ke dasar laut dan mencemari air laut. Ini sangat tidak diinginkan," kata David Abulafia. (hp/vlz)