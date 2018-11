Jurus Unik KBRI Jerman dan Swiss Promosi Budaya dan Wisata Indonesia

KBRI Berlin (Jerman) dan Bern (Swiss) bekerjasama menyusun strategi promosi budaya dan wisata kawasan perbatasan secara lengkap di kota perbatasan Konstanz di Danau Constance, Sabtu (24/11). Konstanz dipilih sebegai representasi kawasan multinasional berbahasa Jerman. Kota ini berbatasan langsung dengan Austria (pendapatan per kapita 52,000 USD), Swiss (pendapatan per kapita 85,000 USD) dan Lichtenstein (pendapatan per kapita 141,000 USD).

Paket komplet ini memadukan sekaligus tiga elemen penting dalam menggaet wisatawan asing ke Indonesia, advertising, branding and selling . Indonesia telah memasang iklan di media Konstanz dan malam budaya Indonesia merupakan kegiatan branding. Sementara itu, kegiatan selling dilakukan dengan menghadirkan 11 tur operator yang juga memberikan paparan tentang wisata Indonesia serta pemberian 4 tiket pesawat gratis dari Jerman atau Swiss ke Indonesia.

"Kita tidak ingin pengunjung yang datang pada pertunjukan budaya Indonesia hanya menonton acara, pulang, dan sudah, berhenti di sana. Untuk itu, tidak hanya atraksi seni dan budaya yang kita siapkan. Kita juga perlu sediakan informasi tentang wisata ke Indonesia serta bagaimana para pengunjung dapat langsung membeli tiket saat itu juga. Sudah saatnya kita pakai Paket Komplet ", jelas Dubes RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno saat mengawali acara ini.

Sebelum malam pertunjukan seni dan budaya, diselenggarakan workshop tentang Teknik menjual wisata Indonesia. Workshop ini diikuti oleh tur operator dan perjalanan dari Jerman dan swiss.

"Tour operator dan agen perjalanan merupakan mitra kita untuk menarik wisatawan ke Indonesia. Mereka tidak mungkin bisa meyakinkan para wisawatan potensial, kalau mereka sendiri belum teryakinkan. Inilah salah satu pendekatan aspek branding and selling yang kita lakukan pada acara di Konstanz kali ini ", tambah Dubes Havas.

Riuh tepuk tangan sekitar 500 pengunjung yang berasal dari Jerman, Swiss, Lichtenstein dan Austria, spontan mengiringi setiap pertunjukan. Sesi pertama diisi oleh Rampak Kendang dari group Angklung Orchestra Berlin, Tari Saman (Ratoeh Jaroe) dari Swadaya Indonesia Munchen eV, dan pertunjukan angklung oleh Angklung Orchestra Berlin. Para penonton terlihat enggan beranjak dari tempat duduk mereka. Apalagi saat angklung interaktif. Antusias seluruh hadirin sangat terasa saat bersama-sama memainkan lagu "Can't not Help Falling in Love".

Pameran Kisah-Kisah Panji di Berlin Rumah Budaya Indonesia di Berlin Rumah Budaya Indonesia Berlin yang kembali aktif sejak bulan Oktober 2017 didirikan sebagai wahana diplomasi budaya Indonesia. Rumah budaya ini adalah tempat untuk berbagai kegiatan seperti pameran, temu sastra, workshop dan kursus Bahasa Indonesia bagi penutur asing.

Pameran Kisah-Kisah Panji di Berlin Tempat berkenalan dan mendalami budaya Indonesia Di dalam para pengunjung bisa menemukan berbagai buku mengenai Indonesia. Dalam rangkaian acara 'Pangeran Panji Lost and Found' sastra yang ditonjolkan adalah mengenai Pangeran Panji dan seni wayang nusantara.

Pameran Kisah-Kisah Panji di Berlin Tarian topeng Jawa membuka acara Tarian Gunung Sari ini dibawakan oleh Mike Wardi asal Surakarta yang sekarang memimpin grup Sinar Anyar di Amsterdam. Ciri khas grup ini adalah tarian tradisional Jawa yang dibawakan dengan interpretasi modern.

Pameran Kisah-Kisah Panji di Berlin Tim Internasional Acara 'Pangeran Panji Lost and Found' terlaksana berkat kerjasama erat dari pihak Rumah Budaya Indonesia bersama KBRI dan para peneliti Eropa, antara lain kedua antropolog Tea Škrinjarić (kedua dari kiri) dan Marina Pretković (kiri).

Pameran Kisah-Kisah Panji di Berlin Wayang beber pembawa kisah Panji Salah satu fokus dari penelitian dalam proyek para peneliti asal Kroasia adalah wayang beber di Pacitan. Marina Pretković menjelaskan beberapa adegan wayangnya kepada wakil duta besar RI di Jerman Perry Pada dan atase pendidikan dan kebudayaan Dr. Ahmad Saufi.

Pameran Kisah-Kisah Panji di Berlin Belajar dengan cara mencoba-coba Para pengunjung diajak untuk mencoba menjadi dalang wayang beber. Dengan lembaran wayang yang disediakan di pameran, pengunjung dapat mencoba menggulung dan membuka lembaran seperti layaknya dalang dalam pertunjukan wayang beber.

Pameran Kisah-Kisah Panji di Berlin Baju Dalang Baju berwarna cerah dan blangkon yang terlihat seperti melayang di udara ini merupakan salah satu obyek pameran yang langsung mengambil perhatian para pengunjung yang masuk ruang pameran. Banyak pengunjung juga berfoto dengan pakaian dalang Pacitan dan Wonosari ini.

Pameran Kisah-Kisah Panji di Berlin Panji menunggang Garuda dalam lembaran wayang beber Dr. Lydia Kieven yang mengajar di Universitas Bonn pertama kali tertarik dengan sosok Panji ketika mendaki gunung Penanggungan tahun 1996 dan menemukan relief kisah Panji di sebuah candi. Menurutnya mitos Panji mempunyai nilai universal yang mengajarkan keharmonisan antar manusia serta dengan alam.

Pameran Kisah-Kisah Panji di Berlin Kota Seribu Satu Malam Karya Surahman dan Samuel S. Adi Prasetyo dari Wayang Beber Metropolitan ini merupakan contoh dari wayang beber modern yang banyak dikagumi oleh para pengunjung. Berbeda dengan wayang beber tradisional, karya-karya modern tidak lagi mengangkat Kisah Panji, melainkan problematika kota besar seperti korupsi atau polusi.

Pameran Kisah-Kisah Panji di Berlin Sarat informasi Melalui plakat-plakat berisikan foto dan informasi tentang wayang beber, para pengunjung Jerman dan Indonesia mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai bentuk wayang yang hampir punah ini. Foto-fotonya dibuat kedua antropolog muda setiap kali mereka meneliti di Indonesia.

Pameran Kisah-Kisah Panji di Berlin Presentasi dengan sambutan meriah Dalam acara pembukaan pameran Tea Škrinjarić dan Marina Pretković memberikan presentasi berisikan hasil penelitian mereka sejak tahun 2016. Setelahnya banyak yang masih ingin tahu lebih tentang seni langka Wayang Beber ini. (Teks: Anggatira Gollmer/hp)



Pertunjukan Balawan Batu Ethnic Fusion pada sesi kedua menjadi "gong" kegiatan malam budaya Indonesia. Terkenal dengan kemahirannya memainkan gitar berleher ganda, sang magic finger, I Wayan Balawan bersama groupnya tampil memukau. Ada lagu/music tradisional dan modern dari Indonesia, dan ada pula barat. Semuanya dibalut dengan aransemen yang tetap memadukan khas tradisional Indonesia dan modern. Balawan juga mengajak para penonton untuk "berkecak" dan menari Poco-poco bersama.

KBRI Berlin dan Bern juga didukung oleh Kementerian Pariwisata Indonesia dan Visit Indonesia Tourism Office (VITO) yang menyediakan informasi wisata Indonesia. Yasmine Lange dari Vito menyampaikan presentasi di depan seluruh hadirin tentang destinasi wisata Indonesia, termasuk yang di luar Bali.

Tak hanya itu, dua dari penonton yang hadir memenangkan undian dua tiket ke Indonesia untuk masing-masing, yang langsung diserahkan oleh Mr. Dietmar Lehmann, Senior Key Account Manager for Singapore Airlines.

"Saya sangat terkesan dengan konsep promosi komplet yang diselenggarakan. Ini pengalaman baru buat saya. Semuanya bagus. Pemilihan tempat di Konzil Konstanz pun adalah pilihan yang cerdas. Selain gedung Konzil yang terkenal bersejarah, kota Konstanz adalah tempat berliburnya para wisatawan dari berbagai negara di Eropa, khususnya dari Swiss dan Austria ", komentar Prof Dr. Max Weiber, salah satu tamu yang hadir.

Dubes RI Bern Muliaman Hadad yang hadir dan juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat Swiss dari Zurich menyatakan "Promosi budaya dan wisata ini juga akan dilanjutkan di kota-kota perbatasan lain di Swiss-Jerman. Salah satu kota Swiss yang dapat dipertimbangkan adalah kota Basel, perbatasan antara Swiss-Jerman-Basel. Saya juga akan terus menggarap tur operator Swiss yang hadir pada malam Budaya Indonesia di Constance ini karena kemampuan wisata masyarakat Swiss sangat tinggi ".

