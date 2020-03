Jokowi Minta Saran ke Pengusaha Sembuhkan Ekonomi RI Akibat Corona

Donasi Perusahaan Ternama bagi Pemberantasan Corona

Estée Lauder

Sementara itu, Estée Lauder yang juga jadi salah satu perusahaan kosmetika kenamaan AS, menyatakan akan menyumbangkan 300 ribu dolar AS untuk menyokong pemberantasan virus Corona di Cina. Foto: Leonard Lauder ketika menjabat Direktur Utama perusahaan Estée Lauder. (Sumber: Financial Times, Jing Daily, macrumors.com; (Ed: ml/pkp)