Jam Kiamat Tak Bergerak 3 Tahun, Bumi Tetap 100 Detik Menuju Kehancuran

Doomsday Clock atau Jam Kiamat yang merupakan simbol seberapa dekat Bumi dengan kepunahan massal akibat ulah manusia, tetap tidak berubah pada hari Kamis (20/01).

20 Januari ditetapkan sebagai waktu untuk setting ulang jam sekaligus memperingati lahirnya simbol tersebut. Meski 2021 memunculkan sejumlah perkembangan baik, tetapi juga membawa tantangan baru. "Jam Kiamat tetap stabil pada 100 detik menjelang tengah malam," kata Presiden Bulletin of the Atomic Scientists, Rachel Bronson.

The Bulletin of the Atomic Scientists, organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi guna mengurangi ancaman buatan manusia, didirikan pada 1945 oleh Albert Einstein dan Universitas Chicago. Dua tahun kemudian, kelompok tersebut menciptakan Jam Kiamat untuk menandai tengah malam secara simbolis, titik dari bencana global.

Fokus utama awalnya adalah prospek kebakaran nuklir yang mengakhiri dunia pada perang Dingin, tetapi kelompok itu memperluas cakupannya untuk memasukkan ancaman lain terhadap manusia dan planet ini, seperti perubahan iklim.

Pada tahun 1991, di tengah euforia 'akhir sejarah' dan optimisme ketika Uni Soviet runtuh, jam diundur menjadi 17 menit hingga tengah malam, tetapi terus berdetak sejak saat itu

Jam Kiamat diatur oleh Dewan Sains dan Keamanan Buletin dengan berkonsultasi ke Dewan Sponsornya, yang mencakup 11 peraih Nobel.

Menghindari bencana eksistensial

Menurut Jam Kiamat, dunia tetap sama-sama rentan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh perang, perubahan iklim, dan pandemi untuk tahun ketiga berturut-turut.

Rachel Bronson mendesak para pemimpin dunia untuk melakukan "pekerjaan yang jauh lebih baik dalam melawan disinformasi, mengindahkan sains, dan bekerja sama” untuk "menghindari bencana eksistensial, yang akan mengerdilkan apapun yang belum pernah dilihatnya.”

"Jam tetap menunjukkan waktu yang paling dekat dengan kiamat yang mengakhiri peradaban karena dunia tetap terjebak dalam momen yang sangat berbahaya,” kata Bronson kepada wartawan pada peringatan 75 tahun jam tersebut.

Tidak ada negara yang kebal terhadap ancaman demokrasi,” kata buletin itu, "seperti yang ditunjukkan oleh pemberontakkan 6 Januari 2021 di US Capitol.”

Dampak Kepunahan Massal Keenam Dunia Ancaman ketahanan pangan Professor Ekologi Global Corey Bradshaw mengatakan sekitar sepertiga pasokan makanan dunia bergantung pada binatang penyerbuk seperti lebah. Kepunahan lebah berdampak pada anjloknya hasil pertanian. Ancaman ketahanan pangan akan menyebabkan tingginya kekeringan dan banjir di Sub-Sahara Afrika dan sebagian Asia Tenggara.

Dampak Kepunahan Massal Keenam Dunia Kesuburan tanah Kualitas tanah diperkirakan akan menurun jika mikroorganisme punah. Ilmuwan percaya mikroorganisme akan punah lebih cepat dibanding spesies lainnya, meskipun belum ada data resmi. Kepunahan mikroorganisme akan memperparah erosi yang akan menyebabkan banjir dan rusaknya kesuburan tanah. Hal ini berdampak pada pertumbuhan tanaman.

Dampak Kepunahan Massal Keenam Dunia Kelangkaan air dan bencana alam Air bersih berasal dari sungai dan lahan basah, melimpahnya jumlah alga dan menyusutnya vegetasi sebabkan kelangkaan air. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB sebut setidaknya ada 24 juta hektar hutan yang ditebang tiap tahun sejak 2015. Kekurangan hutan memicu perubahan iklim dan memperparah bencana alam.

Dampak Kepunahan Massal Keenam Dunia Ancaman penyakit dan pandemi Peneliti tegaskan punahnya keanekaragaman hayati dapat tingkatkan risiko pandemi akibat interaksi manusia dan hewan liar yang semakin dekat akibat fragmentasi habitat dan kerusakan alam. Contohnya Ebola di Afrika pada tahun 2014, diduga berasal dari kelelawar.

Dampak Kepunahan Massal Keenam Dunia Terancamnya warisan yang tak berwujud Kepunahan yang tak terlihat malah lebih mengerikan. “Ingat, setiap spesies tunggal adalah produk dari jutaan tahun evolusi. Anda sedang melihat hilangnya apa yang membuat umat manusia menjadi bagian dari planet ini. Anda sedang melihat apa yang membuat kita utuh,” kata Thomas Brooks, Kepala Ilmuwaan Persatuan Konservasi Alam International (IUCN).

Dampak Kepunahan Massal Keenam Dunia Apakah spesies yang punah dapat dikembalikan? Meski adanya prediksi bencana luar biasa, masih ada alasan manusia untuk optimis jika bertindak. Hasil penelitian menyebutkan jika tidak adanya konservasi, kepunahan bisa menjadi tiga hingga empat kali lipat dari tahun 1993. (mh/yp) Penulis: Alistair Walsh



Latar belakang Jam Kiamat

Buletin ini didirikan oleh Einstein, J Robert Oppenheimer, dan ilmuwan lain yang bekerja di Proyek Manhattan yang menghasilkan senjata nuklir pertama. Ketika jam pertama mulai berdetak, Perang Dunia II masih segar dalam pikiran, karena Amerika Serikat dan Uni Soviet akan memulai perlombaan senjata yang akan melihat kedua negara di ambang perang untuk sebagian besar wilayah dari empat dekade berikutnya.

Pada awal 1900-an dan dengan berakhirnya Perang Dingin, Jam Kiamat dikembalikan ke 17 menit sebelum tengah malam — tingkat ancaman terendah yang pernah dirasakan kelompok tersebut. Terobosan signifikan lainnya datang dalam bentuk perjanjian pengurangan senjata.

Dalam pernyataannya pada Kamis (20/01), Buletin mencatat perkembangan yang penuh harapan pada awal 2021, termasuk pembaruan Perjanjian START Baru antara Amerika Serikat dan Rusia, juga beberapa perbaikan dalam respons global yang masih "tidak memadai” terhadap pandemi COVID-19.

Namun, ketegangan internasional terus membayangi, termasuk yang terbaru mengenai Ukraina, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina yang sementara itu melanjutkan pengembangan senjata hipersonik mereka.

