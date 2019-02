"Green Book" Raih Penghargaan Film Terbaik, Oscar 2019 Penuh Warna-Warni

Bintang-bintang terbesar Hollywood berkumpul di karpet merah pada hari Minggu (24/2) di ajang Academy Awards ke-91 di Los Angeles. Sekitar 6700 anggota Academy Awards tahun ini menampilkan pemenang-pemenang non kulit putih dengan film-film bertema politik dan sosial.

Sebagai film terbaik terpilih "Green Book", film yang mengangkat masalah rasialisme di AS tahun 1960-an. Kisahnya menceritakan persahabatan antara musisi kulit hitam Don "Doc" Shirley, diperankan oleh Mahershala Ali, dan sopir kulit putihnya Tony Lip, diperankan Viggo Mortensen, ketika menjelajahi bagian selatan Amerika Serikat.

"Kami membuat film ini dengan cinta, kelembutan dan rasa hormat," kata produser dan sutradara Peter Farrelly. Farrelly menyebutkan, film itu adalah "tentang saling mencintai, meskipun ada perbedaan."

Viggo Mortensen (kiri) dan Mahershala Ali (kanan) dalam film "Green Book"

Ajang Academy Awards ke-91 tahun ini, yang lebih dikenal sebagai penghargaan Oscar, digelar tanpa menampilkan seorang master of ceremony, setelah komedian Kevin Hart mengundurkan diri di tengah kontroversi tentang cuitan masa lalu yang dianggap melecehkan kelompok homoseksual.

Peran utama terbaik

Penghargaan tertinggi untuk akting diberikan kepada aktris Olivia Colman untuk film "The Favorite" dan Rami Malek untuk film "Bohemian Rhapsody. Olivia Colman menjadi kejutan besar, bahkan bagi dirinya sendiri. Dia mengatakan semoga anak-anaknya menonton siaran live penghargaan itu, karena "ini tidak akan terjadi lagi."

Rami Malek meraih Oscar pertamanya untuk penampilannya sebagai penyanyi legendaris Freddie Mercury di film "Bohemian Rhapsody." Malek sebelumnya memang sudah disebut-sebut sebagai favorit karena penampilannya yang memukau.

Rami Malek, pemeran Freddie Mercury dalam film "Bohemian Rhapsody"

Aktor berusia 37 tahun ini mendedikasikan kemenangannya bagi semua orang muda yang berjuang untuk menemukan identitas mereka. Dia mengatakan, kisah "Bohemian Rhapsody" seperti kisahnya sendiri sebagai generasi pertama Amerika yang lahir dari orang tua asal Mesir, seperti juga Freddie Mercury yang dia perankan adalah anak keluarga imigran.

Peran pendukung terbaik

Penghargaan untuk peran pendukung terbaik diberikan kepada aktor Afrika-Amerika Regina King dan Mahershala Ali untuk peran mereka masing-masing dalam film"If Beale Street Could Talk" dan di "Green Book".

"Untuk berdiri di sini, mewakili salah satu seniman terhebat di zaman kita, James Baldwin, ini seperti tidak nyata," kata Regina King, menyebut penulis Amerika yang novelnya menjadi dasar film ini.

Regina King dengan bangga menunjukkan Piala Oscar yang diraihnya

Mahershala Ali membawa pulang Oscar keduanya, setelah memenangkan kategori aktor pendukung tahun 2017 dalam film "Moonlight" pada 2017.

Film berbahasa asing terbaik: "Roma"

Film hitam putih "Roma" karya sutradara Alfonso Cuaron tentang masa kecilnya di Meksiko, menyabet Oscar dalam kategori bahasa asing, yang bersaing antara lain dengan film Jerman "Werk ohne Autor! (Never Look Away ) besutan sutradara Florian Henckel von Donnersmarck.

Saat menerima penghargaan Oscar, Alfonso Cuaron menekankan pengaruh "film-film berbahasa asing" Inggris dan Prancis terhadap karier dan pekerjaannya. Dengan film "Roma" Alfonso Cuaron juga meraih penghargaan Oscar dalam penyutradaraan dan sinematografi.

Alfonso Cuaron, sutradara film Meksiko "Roma" yang meraih dua penghargaan Oscar 2019

Black Panther dan Lady Gaga ragih penghargaan

Film tentang super hero kulit hitam "Black Panther" memenangkan tiga penghargaan Oscar untuk desain produksi, desain kostum, dan original score.

Penyanyi Lady Gaga memenangkan Oscar untuk lagunya "Shallow" dalam film "A Star is Born" dan malam itu tampil berduet dengan Bradley Cooper, sutradara sekaligus pemeran pria dalam film itu. Lady Gaga kelihatan bahagia dan terharu dengan kemenangannya.

"Ini bukan tentang kemenangan. Tapi yang penting adalah jangan menyerah. Jika Anda memiliki mimpi, berjuanglah untuk itu," kata penyanyi berusia 32 tahun itu ketika menerima penghargaan Oscar.

Lady Gaga: "Kalau punya mimpi, berjuanglah untuk mencapainya.."

Inilah daftar lengkap pemenang Oscar 2019 (sesuai kategori asli bahasa Inggris):

Best picture: "Green Book"

Director: Roma, Alfonso Cuaron

Actress in a leading role: Olivia Colman, "The Favourite"

Actor in a leading role: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Actress in a supporting role: Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Actor in a supporting role: Mahershala Ali, "Green Book"

Foreign language film: "Roma," Meksiko

Animated feature: "Spider-Man: Into the Spider-Verse"

Adapted screenplay: "BlacKkKlansman", Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, and Spike Lee

Original screenplay: "Green Book," Nick Vallelonga, Brian Currie, and Peter Farrelly

Original score: "Black Panther"

Original song: "Shallow," "A Star Is Born"

Documentary short: "Period. End of Sentence."

Cinematography: "Roma," Alfonso Cuaron

Best documentary feature: Free Solo

Production design: "Black Panther

Sound mixing: "Bohemian Rhapsody"

Costume design: "Black Panther"

Film editing: "Bohemian Rhapsody"

Sound editing: "Bohemian Rhapsody"

Animated short film: "Bao"

Live-action short: "Skin"

Makeup and hairstyling: "Vice"

Visual effects: "First Man".

hp/na (afp, rtr, dpa)