Gendang Tradisional dan Para Musisi Penggunanya

They Don't Care About Us' milik Michael Jackson

Grup drum Brasil Olodum (foto) telah lama menjadi institusi di kancah karnaval terkenal di negara itu. Tapi mereka baru mendapatkan eksposur global pada tahun 1996, ketika mereka ditampilkan dalam lagu Michael Jackson, "They Don’t Care About Us." Band ini juga aktif terlibat dalam gerakan sosial melawan rasisme dan hak asasi manusia.