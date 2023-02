Rolling Stones Gaet Paul McCartney di Album Barunya

Ini adalah kolaborasi antara dua raksasa di dunia musik: Paul McCartney akan menampilkan kepiawaiannya sebagai pemain bass dalam album Rolling Stones terbaru. Seperti yang dilaporkan kantor berita Inggris PA pada hari Rabu (22/03), pria berusia 80 tahun itu akan menyumbang petikan bass nya untuk salah satu lagu dalam album tersebut.

Album baru yang belum disebutkan namanya tersebut akan dirilis tahun ini. Menurut PA, tabuhan drum Charlie Watts, anggota Stones yang meninggal pada 2021, masih terdengar di sekitar separuh lagu-lagu di album. Lagu lainnya direkam bersama drummer Steve Jordan, yang telah bergabung dengan Stones sejak kematian Watts.

Meski Beatles dan Rolling Stones sering digambarkan sebagai saingan di masanya, namun kedua grup musik ini kerap berkolaborasi. Pada tahun 1968, misalnya, John Lennon tampil sebagai bagian dari "super grup" bernama The Dirty Mac di acara "Rolling Stone's Rock and Roll Circus".

Salah satu pendiri Stones Brian Jones juga permah bermain gitar di lagu The Beatles "You Know My Name (Look Up The Number)". Paul McCartney dan John Lennon juga menulis lagu "I Wanna Be Your Man" untuk single Stones, yang kemudian direkam oleh The Beatles dalam albiu "With The Beatles”. yf/hp (dpa)