Para Menteri Luar Negeri G7 Beri Peringatan kepada Teheran dan Moskow

Kelompok negara-negara G7 pada hari Minggu (12/12) mengeluarkan peringatan kepada Rusia dan Iran ketika G7 tengah berusaha untuk menghadirkan front persatuan yang kuat melawan ancaman global.

Para menteri luar negeri G7 yang bertemu di Liverpool, Inggris, mengatakan bahwa waktu hampir habis bagi Teheran untuk menyepakati kesepakatan baru untuk mengekang ambisi nuklirnya. Selain itu, mereka juga memperingatkan Moskow tentang konsekuensi jika menyerang Ukraina.

G7 siap untuk tingkatkan sanksi terhadap Rusia

Para menteri G7 membahas rencana untuk membatasi ambisi Rusia di tengah kekhawatiran bahwa Moskow mungkin bersiap untuk menyerang Ukraina.

Intelijen AS menilai bahwa Rusia dapat merencanakan serangan multi-front di Ukraina pada awal tahun depan, yang melibatkan hingga 175.000 tentara.

Kremlin telah membantah tuduhan itu, tetapi menuntut jaminan keamanan yang mengikat secara hukum bahwa NATO tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota atau menempatkan pasukannya dekat dengan wilayah Rusia.

Para menteri G7 mendukung janji Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mendukung Ukraina dan menghalangi Presiden Rusia Vladimir Putin dengan peringatan yang jelas tentang sanksi ekonomi yang berat.

"Kita sudah jelas bahwa setiap serangan oleh Rusia ke Ukraina akan menghadirkan konsekuensi besar yang akan menimbulkan kerugian besar," kata Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss pada konferensi pers saat pembicaraan G7 usai.

Mengenai sanksi ekonomi, Truss mengatakan G7 "mempertimbangkan semua opsi."

Dilansir Reuters, masih belum ada kesepakatan yang jelas tentang apakah G7 akan menjatuhkan sanksi pada proyek pipa gas Nord Stream 2.

Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan sulit untuk melihat pipa itu beroperasi "jika Rusia telah memperbarui agresinya terhadap Ukraina, jika mengambil tindakan baru."

"Jadi saya pikir Presiden (Vladimir) Putin juga harus mempertimbangkannya, karena dia memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya," kata Blinken.

Setelah pertemuan G7, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan kepada stasiun televisi ZDF bahwa "jika terjadi eskalasi lebih lanjut, pipa gas ini tidak dapat beroperasi," mengklarifikasi ancaman sebelumnya yang dibuat oleh Kanselir Olaf Scholz.

Proyek pembangunan pipa yang mengalirkan gas Rusia ke Jerman, belum diberi izin operasi oleh pemerintah Jerman. Polandia dan AS telah meminta Jerman untuk menunda persetujuan apa pun sebagai peringatan kepada Rusia atas Ukraina.

Teheran diberi 'kesempatan terakhir'

Inggris, yang memegang kursi kepresidenan bergilir G7, mengatakan pembicaraan yang nantinya dilanjutkan di Wina adalah kesempatan terakhir Iran untuk datang berunding dengan resolusi serius.

"Masih ada waktu bagi Iran untuk datang dan menyetujui kesepakatan ini," kata Truss.

Negosiasi dimulai kembali pada hari Kamis (09/12) untuk mencoba menghidupkan kembali kesepakatan 2015 antara Iran dan kekuatan dunia, yang ditinggilkan Washington di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2018.

Presiden AS Joe Biden mengatakan siap untuk kembali ke kesepakatan dan para pejabat Iran mempertahankan bahwa mereka serius untuk berkomitmen pada pembicaraan itu.

Negara Barat menuduh Teheran mundur dari kemajuan yang dibuat awal tahun ini dan bermain-main dengan waktu.

Lika-Liku Kesepakatan Nuklir Iran Yang menjadi masalah Fasilitas nuklir Iran Bushehr adalah salah satu dari lima fasilitas yang dikenal oleh pengamat internasional. Israel, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu telah sepakat bahwa usaha Iran memperkaya uranium - untuk keperluan energi domestik, menurut para pejabat di Teheran - dapat menjadi ancaman bagi kawasan jika hal itu berujung pada pengembangan senjata nuklir.

Lika-Liku Kesepakatan Nuklir Iran Akhir dari masalah Pada 2006, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Cina, Rusia, Prancis, Inggris) dan Jerman (P5+1) memulai proses negosiasi yang melelahkan dengan Iran yang akhirnya mencapai kesepakatan pada 14 Juli 2015. Negara-negara tersebut sepakat memberikan kelonggaran sanksi pada Iran. Sebagai gantinya, pengayaan uranium Iran harus terus dipantau.

Lika-Liku Kesepakatan Nuklir Iran Rakyat Iran setuju Di Teheran dan kota-kota lain di Iran, warga merayakan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari isolasi ekonomi bertahun-tahun yang memberi efek serius pada kesehatan dan gizi masyarakat karena kurangnya akses ke pasokan medis dan makanan untuk warga biasa. Banyak juga yang melihat perjanjian itu sebagai bukti bahwa Presiden Hassan Rouhani berusaha untuk membuka Iran ke dunia dengan cara lain.

Lika-Liku Kesepakatan Nuklir Iran Peran IAEA Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ditugaskan untuk memantau kepatuhan Iran kepada kesepakatan itu. Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano (kiri) pergi ke Teheran untuk bertemu dengan Rouhani pada bulan Desember 2016, hampir satu setengah tahun setelah kesepakatan itu ditandatangani. Dalam laporan yang disampaikan setiap tiga bulan, IAEA berulang kali menyertifikasi kepatuhan Iran.

Lika-Liku Kesepakatan Nuklir Iran Sang oponen Setelah delapan tahun dengan Barack Obama, PM Israel Benjamin Netanyahu menemukan sosok presiden AS yang ia inginkan dalam Donald Trump. Meski Trump tidak memiliki pengalaman dalam diplomasi dan ilmu nuklir, ia menyebut perjanjian internasional tersebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan." Hal ini juga menjadi pokok kampanye pemilunya di 2016.

Lika-Liku Kesepakatan Nuklir Iran Siapa yang masih ada? Meskipun ada sertifikasi IAEA dan protes dari Kemlu AS, Trump tetap menarik AS dari perjanjian pada 8 Mei. Pihak-pihak lain telah berjanji untuk tetap berada dalam kesepakatan. Diplomat top Uni Eropa, Federica Mogherini (kiri), sudah melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri dari (ki-ka) Iran, Prancis, Jerman dan Inggris.



G7 berjanji untuk menyamai investasi Cina di Asia dan Afrika

Negara-negara G7 juga semakin khawatir dengan dominasi ekonomi dan teknologi Cina yang semakin meningkat, terutama di negara-negara berkembang.

G7 telah meluncurkan inisiatif "Bangun Kembali Dunia yang Lebih Baik" untuk menawarkan pendanaan kepada negara-negara berkembang untuk proyek-proyek infrastruktur besar sebagai alternatif pinjaman dari Cina yang mana menurut negara Barat, seringkali disertai dengan ikatan.

Berbicara di akhir pertemuan, Truss mengatakan G7 prihatin dengan "kebijakan ekonomi koersif" Beijing.

"Dan yang ingin kami lakukan adalah membangun investasi, mencapai jangkauan perdagangan ekonomi dari negara-negara demokrasi yang berpikiran sama dan mencintai kebebasan," katanya. "Itulah sebabnya kami meningkatkan investasi kami ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah."

Moto G7 Jerman: Anda Tidak Akan Pernah Berjalan Sendirian

Saat G7 tengah berupaya menghadirkan front persatuan, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan gagasan "kerja sama yang kuat" adalah sesuatu yang dapat ditemukan di Liverpool, mengutip anthem salah satu klub sepak bola kota tuan rumah, "You'll Never Walk Alone" yang dipopulerkan Gerry and the Pacemakers.

"Dan 'You'll Never Walk Alone' ini juga merupakan pedoman kepresidenan G7 Jerman di masa depan, fakta bahwa kita hanya dapat membentuk dunia ini bersama-sama, tidak sendirian," tutur Baerbock.

Jerman akan menjadi presiden G7 setelah Inggris pada tahun 2022.

rap/ha (AFP, AP, Reuters)