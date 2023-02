Sosial Jerman

Festival Film Berlinale 2023 Dibuka dengan Pidato Zelenskyy

Elizabeth Grenier

26 menit lalu 26 menit lalu

Festival Berlinale 2023 dibuka dengan video pidato oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelum pemutaran film komedi romantis "She Came to Me."