Elon Musk Diminta Setop Kata Kadrun-Cebong di Twitter

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mencolek CEO Twitter, Elon Musk. Dia meminta Elon Musk membantu agar kata cebong, kadrun hingga kampret disetop penggunaannya di Twitter.

"Dear @elonmusk, Could you please help Indonesia to stop these following words from your social media platform: 'kadrun', 'cebong', 'kampret', etc," tulis Fahri Hamzah dalam bahasa Inggris seperti dilihat dalam akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Selasa (20/12/2022).

Fahri telah mengizinkan cuitannya dikutip. Fahri mengatakan kata-kata tersebut memicu masyarakat terbelah dan bisa terjadi di Pemilu 2024.

"Because those words have sparked divisions in society in facing the upcoming 2024 elections. I'm about to test your capacity," kata Fahri dalam cuitannya.

Alasan colek Elon Musk

Fahri menjelaskan alasannya menuliskan hal tersebut. Fahri menilai penghentian penggunaan 'kadrun' hingga 'cebong' akan menyehatkan percakapan di Twitter.

"Saya sebenarnya sedang memancing Elon Musk saja. Kalau misalnya ia mengerti bahwa bagian dari misi besar dia untuk menjadikan Twitter sebagai sarana untuk menyehatkan percakapan di ruang publik, maka salah satunya di Indonesia adalah mengakhiri kosakata yang bersumber dari konflik identitas pada masa masa Pemilu yang lalu," kata Fahri kepada wartawan.

Fahri berharap Elon Musk memahami hal itu. Dia juga berharap ada bantuan dari Twitter agar Pemilu 2024 lebih sehat.

"Siapa tahu dia mengerti dan mencoba melakukan sesuatu agar pemilu yang akan datang lebih sehat bagi bangsa Indonesia," ujarnya. (gtp)

