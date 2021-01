Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Berbuntut Panjang, Berikut Kronologinya

Digagas Gadis Indonesia di Berlin, Plafform “where are you from?” Berjuang Hentikan Rasisme dan Menekan Rasa Minder

Muak dengan komentar-komentar di jalanan yang bernada rasisme di Berlin, Irma Fadhila menggagas proyek “where are you from?" Ia ingin agar mereka yang berasal dari Asia Tenggara tidak lagi minder dan berani bersuara.