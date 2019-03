Dari Jakarta ke Kassel: Memboyong Lumbung ke documenta 15

ruangrupa: Melanglang Buana dengan Seni

"Bicara tentang hal yang tidak ada"

Foto diatas menampilkan karya ruangrupa dalam keikutsertaannya di Sao Paulo Biennale ke 31 pada tahun 2014. Pagelaran seni di Brazil, yang menampilkan 200 karya dari 81 seniman dunia itu, mengangkat tema "How to Talk About Things That Don't Exist" atau Bagaimana Berbicara tentang Hal yang Tidak Ada.