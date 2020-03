Cegah Wabah Corona, Trump Berlakukan Larangan Masuk dari Eropa

Larangan memasuki wilayah Amerika Serikat berlaku bagi orang yang bukan warga negara AS yang telah berada di kawasan Schengen dalam 14 hari terakhir, sebelum mereka masuk atau berupaya masuk ke AS.

Kawasan Schengen adalah zona perjalanan bebas visa yang terdiri dari 26 negara di Eropa yaitu Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

Pembatasan perjalanan ini akan berlaku pada 13 Maret 2020 selama 30 hari.

Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan bahwa AS "tidak dapat secara efektif mengevaluasi dan memantau semua orang yang terus datang dari wilayah Schengen."

"Potensi penularan virus yang tidak terdeteksi dari orang yang terinfeksi yang akan memasuki Amerika Serikat dari wilayah Schengen mengancam keamanan sistem transportasi kita; infrastruktur dan keamanan nasional."

Menurut Gedung Putih, hingga saat ini terdapat 201 kasus COVID-19 yang "diekspor" ke 53 negara. "Bebasnya pergerakan orang-orang antara negara-negara di wilayah Schengen membuat tugas mengendalikan penyebaran virus menjadi sulit."

Presiden AS Donald Trump pada Rabu (11/03) malam waktu setempat mengumumkan pembatasan penerbangan dari zona Schengen karena wabah corona. "Ini adalah upaya paling agresif dan komprehensif untuk menghadapi virus asing dalam sejarah modern," ujar Presiden Trump di Oval Office.

Siapa yang termasuk pengecualian?

Warga negara AS yang saat ini berada di Eropa akan diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Gedung Putih mengatakan orang yang tiba di AS dan diperbolehkan masuk akan "diarahkan ke bagian tertentu di bandara di mana dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut."

Inggris Raya dan Republik Irlandia, yang bukan bagian dari zona Schengen, tidak termasuk dalam larangan perjalanan. Demikian juga negara-negara Eropa seperti Bulgaria, Kroasia, Siprus, dan Rumania.

Bagaimana Pengaruh Virus Corona Terhadap Kehidupan Sehari-hari di Jerman? Bundesliga tanpa penonton Menteri kesehatan Jens Spahn mendesak agar semua acara dengan lebih dari 1.000 peserta dibatalkan. Liga sepakbola Jerman (DFL) akan membicarakannya dengan klub-klub Bundelisga dan pemerintahan setempat dalam memutuskan apakah pertandingan akan digelar tanpa penonton atau tidak. Kesehatan tetap merupakan "prioritas utama".

Bagaimana Pengaruh Virus Corona Terhadap Kehidupan Sehari-hari di Jerman? Konser, pameran dibatalkan Banyak pameran-pameran internasional dan konser-konser besar yang dibatalkan atau diundur penyelenggaraannya. Diantaranya Pameran Buku Leipzig dan pameran musik Frankfurt. Hannover Messe dimana Indonesia adalah tamu kehormatan, diundur hingga bulan Juli. Klub-klub dan galeri-galeri juga menunda acara-acara penting di seluruh Jerman.

Bagaimana Pengaruh Virus Corona Terhadap Kehidupan Sehari-hari di Jerman? Masih banyak sekolah yang tetap buka Tidak seperti di Italia, sekolah-sekolah di Jerman tetap buka. Hanya ada beberapa yang memiliki kasus corona yang tutup. Perhimpunan guru di Jerman memperkirakan ada sekitar 100 sekolah dan taman kanak-kanak yang terkena dampaknya.

Bagaimana Pengaruh Virus Corona Terhadap Kehidupan Sehari-hari di Jerman? Bukan 'flu Wuhan' Restoran dan toko-toko Asia - tidak hanya Cina - secara drastis kehilangan pelanggan tetapnya di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Italia. Orang dengan wajah Asia mengalami diskriminasi. Pada pertandingan Bundesliga di Leipzig, sekolompak fans dari Jepang bahkan diusir dari stadion.

Bagaimana Pengaruh Virus Corona Terhadap Kehidupan Sehari-hari di Jerman? Pengurangan penerbangan Perusahaan penerbangan Jerman, Lufthansa, mengurangi kapasitas penerbangannya hingga 50% karena virus corona. Sebanyak 150 pesawat tidak akan terbang dan 7.100 penerbangan hingga akhir Maret dibatalkan.

Bagaimana Pengaruh Virus Corona Terhadap Kehidupan Sehari-hari di Jerman? Produksi mobil lumpuh Pabrik mobil di Cina telah tutup sejak Januari, dan sebagian besar produsen otomotif besar Jerman seperti Volkswagen dan Daimler telah mengakui penjualan maupun produksi terkena dampaknya. Banyaknya suku cadang mobil listrik yang berasal dari Cina, juga menyulitkan pabrik-pabrik mobil listrik di Jerman.

Bagaimana Pengaruh Virus Corona Terhadap Kehidupan Sehari-hari di Jerman? Turis berkurang "Konsekuensinya serius bagi sektor pariwisata Jerman," ujar Guido Zöllick, kepala asosiasi hotel dan restoran Jerman. Berdasarkan survei anggotanya baru-baru ini, 76,1% melaporkan penurunan tajam dalam pemesanan dan pemasukan. Di Berlin, untuk sementara parlemen Jerman melarang turis untuk memasuki kubah kaca di gedung Reichstag.

Bagaimana Pengaruh Virus Corona Terhadap Kehidupan Sehari-hari di Jerman? Pemeriksaan di perbatasan Setelah Italia dan Perancis, jumlah kasus virus Corona di Jerman adalah yang terbanyak di Eropa. Dalam rangka mencegah penyebaran, pihak berwenang di Polandia dan Ceko mulai melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada orang-orang yang melintasi perbatasan keluar dari Jerman melalu jalan utama. Polandia ingin memperketat pemeriksaan di jalur kereta api dan pelabuhan. (vlz/rap) Penulis: Martin Kuebler



Selain itu, pembatasan juga tidak berlaku bagi penduduk tetap yang sah secara hukum di AS dan warga negara asing yang merupakan pasangan sah dari warga negara AS atau penduduk tetap yang sah secara hukum. Ada pula sejumlah ketentuan khusus untuk warga negara asing yang memiliki keterkaitan lain yang sah secara hukum dengan warga negara AS.

Pelarangan ini juga tidak berlaku bagi mereka yang sudah terbang sebelum tanggal 13 Maret.

Presiden Trump juga mengatakan bahwa pelarangan ini berlaku untuk "orang, bukan barang" dan menekankan bahwa AS "berkomitmen untuk memfasilitasi perdagangan antara negara-negara."

Perburuk kondisi ekonomi

Meski negaranya tidak terpengaruh oleh pembatasan perjalanan oleh AS, Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa langkah Presiden Trump akan tetap berpengaruh kepada perekonomian Inggris.

"Akan ada dampak pada sisi permintaan kita karena orang-orang tidak dapat berbelanja dan melakukan perjalanan seperti biasa. Itu juga mempengaruhi rantai pasokan untuk bisnis yang berdampak pada sisi pasokan ekonomi kita," kata Sunak kepada radio BBC.

"Dan jika rantai pasokan terganggu, kapasitas produksi ekonomi kita akan menyusut untuk jangka waktu sementara."

Biasanya ada sekitar 400 penerbangan dari Eropa ke AS dalam satu hari. Selain memukul industri penerbangan di berbagai negara, pembatasan perjalanan ini juga diperkirakan akan berimbas ke industri hotel, perusahaan penyewaan mobil, museum dan restoran.

ae/yf (Reuters, AP)