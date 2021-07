Komando Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) mengklaim telah "mengusir" kapal perang USS Benfold dari wilayah perairan di sekitar Kepulauan Paracel, Senin (12/7). Tindakan itu memperkuat klaim Cina atas kawasan yang diperebutkan dengan Vietnam dan Taiwan tersebut.

"Kami mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan aksi-aksi provokatif," tulis militer Cina dalam keterangan persnya.

Pada 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, memutuskan Cina tidak memiliki klaim historis terhadap Laut Cina Selatan. Putusan tersebut sekaligus menolak dalih utama yang mendasari klaim Beijing atas pulau-pulau di LCS.

Militer AS mengatakan, USS Benfold mendemonstrasikan kebebasan berlayar di perairan Kepulauan Paracel sesuai hukum internasional. "Di bahwa Konvensi Hukum Laut Internasional, kapal dari negara manapun, termasuk kapal perang, menikmati hak melintas secara damai melalui perairan teritorial," imbuh Angkatan laut AS. Cina Usir Kapal Perang AS Dari Kepulauan Paracel

"Dengan melakukan lintasan damai tanpa pemberitahuan atau izin dari masing-masing negara pengklaim, AS menentang pembatasan ilegal yang ditetapkan oleh Cina, Taiwan dan Vietnam."

Kapal perusak berpeluru kendali USS Benfold menjadi kapal perang AS pertama yang melabuh di Cina sejak putusan Mahkamah Arbitrase Internasional soal LCS, Agustus 2016.

Pergeseran fokus militer AS

Ratusan pulau, gosong atau atol lain di Laut Cina Selatan saat ini diperebutkan antara Brunei, Malaysia, Filipina dan Cina. Beijing mengklaim porsi paling besar, dengan dalih sudah menjadi bagian dari wilayah historis kerajaan Cina.

"Dengan melakukan operasi ini, Amerika Serikat menunjukkan bahwa wilayah perairan ini berada di luar dari apa yang bisa diklaim Cina sebagai wilayah teritorialnya, dan bahwa klaim Cina tidak konsisten dengan hukum internasional," lanjut Pentagon.

Dalam putusan 2016, Mahkamah Arbitrase juga menulis bahwa Cina melanggar hak tradisional menangkap ikan bagi nelayan Filipina dan perairan Gosong Scarborough, dan melanggar kedaulatan Filipina dengan menambang minyak dan gas di Reed Bank.

Meski beradu klaim dengan negara-negara Asia Tenggara, Amerika Serikat merupakan rival terbesar Cina di Laut Cina Selatan. Selain ke Taiwan, Washington secara berkala mengirimkan kapal perangnya ke sejumlah lokasi yang diklaim Beijing di perairan selatan atau timur.

Cina berusaha menciptakan status quo dengan mengirimkan armada kapal ikan yang dikawal kapal penjaga perbatasan di sekitaran LCS. Beijing secara sepihak menetapkan moratorium perikanan antara Mei dan Juli di LCS, serta turut mewajinkan nelayan dari negara lain untuk tunduk.

Adu Kekuatan Militer di Laut Cina Selatan Kapal Induk Kebanggaan Cina Tentara rakyat Cina mengoperasikan kapal induk Liaoning sejak 2012. Kapal buatan Uni Sovyet tahun 1985 ini dibeli tahun 1998 dari Ukraina. Setelah dirombak dan direnovasi, dilanjutkan dengan pelatihan marinir Cina, sejak 2016 kapal induk ini dinyatakan siap tempur.

Adu Kekuatan Militer di Laut Cina Selatan Indonesia Andalkan Kapal Eropa Indonesia juga melakukan modernisasi alat utama sistem pertahanan laut dengan membeli kapal perang baru. Korvette KRI Sultan Hasanuddin buatan 2007 sdibuat di Belanda. Jerman sejak lama juga menyuplai senjata ke Indonesia dan negara jiran di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

Adu Kekuatan Militer di Laut Cina Selatan Vietnam Jagokan Lubang Hitam Vietnam tak mau ketinggalan, dan tahun silam membeli enam kapal selam pemburu buatan Rusia. Angkatan laut AS dan menjulukinya "lubang hitam" karena kapal selam ini sulit dilcak radar dan nyaris tak berbunyi saat dioperasikan. Zona jelajahnya di kawasan perairan dangkal dan kapal selam ini tangguh menangkal kapal perang maupun kapal selam musuh.

Adu Kekuatan Militer di Laut Cina Selatan Filipina Andalkan Kapal Buatan AS Angkatan laut Filpina andalkan kapal perang BRP Gregorio del Pilar dalam sengketa kawasan laut itu. Ini juga bukan kapal baru, melainkan kapal bekas penjaga pantai AS buatan tahun 1967. Setelah dimodernisasi, kapal perang ini diiproklamirkan siap tempur pada 2012. Kawasan operasinya sekitar kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan.

Adu Kekuatan Militer di Laut Cina Selatan Singapura Kerahkan Kapal Siluman Singapura negara terkecil di Asia Tenggara mengandalkan kapal perang berteknologi tinggi. Kapal siluman kelas Formidable buatan Perancis ini dioperasikan negara pulau itu sejak 2007.

Adu Kekuatan Militer di Laut Cina Selatan AS Tetap Dominasi Kawasan Amerika Serikat tetap dominasi kekuatan militer di kawasan. Armada ke 7 Pasifik di Asia berkekuatan hingga 60 kapal perang, 350 pesawat tempur dan 60.000 serdadu. Kapal induk USS Ronald Reagan adalah satu-satunya yang dioperasikan terus menerus di luar perairan AS. Pangkalan kapal induk ini adalah basis AL di Yokosuka, Jepang. Penulis. Rodion Ebbighausen (as/ap)



Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, Minggu (11/7), mengatakan tumpang tindih klaim di LCS menuntut perhatian internasional. "Tidak ada kawasan lain, di mana hukum laut internasional sedemikian terancam, seperti di Laut Cina Selatan," kata dia.

"Cina terus menjalankan patroli dan mengintimidasi negara-negara pesisir di Asia Tengara, mengancam kebebasan berlayar di jalur laut yang sangat penting ini."

rzn/hp (rtr,afp)